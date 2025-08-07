核融合スタートアップ・MiRESSOのシリーズAラウンドにおいて追加出資

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ（代表取締役：田島 聡一、本社：東京都渋谷区、以下：当社）は、同社が運用するGenesia Venture Fund 3号（GV-3）より、核融合スタートアップの株式会社MiRESSO（本社：青森県三沢市、代表取締役CEO：中道 勝、読み：ミレッソ）のシリーズAラウンドにおいて、シードラウンドにつづき追加出資したことをお知らせいたします。

同ラウンドの出資者は、Spiral Capitalと大平洋金属株式会社です。

出資の背景

近年開発が加速する核融合発電の運転には、燃料確保のため中性子増倍材のベリリウムが大量に必要となるが、現状の生産量では圧倒的に不足しており、価格も高価であるため、核融合発電の社会実装における大きなボトルネックになることが予想されています。

その点、MiRESSOが発明した革新的な低温精製技術では、従来は精製に高温処理が必要だった鉱物資源を、圧倒的な低コストかつ省エネルギーで精製することが可能です。同社のその技術により、核融合発電の社会実装を推進できれば、人類にとっての最重要課題と言える、エネルギー問題と環境問題の抜本的な同時解決が可能となります。

また、同社が有する低温・常圧・低CO2排出による鉱物精製技術は、これまで高温処理が必要だったベリリウム以外の様々なレアメタルの精製にも適用できるため、大幅な省エネルギー化とCO2排出の抑制を両立した革新的な金属精製技術として、カーボンニュートラル社会実現への貢献が期待されます。そうして確立されうる循環型社会によって、主要な金属資源を海外からの輸入に依存している日本の戦略物資の安定確保にも繋がると期待されるため、今回の追加出資に至りました。

事業内容

MiRESSOは、「鉱物資源の可能性を引き出し、明るい未来を次世代につなぐ」というミッション、「ベリリウムの安定供給により、フュージョンエネルギーの社会実装に貢献する」というビジョンのもと、以下の事業を展開しています。

調達した資金の用途と今後の展望

- ベリリウムの製造販売事業：低温精製技術を用いたフュージョン（核融合）エネルギーに必要となるベリリウムの生産- 技術プラットフォーム事業：MiRESSOの低温精製技術をプラットフォームとして展開し、リサイクル分野も含む鉱物資源の精製におけるそれぞれの課題に応じた精製プロセスの提案、技術ライセンスの提供

今回調達した資金は、大平洋金属株式会社との包括的業務提携のもと、同社の製造所（住所：青森県八戸市大字河原木字遠山新田5-2）において整備を進めている、MiRESSOのベリリウム製造のパイロットプラント「BETA」（Beryllium Testing plant in Aomori）の建設に投資される予定です。その上で、同プラントでの2027年度中のベリリウム生産開始を目指します。

出資について

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ Investment Manager 曽我部崇

MiRESSOは、量子科学技術研究開発機構（QST）の革新的な知見をもとに創業されたスタートアップです。核融合発電は、2050年にかけて100兆円規模の累積市場を形成しうるとの試算もあり、人類のエネルギー構造に根本的な転換をもたらす技術として世界的に注目されています。その中で鍵となるのが、反応容器内の被覆材やプラズマ制御に用いられるベリリウムの安定供給です。現状では極めて高コストでの精製しか実用化されておらず、コスト面がますます市場形成の律速要因となりうると考えています。

MiRESSOは、この課題に対し、従来とは異なる低温精製技術による精製プロセスにより、ベリリウム供給の抜本的な低コスト化を目指します。ジェネシア・ベンチャーズは、シード期からの支援に続き、今回のシリーズAにおいてもパイロットプラント「BETA」の建設を後押しすべく、追加出資を実施いたしました。研究開発と産業のはざまに挑むMiRESSOチームの高い研究開発力、事業開拓力にも強い信頼を寄せています。

会社概要

MiRESSO

会社名 ：株式会社MiRESSO

WEB ：https://miresso.co.jp/

設立日 ：2023年5月16日

所在地 ：青森県三沢市

代表者 ：代表取締役CEO 中道 勝

事業内容：ベリリウムの製造販売事業、及び低温精製技術の技術プラットフォーム事業

ジェネシア・ベンチャーズ

会社名 ：株式会社ジェネシア・ベンチャーズ

WEB ：https://genesiaventures.com/

設立 ：2016年8月

本社 ：東京都渋谷区道玄坂1-10-5 渋谷プレイス3F Orbit Shibuya内

事務所 ：ジャカルタ）WeWork Revenue Tower, Scbd, Jl Jend.Sudirman No.52-53, Senayan, Kebayoran Baru Jakarta City, JK, 12190, Indonesia

：ホーチミン）Genesia Orbit HCMC, 53 Nguyen Co Thach, An Loi Dong, Quan 2, Ho Chi Minh City

：ベンガルール）Block L, Embassy Tech Village, Devarabisanahalli, Outer Ring Road, Bellandur, Bengaluru, KA 560103

代表者 ：代表取締役／General Partner 田島 聡一

事業内容：ベンチャーキャピタル業