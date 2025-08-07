【歯科のチカラ】シリーズ　第3弾【未来を守る 歯科のチカラ】が出版決定！2025年11月8日（いい歯の日）に出版（予定）

株式会社オール・デンタル・ジャパン

株式会社オール・デンタル・ジャパン(代表取締役:木下英明、廣田祥司 )は2025年11月8日(いい歯の日)に「歯科のチカラ」シリーズ第3弾を出版致します。（※出版予定日は予告なく変更になる可能性があります）

これを読めば最新の歯科医療がわかる！

過去シリーズが大好評につき、第3弾の出版が決定しました！

第1弾 2021年出版

「進化する 歯科のチカラ」(https://onl.tw/43HdCJr)

第2弾 2022年出版

「幸せになる 歯科のチカラ」(https://www.amazon.co.jp/%E5%B9%B8%E3%81%9B%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E6%AD%AF%E7%A7%91%E3%81%AE%E3%83%81%E3%82%AB%E3%83%A9-%E6%9C%A8%E4%B8%8B%E8%8B%B1%E6%98%8E/dp/4074534401)

過去2作を出版した「歯科のチカラ」シリーズ。

多くの方々から大変ご好評をいただいたシリーズの続編として、

このたび第3弾の出版が決定いたしました！

今回は過去最多となる16名の先生方にご執筆いただき、それぞれの専門分野についてわかりやすく、そして熱く語っていただいています。

臨床の最前線で活躍される先生方の知識・経験・想いが詰まった一冊。

ぜひ、その“熱量”を感じながらお読みいただければ幸いです！

歯科のチカラとは

歯科医療の最前線で戦うプロフェッショナル達が最先端の情報を丁寧に、わかりやすく、徹底的に解説しています。

「歯科のチカラ」とはズバリ、口の働きを維持・向上させる歯科医療の最前線がわかる1冊です。

日本の歯科診療をリードする歯科医師たちが、さまざまな「歯科のチカラ」を紹介しています。

きっと、あなたにとって必要なチカラが見つかるはずです。

株式会社オール・デンタル・ジャパン（ADJ）

ADJは、最前線の治療技術情報を得て未知なる臨床への取り組み、歯科医療専門職業人の教育向上、創造的な研究および開発、歯科医院経営のレベルアップを渇望する歯科医師のために、

「あったらいいな」を「なければ自分たちで創ろう」に変えるプラットフォームとして設立したボランタリーチェーンです。

歯科医師の皆様がより良い歯科医療を提供できるよう日々活動しており、歯科医師の皆様が組織的に繋がり、リアルな臨床現場での意見交換や、業界外の最新情報の共有を行うことができる場を提供しております。

ADJ会員の先生が集まり執筆をした一冊

シリーズ第3弾【未来を守る 歯科のチカラ】

この一冊に最新の歯科医療の情報を詰め込んでいます。

この一冊を読めば最新の歯科医療のすべてがわかる！

是非お買い求めください♪

出版社：主婦の友社(https://www.hanmoto.com/bd/search/publisher/%E4%B8%BB%E5%A9%A6%E3%81%AE%E5%8F%8B%E7%A4%BE)

編集協力：株式会社フォーエイ(https://forway.co.jp/)

発売日：2025年11月8日（予定）

著者：随時公表予定（詳細は各種SNSをチェック）

ADJ公式

X（旧Twitter）(https://x.com/home)

Instagram(https://www.instagram.com/adj_official_/)

FaceBook(https://www.facebook.com/?locale=ja_JP)

・問い合わせ窓口

株式会社オール・デンタル・ジャパン

TEL：03-6820-1000

Mail：info@all-dental-japan.com

担当：秋谷・小向