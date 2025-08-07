「データセンターの需給動向と地方分散化」と題して、シービーアールイー株式会社 リサーチ シニアディレクター 岩間 有史氏によるセミナーを2025年9月12日(金)に開催!!

株式会社　新社会システム総合研究所

データセンターの需給動向と地方分散化の展望


[セミナー詳細]


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25435



[講　師]


シービーアールイー株式会社


リサーチ　シニアディレクター　岩間　有史　氏



[日　時]


２０２５年９月１２日（金）　午後４時～６時



[受講方法]


■会場受講


　紀尾井フォーラム


　東京都千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


生成AIの普及によりデータセンターの開設需要は高まっているものの、大都市圏では開設に必要な電力や土地の確保が難しくなっています。一方、生成AIに対応したAIデータセンターは、従来型のデータセンターに比べ大量の電力が必要となるものの、立地の選択肢は広いという特徴があります。


このため、従来は大都市圏が中心だったデータセンターの開発は、再生可能エネルギーの導入ポテンシャルや工場集積度の高さなど複数の条件を備えた地方都市にも拡大していくとみられます。本講演は、生成AIの普及によるデータセンターの地方分散の可能性に加え、投資対象としてのデータセンターについても解説いたします。



１．首都圏のデータセンター市場の概況


　・データセンターの需給動向


　・ラック価格の推移


２．データセンターの新たな需要の牽引役となる生成AI


　・生成AIの主な用途


　・AIデータセンターの特長


３．データセンターの概要と立地条件


　・データセンターの立地選定における3つのポイント


　・AIデータセンターの開設動向


４．AIデータセンターの地方分散において有力なエリア


　・地方での立地優位性を示す5つの評価項目


５．投資対象としてのデータセンター


　・期待NOI利回りの推移


　・データセンターの投資対象としての特徴と投資アプローチ


６．質疑応答／名刺交換





【お問い合わせ先】


新社会システム総合研究所


東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


Email: info@ssk21.co.jp


TEL: 03-5532-8850


FAX: 03-5532-8851


URL: https://www.ssk21.co.jp



【新社会システム総合研究所(SSK)について】


新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。


SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。


また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。


SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。