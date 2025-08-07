【台湾情報】TSMCの先進プロセス投資8000億元、台湾の2ナノ供給網に恩恵予想＜ワイズ機械業界ジャーナル2025年８月第１週号発行＞

威志企管顧問股ｲ分有限公司（ワイズコンサルティンググループ）

ワイズコンサルティング グループ（本社：中華民国台北市、代表取締役：吉本康志）は台湾機械業界専門誌「ワイズ機械業界ジャーナル」の2025年8月第1週号を発行しました。

今号では、台湾積体電路製造（TSMC）が推進する8000億台湾元規模の先進プロセス投資に伴い、2ナノ供給網への参入が期待される台湾部材・装置企業の最新動向、集積度と柔軟性の高さでグローバル競争力を高める台湾工作機械産業の成長戦略、AI・HPC需要の拡大を背景に高粗利製品で存在感を強めるCCLメーカー・台燿科技（TUC）の経営革新、さらにバイクメーカーAEONモーターがガソリン・電動バイクを統合した新ブランド「Aeontek」で再出発を図る取り組みなど、台湾製造業の高度化と供給網変革を多角的に取り上げています。

＜新刊ハイライト＞

【トピック１】

TSMC、2ナノ量産に向け投資加速──部材・装置サプライヤーに追い風

台湾積体電路製造（TSMC）は2025年下期より2ナノ製造プロセスの量産を開始。ゲート・オール・アラウンド（GAA）技術を採用し、CMP工程の増加やAMC制御の高度化などで台湾企業に受注増の期待が高まる。家登精密、キニック、TSC、新応材、PSI、SHT、AEMCなどが供給網に組み込まれ、台湾製造業への波及効果が見込まれている。

【トピック２】

台湾工作機械産業、柔軟性と集積力で世界競争へ──高精度・スマート化に対応

世界5位の生産規模を誇る台湾工作機械産業は、台中を中心に形成された産業クラスターを背景に、短納期・高精度・オーダーメイド対応を実現。半導体や航空宇宙向けのハイエンド製品開発に注力し、欧米メーカーの脱中国志向も追い風に。IIoT・スマートCNCなどの統合技術で、今後さらなる国際シェア拡大が期待される。

【トピック３】

台燿科技、AI向けハイエンドCCLで成長加速──アマゾン向け受注も浮上

CCL大手・台燿科技（TUC）は、ネットワーク・通信向けに高粗利製品を展開し、AI・HPC需要の拡大を背景に成長中。高速通信対応の「M8」製品を一部顧客向けに量産開始し、米アマゾンの2次サプライヤーとしての採用も噂される。保守的な経営から市場対応型への転換も進み、AI関連市場でのプレゼンスが高まりつつある。

【トピック４】

AEONモーター、新ブランド「Aeontek」で再出発──電動バイクと統合展開へ

台湾バイクメーカーのAEONモーターは、ガソリン・電動バイクを統一ブランド「Aeontek」に集約し、商品企画や販売体制を再構築。若者向け軽量電動バイク「Coopop 01」は3日で100台を予約。欧州市場向けの製品開発も強化し、今後は海外市場でのシェア拡大とブランド再構築を目指す。

