『青春ブタ野郎』シリーズの腕時計の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『青春ブタ野郎』シリーズの商品の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『青春ブタ野郎』シリーズの商品の受注を8月1日(金)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/252,457,1140,1228,1395,1620?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼腕時計

ブラックを基調に、使いやすくリッチな印象に仕上げました。

盤面には桜島麻衣、古賀朋絵、双葉理央、豊浜のどか、梓川かえで、牧之原翔子のモチーフアイコンを円状に配置し、中心には梓川咲太のモチーフアイコンを配置しました。

梓川咲太を中心に、物語が進んでいく様子を表現しています。

BOXは黒をベースに、作品タイトルを銀色の箔押しでデザイン。

時計をディスプレイできるよう、高級感のある仕様となっております。

日常使いから特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。

▽価格

\6,578(税込)

▽仕様

仕様 ：クオーツ

防水 ：非防水

原産国：中国

▽材質

ケース（時計本体部分）：合金

ガラス ：ミネラルガラス

バンド ：合皮

▽サイズ

文字盤 ：縦：3.5cm 横：3.5cm

ケース ：縦：4cm 横：4cm

ベルト幅：2cm

手首周り：最小：17.5cm 最大 ：21.5cm

https://x.com/AMNIBUS

