『青春ブタ野郎』シリーズの腕時計の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『青春ブタ野郎』シリーズの商品の受注を8月1日(金)より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/252,457,1140,1228,1395,1620?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼腕時計
ブラックを基調に、使いやすくリッチな印象に仕上げました。
盤面には桜島麻衣、古賀朋絵、双葉理央、豊浜のどか、梓川かえで、牧之原翔子のモチーフアイコンを円状に配置し、中心には梓川咲太のモチーフアイコンを配置しました。
梓川咲太を中心に、物語が進んでいく様子を表現しています。
BOXは黒をベースに、作品タイトルを銀色の箔押しでデザイン。
時計をディスプレイできるよう、高級感のある仕様となっております。
日常使いから特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。
▽価格
\6,578(税込)
▽仕様
仕様 ：クオーツ
防水 ：非防水
原産国：中国
▽材質
ケース（時計本体部分）：合金
ガラス ：ミネラルガラス
バンド ：合皮
▽サイズ
文字盤 ：縦：3.5cm 横：3.5cm
ケース ：縦：4cm 横：4cm
ベルト幅：2cm
手首周り：最小：17.5cm 最大 ：21.5cm
https://x.com/AMNIBUS
(C)2024 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project