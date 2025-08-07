自社で“所有し、育てる”生成AIの時代へ。完全オンプレミス型アプライアンス「InfiniCloud AI Appliance」を発表

InfiniCloud株式会社

InfiniCloud株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役CEO：瀧 康史）は、自社専用で所有・育成が可能な生成AI製品シリーズ「InfiniCloud AI」の提供を開始し、第1弾製品「InfiniCloud AI Appliance（インフィニクラウド エーアイ アプライアンス）」を2025年8月より販売開始いたします。





InfiniCloud AIシリーズは、以下の3つを中核コンセプトに据えています。- クラウド依存ゼロで「ユーザ企業専用AI」を完全所有できること- ユーザ企業の用途や業務に合わせて、ドメイン特化型AIを育てられること(後述：RAGとファインチューニングを連動）- 初日から簡単に使え、将来的な拡張性があること

日本でも昨今、LLM(ラージランゲージモデル)は、様々な用途で積極的に利用されています。しかしその大半が、クラウド型のLLMに依存しているため、独自のビジネス分野に特化させづらいのが難点です。RAGによる前提知識の溜め込み程度に留まり、専用的なAIにチューニングしづらい課題があるため、様々な目的で、様々なサイズのランゲージモデルを用意する流れが世界的に起き始めています。

InfiniCloud AIは、「ビジネスドメインに特化する」ことを目的に作られています。

RAGのような知識(Knowledge)の習得に留まらず、ファインチューンを行うことで知恵(Wisdom)を浸透させ、ビジネスドメインに特化した「知能(Intelligence)として働く」AIを所有することが可能です。

InfiniCloudは、プライベートクラウドサービス「High Response Private Cloud」を元に、オンプレミス用プライベートクラウドアプライアンス「InfiniCloud PCA」、仮想化基盤「InfiniCloud HV」の提供を通じて、インフラ最適化技術に強みを持つ企業です。

加えて、従来より自社開発のWIKIベース(※)CMS「WIKIPLUS」を経て、「Webデータのドキュメント・セマンティクス(意味を捉えて構造化する仕組み)」など、現在のMarkdown形式で学ぶLLMに適した学習データ生成の技術も培っていました。

これらを結集し、誕生したのがフルスタックで所有できるLLMとなる「InfiniCloud AI Appliance」です。

※ WIKI形式はMarkdown形式と良く似たフォーマットのドキュメント形式です。

■ ユースケース：業務に“すぐ効く”生成AI

■ InfiniCloud AI Appliance：AIシリーズ第1弾（2025年8月提供開始）

- セキュアな社内ナレッジ検索マニュアルや業務文書をAIが理解・検索し、自然言語で質問可能な「社内専用AI」を構築。属人化の解消、検索効率向上、教育コストの削減に寄与します。- 文書要約・社内Q&Aの自動化会議資料・報告書などの要約処理や、社内の問い合わせ対応業務もAIが代行。情報再利用性と対応スピードが大幅に向上します。- 自社システムとの連携開発OpenAI互換のAPIを搭載するため、既存のAI連携型アプリを簡単に対応させることが可能です。- 様々なLLMを、ベースモデルとして利用可能プリセットランゲージモデルは、OpenAI GPT OSS、Alibaba Qwen、東京科学大学によるSwallow、InfiniCloudによるファインチューニングモデルなど、様々なモデルの利用が可能です。InfiniCloud AI チャット型Web UI画面InfiniCloud AI オプション画面

「InfiniCloud AI Appliance」は、InfiniCloud AIシリーズの第1弾となる製品です。完全オンプレミスの1Uサーバーで、通常のデータセンターにラッキングができる程度の消費電力で動作するAIアプライアンス製品となっています。

親しみやすいチャット型のWeb UIを搭載し、社外にデータを出さずに自社内にAIを「所有」し、ユーザ企業、業界の独自のビジネスドメインにあわせて「育成」ができます。

■ 製品特徴｜InfiniCloud AI Appliance- 完全オンプレミスで社内完結：外部通信不要。高セキュリティ環境（金融・製造等）にも最適- 1U筐体、800W以下の空冷設計：都市型DCや既存ラックにそのまま収容可能- チャット型Web UI(Shiraito)搭載：すぐに使える日本語対応インターフェース- OpenAI互換API搭載：自社SaaSや業務システムと容易に連携可能- ドメイン特化可能な軽量LLM搭載：OpenAI社のGPT OSS、Alibaba社Qwen、東京科学大学情報工学院のSwallowなど、再配布可能なランゲージモデルが含まれています。自社ナレッジ・文章スタイルに最適化が可能です。- ファインチューニング時に限り、外部GPUクラスタへの接続するプロトコルの準備中■ 今後のロードマップ｜InfiniCloud AIシリーズ展開[表: https://prtimes.jp/data/corp/28662/table/49_1_ffd225ed538b0613f754691f5f6eadc7.jpg?v=202508071156 ]

■ Shiraito / infinicloud-llmtkについて（今後公開予定）

■ InfiniCloud AI

- Shiraito：ウェブベースのChat UIとAIエンジンを統合したプラットフォーム。Apacheライセンスでオープンソースソフトウェアとして公開予定- infinicloud-llmtk：ドキュメント知識を抽出・構造化する軽量モジュール。LangChainと連係してRAG動作が可能なだけでなく、ファインチューンのためのデータ作成も可能なツールキット。Apacheライセンスでオープンソースソフトウェアとして公開予定- ソフトウェアは無料アップデート提供、ハードウェア拡張は有償対応InfiniCloud AI-LLMTK

URL : https://infinicloud.com/product_icai.html

【会社概要】

・代表者：代表取締役CEO 瀧 康史

・資本金：99,700千円

・設 立：2001年11月2日

・所在地：〒420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町2-1-5 五風来館5F

・TEL：050-3801-5987

・FAX：054-251-1757

・URL：https://infinicloud.com/

・Email：info@infinicloud.com

・事業内容

・クラウドインフラ賃貸事業、ホスティング事業

・クラウドソフトウェア制作事業

・ネットワーク、サーバインフラの構築、保守管理業務

・上記に関連する業務