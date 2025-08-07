セーフィー、使いやすさとやさしさを両立したUIデザインに一新

セーフィー株式会社

クラウド録画サービスシェアNo.1（※1）のセーフィー株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：佐渡島 隆平、以下「セーフィー」）は、「Safie Viewer（セーフィー ビューアー）」のデザインを全面リニューアルすることをお知らせします。

今回のリニューアルでは、「誰にとっても見やすく・使いやすいビューアー」を目指し、操作性と視認性の向上に重点を置いた設計を行いました。

■ Safie Viewerリニューアルの背景

Safie Viewerは、クラウドカメラの管理・閲覧ツールとして、多くの機能を提供してまいりました。

長年にわたり機能を拡充してきましたが、「どこにどの機能があるのか分かりづらい」「活用しきれない」といったお声をいただくことがありました。

そこで、よりスムーズで直感的な操作を実現し、お客様にとってさらに使いやすいSafie Viewerを目指して、デザインを一新することを決定しました。

新しいデザインは、これまでご利用いただいていたユーザー様にとっても違和感なくお使いいただけるよう配慮しながら、より快適なユーザー体験を提供することを目的としています。

引き続き、お客様のご意見を取り入れながら改善を続けてまいります。

■ リニューアル内容の主なポイントについて

・使いやすさを重視した画面デザイン

細かなUI（ユーザーインターフェース）のデザインを統一し、操作がよりスムーズになりました。画面のタイトルやボタンの形状、色味などを整理し、視覚的なガイドを明確にしました。

特に、これまでのメインカラーであった「緑」を「青」に変更することで、色の違いが分かりづらい方にも配慮した、やさしいデザインへと進化しました。

・実際の使い方に即した文言を見直し

表現の明瞭化にも注力しました。たとえば、サイドメニューの「カメラ一覧」は、「デバイス一覧」へと表記変更。カメラ以外のデバイス利用も視野に入れた、より実用的な名称に更新しています。

また、各ボタンの文言を見直し、操作に即した表現へと刷新。ユーザーが次のアクションを直感的に理解できるようになりました。

・設定操作の統一で迷わないUIを実現

設定画面においても、操作方法とデザインを統一。どの画面でも同じ感覚で操作できるため、初めてのユーザーでも迷わず使える設計に仕上げています。

■リニューアルのスケジュール- 8月7日：新しいデザインの提供開始（旧デザインもご利用いただけます）- 11月6日：新しいデザインへ完全切り替え

（※1）テクノ・システム・リサーチ社調べ「ネットワークカメラのクラウド録画サービス市場調査（2024）」より、エンジン別カメラ登録台数ベースのシェア（55.3％）

■クラウド録画サービス「Safie（セーフィー）」とは

Safieはカメラとインターネットをつなぐだけで、いつでもどこでも映像を確認できるクラウド録画サービスシェアNo.1のサービスです。

「映像から未来をつくる」というビジョンのもと、人々の意思決定に映像をお役立ていただける未来を創造し、企業から個人まで誰もが手軽に利用できる映像プラットフォームを目指しています。

我々は「映像データであらゆる産業の”現場”をDXする」というビジネスコンセプトを掲げ、小売り、土木・建設、製造、医療などのあらゆる現場のDXを率先して推進しています。

セーフィーは、データガバナンスに関する下記指針を遵守すると共に、ステークホルダーの皆様と協調して啓発活動にも取り組んでおります。また、社外有識者よりプライバシー保護などに関する助言を受けながら、指針及び実務上の運用基準の見直しを行っております。

- データガバナンスに関する取り組み：https://safie.co.jp/csr/advisoryboard/- データ憲章（2022年4月1日発行）：https://bucket.safie.link/pdf/csr/advisoryboard/safie_data_charter_JP.pdf

映像から未来をつくる

【セーフィー株式会社の会社概要】

所 在 地 東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー

設 立 2014年10月

代 表 者 佐渡島 隆平

事業内容 クラウド録画型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営および関連サービスの提供

サービスサイトU R L https://safie.jp/

コーポレートサイトU R L https://safie.co.jp/

採用ページ https://safie.co.jp/teams