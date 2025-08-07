「est(エスト)」主力のベーシックラインがさらに進化　極限の乾燥環境に挑む、新・砂漠スキンケア誕生

花王株式会社

花王株式会社（社長・長谷部佳宏）は、2025年10月10日、プレステージブランド「est（エスト）」のベーシックラインを進化させ、極限の乾燥環境に挑む、新・砂漠スキンケア『エスト ザ ローション EX』、『エスト ザ エマルジョン EX』を発売します（2品目6品種〈うち医薬部外品2種〉・5,800～6,700円〈税込6,380～7,370円〉）。

過酷な乾燥環境でも細胞構造を保ち生き抜く極限環境生物に着想。「est」独自開発成分「エクトビオシス*1(保湿)」配合により、砂漠のような過酷な乾燥環境でも、潤いが満ち溢れるようなハリ肌へ導きます。

花王の最新皮膚科学から導き出されるエビデンスをもとにスキンケア提案をしてきた「est」は、“砂漠のような乾燥環境でも乾かない”という発想から生まれた主力のベーシックラインをさらに進化させ、現代日本の湿度の低下、高温化などが加速する“都市型砂漠”のような乾燥環境に挑む、新・砂漠スキンケアを開発しました。

本商品は、「est」の基幹ラインとして位置づけられ、ブランドを象徴するアイテムである化粧水のさらなる育成強化を図っていきます。

今後も「est」は、花王の先進技術を搭載した商品提案と、ブランドの強みであるカウンセリング力を活かしブランドの存在感を高めていきます。

*1 エクトビオシス（保湿: エクトイン、コハク酸ジグリコールグアニジン*、トレハロース、グリセリン）

*医薬部外品はコハク酸2-（2-ヒドロキシエトキシ）エチルグアニジン

1．発売の背景

「est」は、誕生以来、エビデンスベースの皮膚科学と真摯な対話によるパーソナルなカウンセリングで、「一人ひとりの潜在美を引き出す」ことをめざすブランドとして、強化してきました。

2017年に、極限環境生物が生み出す成分「エクトイン」に着目した、砂漠のような極度の乾燥環境でも潤い続ける「貯水*2化粧水」として『エスト ザ ローション』を発売。多くのお客さまから支持され、ブランドの象徴アイテムとして確かな存在感を築いてきました。

昨今、日本の気候環境は年々厳しさを増し、湿度の低下、高温化など、肌にとって過酷な環境の“都市型砂漠”ともいえる状況にあります。

このような背景から、極度の乾燥環境では、まるでミイラのように水分が失われ、角層細胞がしぼみ、ハリのない見た目になることに着目。乾燥によりしぼみやすくなる角層細胞を潤いで満たし、砂漠のような乾燥環境でも潤いが続く新たなスキンケアアプローチを開発しました。そして今回、新・砂漠スキンケア『エスト ザ ローション EX』、『エスト ザ エマルジョン EX』を発売します。本商品を基幹ラインとして位置づけ、ブランドのさらなる育成強化を図っていきます。

*2 角層のケラチン線維に水分を補い、肌の潤いを保つ

新・砂漠スキンケアの特長

『エスト ザ ローション EX』 『エスト ザ エマルジョン EX』は、極限の乾燥環境でも潤いを保つ力を備えた新・砂漠スキンケアです。極限の乾燥環境下でも細胞が壊れることなく維持され、干からびても死なずに生き続ける「ネムリユスリカ」（幼虫）の生態に着想。砂漠のような過酷な乾燥環境下でも水を留めて潤いとハリに満ち続ける肌をめざして、新たなスキンケアアプローチを開発しました。「est」独自開発成分「エクトビオシス*1 (保湿)」により、角層内部の水分を「貯める*3」「結ぶ*4」「強化する*5」という水を操る3つのステップで、砂漠のような乾燥下でもうるおいが持続。潤いに満ち溢れ、むっちりとしたハリのある肌に導きます。

肌悩みの原因*6に合わせて選べる化粧水『エスト ザ ローション EX』 3種(うち医薬部外品1種)、肌状態に合わせて選べる乳液『エスト ザ エマルジョン EX』3種(うち医薬部外品1種)をラインアップし、お肌に合ったエイジングケア*7を叶えます。

*3 角層のケラチン線維に水分を抱え込ませて保つ

*4 肌の潤い（結合水・自由水）を保つ

*5 潤いの強化

*6 乾燥などのこと

*7 年齢に応じた潤い、ハリのお手入れ

*8 コハク酸ジグリコールグアニジン 医薬部外品はコハク酸2-(2-ヒドロキシエトキシ)エチルグアニジン

*9 トレハロース

3．商品概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70897/table/552_1_11ed8e0fbe253dc9ad38005073c99558.jpg?v=202508071025 ]

*10 医薬部外品はコハク酸2-（2-ヒドロキシエトキシ） エチルグアニジン

*11 SGローマカミツレエキス、SGローズマリーエキス

*12 ローズマリー葉エキス

*13 ローマカミツレエキス

*14 ローマカミツレ花エキス

4．「True Beauty Scope」で肌解析

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70897/table/552_2_3a2617d890e3b35d5ef6a0dc46e99d0e.jpg?v=202508071025 ]

肌の真実を知る花王最先端肌解析「True Beauty Scope」で今のお肌の状態を確認。写真を撮るだけで、肌のキメやみずみずしさ、メラニンの状態などはもちろんのこと、肌に与えるリスクまでも解析。深く、緻密に、肌の中に眠る真実を解き明かします。今回の新商品も、ローション、エマルジョンそれぞれ3タイプからお客さまのお肌に合ったタイプを提案します。

5．発売日／地域

2025年10月10日／全国「est」取扱店（百貨店、一部の化粧品専門店・GMS・オンラインショップ）

*2025年9月24日 エスト公式オンラインショップと一部店舗で先行発売

発売以降順次／越境EC・トラベルリテール(国内)にて展開予定

花王は「未来のいのちを守る」を中期経営計画「K27」のビジョンとし、世界の中で誰かにとって欠かせない唯一無二の存在となる「グローバル・シャープトップ」事業を通して、社会課題の解決に貢献してまいります。