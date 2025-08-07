¡Ú9·î17Æü(¿å)19¡§30～³«ºÅ¡Û¡ÈÉÙÍµÁØ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ºÇÁ°Àþ¡É¤¬½¸·ë¡ªSNS¡ß¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¹âÃ±²Á¾¦ºà¤ËÄ©¤à·Ð±Ä¼Ô¸ÂÄê¥Ê¥¤¥È¡÷½ÂÃ«Æ»¸¼ºä
KOBUSHI MARKETING¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§°æ¾åÍµ²ð¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½ÂÃ«Æ»¸¼ºä¤Î¡ØKOBUSHI BEER LOUNGE & BAR¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤ò·Ò¤°¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢2025Ç¯9·î17Æü(¿å)19:30～ affluent¤Î¹â»³ÂåÉ½¡¦Tsumiki Tech¤Î²¼ÀîÂåÉ½¡¦KASHIKA¤Î¾®ß·ÂåÉ½¤¬´´»ö¤òÌ³¤á¡¢SNS¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¹¹ð¤ÇÎÉ¼Á¸ÜµÒ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Î¸òÎ®²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
2025Ç¯9·î17Æü(¿å)19:30～ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¹âÃ±²Á¾¦ºà¤ò°·¤¦CMOÂç´¿·Þ¡ª/SNS¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¹¹ð¤Ç ÎÉ¼Á¸ÜµÒ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¸òÎ®²ñ
¡Ú9·î17Æü(¿å)19:30~¡Û¡ÚÉÙÍµÁØ¸þ¤±¹âÃ±²Á¾¦ºà¤ò°·¤¦CMOÂç´¿·Þ¡ª¡ÛSNS¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¹¹ð¤Ç ÎÉ¼Á¸ÜµÒ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¸òÎ®²ñ
¾ÜºÙ/¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï²¼µURL¤è¤ê
https://peatix.com/event/4516862/view
SNS¤ä¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ò¶î»È¤¹¤ë·Ð±Ä¼ÔÆ±»Î¤¬½¸¤Þ¤ë¡¢¼ÂÁ©·¿¤Î¸òÎ®²ñ
ÉÔÆ°»º¡¦M&A¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹ÄÂÂß¡¦Åê»ñ¾¦ÉÊ¡¦É´²ßÅ¹³°¾¦¤Ê¤É¡¢¡Ö¹âÃ±²Á¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇä¤ë¤«¡©¡×¤³¤ÎÌä¤¤¤ËÆü¡¹¸þ¤¹ç¤¦·Ð±Ä¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¾¯¿Í¿ôÀ©¤Î¸òÎ®²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£»²²Ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï´ûÂ¸»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤Þ¤¿¤Ï´´»ö¤Ë¤è¤ë¥ê¥Õ¥¡¥é¥ë·Á¼°¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±Ä¶ÈÌÜÅª¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ß¤äÌ¾»É¸ò´¹¤À¤±¤Î´Ø·¸¤Ë½ª¤ï¤é¤º¡¢²áµî³«ºÅ¤Ç¤Ï¿ôÉ´～¿ôÀéËü±ßµ¬ÌÏ¤Î¾¦ÃÌ¤â¼«Á³¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢¡ÖSNS¤Ï¼ã¼Ô¸þ¤±¡×¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¹¹ð¤Ï¸Å¤¤¡×¤½¤ó¤Ê¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ë¼ü¤ï¤ì¤º¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ò¼«ºß¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹¼ÂÁ©ÇÉ·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÆÈ¼«¥ê¥¹¥È¤Ø¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¢¥×¥íー¥Á¡¦SNS¥Ð¥º¤Î¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¦AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿CRM±¿ÍÑ¤Ê¤É¡¢ÃÏ¤ËÂ¤Î¤Ä¤¤¤¿¡ÈÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼êË¡¡É¤ò¶¦Í¤·¹ç¤¨¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡Ö¹â²Á³ÊÂÓ¡ß¸Â¤é¤ì¤¿¸ÜµÒÁØ¡×¤ËÄ©¤à·Ð±Ä¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢À§Èó¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡ª
Ãç¤ÎÎÉ¤¤·Ð±Ä¼Ô¤ËÀ§Èó¤ªÀ¼³Ý¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
³Æ½ê¤«¤éËè²ó20-40Ì¾¤Î»²²Ã¤¬¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤·Ð±Ä¼ÔÃç´Ö¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â·Ò¤¬¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤³¤Î²ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢·ø¶ì¤·¤¤Ì¾»É¸ò´¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°û¤ß²°¤Ç¼«Á³¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
Æü»þ
2025Ç¯9·î17Æü(¿å)¡¡19:30～
²ñ¾ì
KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2-17-2 ¥È¥Ã¥×Èþ±â 2F
03-6679-3642
KOBUSHI BEER LOUNGE & BARÆâ´Ñ
»²²Ã¾ò·ï
¡¦Ë¡¿Í¤Î¼¹¹ÔÌò°÷°Ê¾å¡¦»Î¶È (¸Ä¿Í»ö¶È¼çNG)
¡¦±Ä¶È·Ï¿¦¼ïNG(ÊÝ¸±¡¢MLM¡¢½¡¶µ¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¡¢¥Ö¥íー¥«ー)
»²²ÃÈñ
»²²ÃÈñ¡Ü¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë&¥«¥¯¥Æ¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë°û¤ßÊüÂê¡Ü¥¬¥Ã¥Ä¥ê¾¡ÉéÈÓ10,000±ß¡Ê»öÁ°·èºÑ¡Ë
»²²ÃÈñ¡Ü¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë&¥«¥¯¥Æ¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë°û¤ßÊüÂê¡Ü¥¬¥Ã¥Ä¥ê¾¡ÉéÈÓ11,000±ß¡ÊÅöÆü»öÁ°·èºÑ¡Ë
¢¨·Ð±Ä¼Ô¤ÎÌò¿¦¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Êý¤Ï¡Ü1Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸URL
https://peatix.com/event/4516862/view
Ãí°Õ»ö¹à
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÉÕ¤¡¢Ì¾»É¤Î¤´»ý»²¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
MLMµÚ¤Ó½¡¶µ´ØÏ¢¤ÎÊý¤Î»²²Ã¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÅÙÃíÊ¸¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¼çºÅ¼ÔÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤ÊÖ¶â¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤Î¾å¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´´»ö¤Î¤´¾Ò²ð
³ô¼°²ñ¼Òaffluent ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹â»³ Í¦¼ù
³ô¼°²ñ¼Òaffluent ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹â»³ Í¦¼ù
¿·Â´¤Ç¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥êー¥Úー¥ÑーÂç¼ê¤Î(³ô)¤Ñ¤É¤ËÆþ¼Ò(¸½¡§³ô¼°²ñ¼ÒDef consulting)¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î³«Âó¤ä»ö¶ÈÉôÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¡¢ºß¿¦Ãæ¤ËÉÙÍµÁØ¸þ¤±¥á¥Ç¥£¥¢¡ØAFFLUENT¡ÙÁÏ´©¤Ë·È¤ï¤ê¡¢2020Ç¯¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Òaffluent¤ò¥¹¥Ô¥ó¥¢¥¦¥È¤·ÀßÎ©¡£ÆüËÜ¤ÎÉÙÍµÁØ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡¢Ìó100Ëü·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ëÉÙÍµÁØ¥Çー¥¿¤ò¼«¼Ò¤Ç¹½ÃÛ¡¦ÊÝÍ¤·¡¢¼«¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖAFFLUENT¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤ÏÎ¹¡¦¿©¡¦¼ò¡¦¥Þ¥Íー¡¦¼ñÌ£¤Ê¤É¥Æー¥Þ¤´¤È¤Ë¸·Áª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò·ÇºÜ¤·¡¢40～60ºÐ¤Î·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤¢¤ë¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¿´Éô¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤äÅ¡Âð¤Ë·î´©ÇÛÉÛ¡£ÅÔÆâ¤Ë½»¤àÇä¾å¹â2～10²¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Î¼«Âð¤ØÁ÷¤ë»¨»ï¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖAFFLUENT For President¡×¤â¹¥É¾¡£³ÎÅÙ¤Î¹â¤¤ÆÉ¼Ô¤ØÄ¾¤ËÀÜ¿¨²ÄÇ½¡£AI¡¦¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ê¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¡ÖATAS¡×¤äÉÙÍµÁØ¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÄó¶¡¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Lab¡×¤âÅ¸³«¤·¡¢´ë²è¤«¤éÈ¯Á÷¡¢Ê¬ÀÏ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿ÀïÎ¬Àß·×¤¬¶¯¤¤¡£ÀßÎ©¤«¤é¿ôÇ¯¤ÇµÞÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Ê¡²¬¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ë30Ì¾¶¯¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Áー¥à¤¬¡¢"Ë¤«¤µ"¤Î¼Ò²ñÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Tsumiki Tech³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²¼Àî ¹äÀ¸
Âç³Ø¡¦Âç³Ø±¡»þÂå¤Ï±þÍÑÊªÍý¤È¥«¥ª¥¹ÍýÏÀ¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2014Ç¯¤ËÅö»þ100Ì¾Á°¸å¤À¤Ã¤¿IT¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Î³ô¼°²ñ¼ÒSpeee¤ËÆþ¼Ò¡£Speee¤Ç¤Ï¿·µ¬»ö¶È¤Î±Ä¶È¤ª¤è¤Ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä¿·µ¬»ö¶ÈÎ©°Æ¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢Æþ¼Ò4Ç¯¸å¤ËM&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Î²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¡£M&A¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ö¶È³«È¯¤ä¿·Â´ºÎÍÑ¤òÃ´Åö¤·¤Ä¤ÄÌó1Ç¯¸å¤ËÆÈÎ©¤·¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ò·Ð¤Æ²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£¸½ºß¤Ï¿·µ¬Ë¡¿Í±Ä¶È¤òÀìÌç¤È¤·¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ù±ç¼ÂÀÓ¤Ï500¼Ò¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤â2025Ç¯¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Â¹ÔÃæ¡£
Tsumiki Tech³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²¼Àî ¹äÀ¸
³ô¼°²ñ¼ÒKASHIKA ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®ß· ·òÂÀ
³ô¼°²ñ¼ÒKASHIKA ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®ß· ·òÂÀ
2016Ç¯¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÆþ¼Ò¡£Ãæ¾®´ë¶È¤ÎºÎÍÑ»Ù±ç¤Ë½¾»ö¸å¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ÇÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¥Çー¥¿¡ßAI¤ò¼´¤ËSaaS¤òÊ£¿ôÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒKASHIKA¤òÁÏ¶È¡£¼çÎÏ¤Î¹¹ð¶¥¹ç¥ê¥µー¥Á¥Äー¥ë¡ÖÆ°²è¹¹ðÊ¬ÀÏPro¡×¤ÏÎß·×2,000¼Ò¤¬Æ³Æþ¡£¸½ºß¤ÏSNS¥Ð¥º´ë²èÀ¸À®¤ä±Ä¶È»Ù±çAI¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Ä¤Ä¡¢À¸À®AI¥Äー¥ë¡ÖGenspark¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤âÌ³¤á¤ë¡£
KOBUSHI MARKETING¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½ÂÃ«È¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡ÖKOBUSHI BEER¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤ò·Ò¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ÂÃ«¤Î¥Þー¥±¥¿ー¤äµ¯¶È²È¤ò½¸¤á¤¿4000¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤êÇ¯´Ö200ËÜ°Ê¾å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®²ñ¤ò¼çºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥§¥ÖIT·Ï¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö·Ï¤Î·Ð±Ä¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿10000¿Í¤Î¿ÍÌ®¤ò»È¤Ã¤¿±Ä¶È»Ù±ç¥á¥Ë¥åー¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ý¥ó¥µー¡×¤Ë¤Ï¡¢À®Ä¹¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ò¤Ê¤ÉÌó65¼Ò¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
KOBUSHI BEER¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ÚKOBUSHI MARKETING¹çÆ±²ñ¼Ò¡Û
https://kobushi.marketing/
¡ÚKOBUSHI BEER¡Û
https://kobushi.beer/
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥»¥ß¥Êー¡¦¸òÎ®²ñ¡Û
https://kobushi-beer.peatix.com/
¡ÚKOBUSHI MARKETING¤Î¸ÜµÒ»öÎã¡Û
https://kobushi.marketing/category/interview/