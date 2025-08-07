¡ÚÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¡Û¶µ°é³ØÉôÍÄ»ù¶µ°é³Ø²Ê º£Ê¡ ÍýÇî½Ú¶µ¼ø¤Î¿·´©¤¬È¯¹Ô¡ª»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤Ï¤É¤¦°é¤Ä¡©ÊÝ°é¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÈ¯Ã£¿´Íý³Ø¡ß¼ÂÁ©¥¬¥¤¥É¡ØÆýÍÄ»ù¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤Î¤·¤¯¤ß¤ÈÈ¯Ã£¤Î¸°¡¡Ê¹¤¯¡¦ÏÃ¤¹¡¦´Ø¤ï¤ëÎÏ¤Î°é¤ßÊý¡Ù
ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¶µ°é³ØÉôÍÄ»ù¶µ°é³Ø²Ê¡ÊÅìµþÅÔÀ¾Åìµþ»Ô¡¢³ØÄ¹¡§¾®À¾ À»»Ò¡Ë¤ÇÈ¯Ã£²Ê³Ø¡¦È¯Ã£¿´Íý³Ø¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëº£Ê¡ ÍýÇî½Ú¶µ¼ø¤Ï¡¢¡ØÆýÍÄ»ù¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤Î¤·¤¯¤ß¤ÈÈ¯Ã£¤Î¸°¡§ Ê¹¤¯¡¦ÏÃ¤¹¡¦´Ø¤ï¤ëÎÏ¤Î°é¤ßÊý¡Ù ¡ÒÊÝ°é¤Õ¤«¥Þ¥ë¡ª£³.¡Ó¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤®¤ç¤¦¤»¤¤¡Ë¤òÀ©ºî¤·¡¢2025Ç¯£¸·î£´Æü¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÊÝ°é¼Ô¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¼Ô¡¦¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢È¯Ã£¿´Íý³Ø¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¸À¸ìÈ¯Ã£¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¡¢Æü¾ï¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¡Ö°é¤à¥Ò¥ó¥È¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿£±ºý¤Ç¤¹¡£
¤®¤ç¤¦¤»¤¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§
https://shop.gyosei.jp/products/detail/12258
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡üÈ¯Ã£¿´Íý³Ø¤Î»ëÅÀ¤«¤é»Ò¤É¤âÍý²ò¤ÈÊÝ°é¼ÂÁ©¤Î¼êË¡¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ
¡üÊÝ°é»Î¡¢ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¡¢½ä²óÁêÃÌ°÷¤Ê¤É11Ì¾¤ÎÀìÌç¿¦¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥à¤ò¼ýÏ¿
¡ÚËÜ·ï¤ÎÆâÍÆ¡Û
¢£¡Ö¸ÀÍÕ¤Î°é¤Á¡×¤¬¤ï¤«¤ë¡¦»È¤¨¤ë¡ª»Ò¤É¤âÍý²ò¤È¼ÂÁ©ÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÊÝ°é¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î°ìºý
È¯Ã£²Ê³Ø¡¦È¯Ã£¿´Íý³Ø¤òÀìÌç¤Ë¸ÀÍÕ¤ä¼Ò²ñÀ¤Î°é¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¡£»Ò¤É¤â¤Î¡ÖÊ¹¤¯¡¦ÏÃ¤¹¡¦´Ø¤ï¤ëÎÏ¡×¤Î°é¤Á¤È¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÈ¯Ã£¤Î¤·¤¯¤ß¤ÎºÇ¿·ÃÎ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÊÝ°é¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£¼ã¼ê～Ãæ·øÁØ¤ÎÊÝ°é¼Ô¸þ¤±¤Ë¡¢È¯Ã£¿´Íý³Ø¤Î»ëÅÀ¤«¤é»Ò¤É¤âÍý²ò¤ÈÊÝ°é¼ÂÁ©¤Î¼êË¡¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£º¬µò¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÝ°é¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤¿¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¡×¤òÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤ÎÊÝ°é¤Ë³è¤«¤»¤ë»ëÅÀ¤È¹©É×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ò¥³¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡ª
ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ°é»Î¡¢ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¡¢½ä²óÁêÃÌ°÷¤Ê¤É11Ì¾¤ÎÀìÌç¿¦¤Ë¤è¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥³¥é¥à¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤É¤¦´ó¤êÅº¤¦¡©¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤É¤¦¼õ¤±¤È¤á¤ë¡©¡×¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤ÎÌä¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¼ÂÁ©ÃÎ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñÀÒ³µÍ×¡Û
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/296_1_d835b942a29b480346ecbf7ea4d5fc34.jpg?v=202508071025 ]
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/296_2_b45a3ea5fc3801abaf03b481a86ce5f0.jpg?v=202508071025 ]
¡Ú¥³¥é¥àÃø¼Ô¡Û
ÀÄÌÚ ÆÁ»Ò¡ÊÁêÃÌ°÷¡¦¸À¸ìÄ°³Ð»Î¡Ë¡¢»ÔÌÚ ¼ÓÆà¡Ê¸øÎ©ÊÝ°é½ê ÊÝ°é»Î¡Ë¡¢²ÃÆ£ ÆÆÉ§¡Ê³Ø¹»Ë¡¿ÍÉðÂ¢ÌîÅì³Ø±à ÉðÂ¢ÌîÅìÂè°ì¡¦ÂèÆóÍÄÃÕ±à ±àÄ¹¡Ë¡¢¶áÆ£ Éñ¡Ê»äÎ©ÍÄÃÕ±à ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¡Ë¡¢º´Æ£ Í¼Ó¡Ê¸øÎ©ÊÝ°é½ê ÊÝ°é»Î¡Ë¡¢ß·°æ ¤µ¤ä¤ß¡Ê¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÉ÷¤Î¿¹ Pico¥Êー¥µ¥êµ×²æ»³±ØÁ° ÊÝ°é»Î¡Ë¡¢¿ÜÅÄ ºÌ¹á¡Ê¸øÎ©ÊÝ°é½ê ÊÝ°é»Î¡Ë¡¢Ìî¾å Èþ´õ¡Ê¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÉ÷¤Î¿¹ Åý³ç¡Ë¡¢ÁáÀî ·î¡Ê¸øÎ©Ç§Äê¤³¤É¤â±à ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¡Ë¡¢°Â ¿¿ô¥¡Ê¸øÎ©ÊÝ°é½ê ÊÝ°é»Î¡Ë¡¢»³ËÜ °Â½ã¡Ê¸øÎ©ÊÝ°é½ê ÊÝ°é»Î¡Ë
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¢£º£Ê¡ ÍýÇî
ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¶µ°é³ØÉôÍÄ»ù¶µ°é³Ø²Ê½Ú¶µ¼ø¡£Çî»Î¡Ê¶µ°é³Ø¡Ë¡£ÀìÌç¤Ï¡¢È¯Ã£²Ê³Ø¡¢È¯Ã£¿´Íý³Ø¡¢¶µ°é¿´Íý³Ø¡£ÆýÍÄ»ù¤Î¸À¸ì¤ä¼Ò²ñÀ¤ÎÈ¯Ã£¤ò¸¦µæ¡£µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²ÊÆÃÄê½õ¶µ¡¢ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñÆÃÊÌ¸¦µæ°÷¡ÊPD¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²Ê¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¿¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿´¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Ä¤Î¤«¡§¼Ò²ñÀ¤È¤³¤È¤Ð¤ÎÈ¯Ã£¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡Ù¡Ê¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡½ñË¼¡Ë¡¢³¨ËÜ¡Ø¤É¤³¤«¤Ê¡¡¤É¤³¤«¤Ê¡©¡Ù¡Ø¤É¤³¤«¤Ê¡¡¤É¤³¤«¤Ê¡©¤É¤¦¤Ö¤Ä¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¥¨¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤É¡£
¡ÚÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÉðÂ¢ÌîÂç³ØÉðÂ¢Ìî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
1924Ç¯¤ËÊ©¶µÀº¿À¤òº¬´´¤È¤·¤¿¿Í³Ê¶µ°é¤òÍýÁÛ¤Ë·Ç¤²¡¢ÉðÂ¢Ìî½÷»Ò³Ø±¡¤òÀßÎ©¡£ÉðÂ¢Ìî½÷»ÒÂç³Ø¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢2003Ç¯¤ËÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¤ËÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¡£2004Ç¯¤ÎÃË½÷¶¦³Ø²½°Ê¹ß¡¢Âç³Ø²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤·13³ØÉô21³Ø²Ê¡¢13Âç³Ø±¡¸¦µæ²Ê¡¢ÄÌ¿®¶µ°éÉô¤Ê¤É³ØÀ¸¿ô13,000¿ÍÄ¶¤ÎÁí¹çÂç³Ø¤ËÈ¯Å¸¡£2019Ç¯¤Ë¹ñÆâ»äÎ©Âç³Ø½é¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ØÉô¤ò³«Àß¡£2021Ç¯¤Ë¹ñÆâ½é¤Î¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×³ØÉô¤ò³«Àß¤·¡¢¡ÖAI³èÍÑ¡×¡ÖSDGs¡×¤òÉ¬½¤²ÊÌÜ¤È¤·¤¿Á´³Ø¶¦ÄÌ´ðÁÃ²ÝÄø¡ÖÉðÂ¢ÌîINITIAL¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÆâ½é¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³Ø²Ê¤ò³«Àß¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢À¤³¦½é¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°³ØÉô¤ò³«Àß¤·¤¿¡£2050Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç³Ø²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£