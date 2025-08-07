【LILLIAN CARAT】8/7(木) 鈴木ゆうかが着るオータムコレクションvol.1を公開

アイア株式会社

アイア株式会社（本社：東京都渋谷区 / 代表取締役 石澤 智子）が運営するLILLIAN CARAT（リリアン カラット）は、8/7(木) よりオフィシャルオンラインストアにて、モデル・鈴木ゆうかさんを起用したLOOKBOOK「Half-Light Romance」を公開いたします。

やさしく甘いときめきを纏うAutumn Collection

余韻を残しながら新しい季節を迎える準備をLILLIAN CARATで。

詳細を見る :https://petal-online.com/brand/lc/autumn_collecction_250807?utm_campaign=LC_PRtimes_20250807&utm_medium=PRtimes&utm_source=URLONE-PIECE \14,300ENSEMBLE \12,100 / SKIRT \9,790CARDIGAN \8,690 / CAMISOLE \6,490 / SKIRT \10,890SHIRT \7,920 / SKIRT \10,890BLOUSE \8,910 / PANTS \10,890KNIT \8,690 / SKIRT \11,990SHIRT \9,790 / ONE-PIECE \13,200TOPS \5,940 / ONE-PIECE \15,400VEST×ONE-PIECE SET \16,500 / NECKLACE \4,290GILET \10,890 /ONE-PIECE \14,300

STAFF

MODEL：Yuka Suzuki (PLATINUM PRODUCTION)

PHOTOGRAPHER：Chihiro Tagata

STYLIST：Shiyori Okutomi

HAIR & MAKE：Mai Tokunaga (BEAUTRIUM)

DIRECTION：Shunta Isobe

DESIGN：Yuumi Tsuchiya

CREATIVE AGENCY：CICELY

【鈴木ゆうかさん プロフィール】



1996年10月1日生まれ、東京都出身。

「non-no」専属モデルを10年間つとめた後、現在は「andGIRL」のレギュラーモデルとして活動中。

日本テレビ『ZIP！』で「流行ニュース キテルネ！」のリポーターとしても出演するなど、多岐に渡って活躍。

女優としては、2021年にテレビ東京 「JK からやり直すシルバープラン」でドラマ初主演。2023年にはテレビ東京「それでも結婚したいと、ヤツらが言った。」で単独初主演を務める。その後もフジテレビ「ナンバ MG5」や「ホスト相続しちゃいました」など話題作へ出演。

現在放送中のドラマ、火ドラ★イレブン「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」に出演中。

【LILLIAN CARAT（リリアン カラット）について】

＜コンセプト＞

フェミニンカジュアルなテイストをベースに、トレンド感と個性を程よくMIXしたデイリースタイルを提案するブランド

＜公式サイト＞

https://lillian-carat.jp/

＜公式オンラインストア＞

https://petal-online.com/brand/lc

＜Instagram＞

https://www.instagram.com/lilliancarat_official/