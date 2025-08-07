「洗わない」が約5割！ゴルフグローブの洗濯実態を調査

ゴルフ用品ブランド「ダイヤゴルフ」を展開するダイヤ株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役：豊澤一誠）は、汗汚れが気になる夏場におけるゴルフグローブの使用実態を知るため、ゴルファー360人に「ゴルフグローブの交換・洗濯」に関するアンケートを実施しました。その結果、59％のゴルファーが「破れるまで使い続ける」と回答。また、46%のゴルファーがゴルフグローブを「洗ったことがない・あまり洗わない」と答えており、ゴルフグローブのケアを気にせずに、洗わない・替えないが常態化している習慣が分かりました。




実施期間：2025年7月24日(木) ～ 7月25日(金)


調査人数：360名


調査対象：ダイヤゴルフ公式Instagramのフォロワーから抽出


https://www.instagram.com/daiyagolfofficial/



■ 約6割がゴルフグローブを破れるまで使用！




・破れるまで使う：59%


・5ラウンド以上使う：27%


・1～2ラウンドで交換：8%


・3～4ラウンドで交換：5%



約6割がゴルフグローブを「破れるまで使う」と回答。1～2ラウンドで交換する人はわずか8％、3～4ラウンドでの交換も5％と、ごく少数という結果になりました。


本来グローブは、使えば使うほど汗や摩擦で傷みやすい「消耗品」のはずですが、ほとんどのゴルファーが「まだ使えるから」とギリギリまで使い続けている実態が浮かび上がりました。


グリップ感やフィット感は、グローブのコンディション次第。気づかないうちにプレーの質を下げてしまっているかもしれません。「いいスイング」と一緒に「いい状態のグローブ」を使う、そんな意識がゴルファーのスタンダードになってほしいものです。



■ 半数以上が「洗う」と回答！しかし46％は「ほぼ洗わない」!? そのグローブ汗まみれかも。





・数ラウンドごとに洗う：28%


・毎回洗う：26%


・あまり洗わない：24%


・洗ったことがない：22%



「毎回洗う」「数ラウンドごとに洗う」が合計で54%とゴルフグローブのケアを心がけているゴルファーがいる中、「洗ったことがない」「あまり洗わない」も46%とほぼ半々の結果に。汗や泥で汚れたままのグローブを使い続けているケースや「ゴルフグローブって洗えるの？」というコメントもあり、衛生面だけでなく、ケア方法が分からないというゴルファーも多いと考えられます。



■ 毎回のラウンドを快適に。グローブも清潔で整った状態で保ちたい


これまで「洗わない」「交換しない」ことに違和感があまりなかったゴルフグローブですが、最近では、暑さやラウンド回数の増加をきっかけに、グローブをお手入れする人が少しずつ増えてきているようです。


また、グローブの素材には、天然革と合成素材がありますが、天然革は価格が高く、水に弱い、夏場の使用では手の汗の影響が出るなど、近年ではお手入れしやすい合成素材のグローブが主流になっています。


その流れもあり、グローブを自宅で洗ってケアすることが、今やゴルファーにとって自然なメンテナンス習慣になりつつあります。



■ ゴルフグローブ専用の洗濯ネット『ダイヤゴルフグローブランドリーネット』


毎回は難しくても、グローブも定期的に洗ってあげたい。そんなゴルファーにダイヤゴルフが提案する『ダイヤゴルフグローブランドリーネット』はゴルフグローブ専用の洗濯ネット。入れて洗うだけで、型崩れや傷みを防ぎながら、グローブを手軽にリフレッシュ。ポーチ型で持ち運びやすく、面ファスナーがつきにくいやさしい生地を使っているのも嬉しいポイントです。洗ったあとはループをフックにかけてそのまま干せるので、乾かす手間もスマート。





商品名　：　ダイヤゴルフグローブランドリーネット


品　番　：　OT-5005
素　材　：　ポリエステル
本体寸法 ： 横約12.5cm×縦約23cm×底マチ約8cｍ
同梱数 ：　1枚


価　格　：　880円(税込)
ＪＡＮ　：　4901948046814


※デザイン・素材によっては使用できない場合がありますので洗濯表示をご確認ください。


詳細はこちら :
https://www.daiya-idea.co.jp/golf/others/4901948046814-2/

■ ゴルフグローブ専用のハンガー『ダイヤゴルフグローブハンガー２P』


ゴルフグローブを型崩れさせずに保管・乾燥できる専用ハンガーです。指ごとに通せる形状により、自然な形を保ったまま風通しよく干すことができます。





商品名　：　ダイヤゴルフグローブハンガー２P


品　番　：　AS-4012
素　材　：　[本体]ABS樹脂　[カラビナ]アルミニウム
本体寸法 ： 横約11cm×縦約33cm(吊り下げ時)×厚み約3cm(リング）
質　量　：　約50g/1個


同梱数 　：　2個


価格　　：　1,380円(税込)
ＪＡＮ　：　4901948046715


詳細はこちら :
https://www.daiya-idea.co.jp/golf/others/4901948046715-2/

［ダイヤ株式会社］
・所在地 ： 〒164-0001 東京都中野区中野2-2-4
・代表者 ： 代表取締役 豊澤 一誠
・事業内容 ： ゴルフ用品、家庭用品、ベビー用品などの企画開発販売
・ホームページ： https://www.daiya-idea.co.jp/



