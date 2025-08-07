【リアルイベント：9/12（金）】シリーズAスタートアップ4社が語る！失敗と成功の本音トーク「しくじり営業酒場」を開催

株式会社インフォボックス

営業データプラットフォームを提供する株式会社インフォボックス(本社：東京都千代田区、代表取締役：平沼海統)は、Umee Technologies株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役：新納 弘崇、以下「ユミー」）、株式会社パートナープロップ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井上 拓海、以下「パートナープロップ」）、PLAINER株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林 大、以下「PLAINER」）と、9月12日（金）19:00-21:00、「しくじり営業酒場」と題して、シリーズAスタートアップ4社の営業責任者による「失敗」「成功」本音トークを開催いたします。

申し込みはこちら :https://umee-technologies-250912.peatix.com/view

■イベントの見どころ

スタートアップの華やかな成長の裏には、必ず“しくじり”があります。本イベントでは、各社の営業トップや現場メンバーが登壇し、自身の失敗談とそこからの学び、成功への転換プロセス、再現可能な営業戦略と仕組みについて赤裸々に語ります。

「営業としてどう成長すべきか」

「スタートアップ営業の実態って？」

「失敗から何を学び、どう活かすのか？」

そんな疑問を抱える方にとって、明日からの仕事に直結する実践知が詰まった場になるはずです。

■ イベントの特徴

酒場のようなカジュアルな雰囲気で、本音トークが満載

参加者同士の交流タイムもご用意

気になることはその場でざっくばらんに質問OK

「しくじり営業酒場」でしか聞けないリアルな営業体験を、ぜひ持ち帰ってください。

■登壇者のご紹介

株式会社パートナープロップ

VP of Sales｜磐崎友玖

上智大学法学部卒。在学時に株式会社Magic Moment に創業参画、BtoB SaaS 事業のマーケティング・インサイドセールス・セールス、BPO 事業のマネジメントなどを幅広く担当、シリーズ B 資金調達まで事業拡大を経験。

その後、株式会社パートナープロップに VP of Sales （営業統括）として参画。営業組織・マーケティング・アライアンスなどの立ち上げを推進。

株式会社インフォボックス

執行役員 事業責任者｜内藤 陽太

一部上場企業からセールスフォースへ転職。在籍中は、最もイノベーティブなインサイドセールスに贈られるCEOアワードを2度受賞。セールスとしては年間売上目標達成、お客様事例の創出などの実績を持つ。

スタートアップにて新規事業セールス、インサイドセールスチームの立ち上げ等を経験後、インフォボックスへ1人目のBizDevとしてジョイン。

PLAINER株式会社

Senior Account Manager｜田上雄基

新卒で医療機器メーカーに入社し、福岡支社にて医療機関への営業に従事。その後、ワーキングホリデーに行くもコロナの影響で強制帰国することに。1年ほど個人事業主として活動した後、2021年10月にSansan株式会社に入社。セールスとして福岡支店にて約1年半、SMB領域を中心にSansanの拡販を実施。2023年4月より東京本社のエンタープライズ営業部へ異動となり、3000名以上の企業へのSansan導入に従事。Sansan入社以来四半期連続達成。2024年9月にPLAINERへ入社。

Umee Technologies株式会社

事業開発本部長｜小泉 頌二郎

大企業から外資系企業、さらにはスタートアップまで、多彩な環境で実務の最前線を経験。

大学卒業後、NTT東日本に入社、量販店チャネルの大手家電量販本部を担当し、全国1位の販売実績を2年連続で達成。フレッツ光を150万回線販売。並行して全社的なBPR施策の立ち上げに携わり、KPIの見直しや可視化によって大きな成果を創出。

2019年より、株式会社カケハシへジョインし、アライアンスチームを立ち上げ、パートナー数を4社から30社に拡大し、リード獲得数900％以上の成長を牽引するとともに、事業ドメイン最大手クラスの企業との事業アライアンスを3年かけて実現、同社の事業成長に貢献。

現在はスタートアップ執行役員として事業領域全般を経営サイドから実行し、売上0→12億円への飛躍を実現するとともに、5年先を見据えたパイプライン50億円規模の基盤を構築するとともに、今後のステップアップに不可欠な事業アライアンス複数実現。

2025年よりUmeeにて事業成長に向けたビジネス部門を統括。

■開催概要

日時 ：2025年9月12日（金） 19:00 - 21:00 開催

場所 ：GREEN’S LINE

〒150-0043 東京都 渋谷区 道玄坂 1-17-12 野々ビル B1

参加費 ：無料（事前申込制）

