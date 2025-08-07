IssueHunt株式会社主催、25歳以下の若年層のためのバグバウンティイベント「P3NFEST Bug Bounty」、参加企業である日本経済新聞社が提供するバグバウンティプログラムが決定

IssueHunt株式会社

バグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt ( https://issuehunt.jp/ )」や、アプリケーションセキュリティポスチャー管理（ASPM）ツール「Baseline( https://baselinehq.io/ )」を提供するIssueHunt株式会社（本社：東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号、代表取締役：横溝 一将）は、大学生以上25歳以下限定バグバウンティイベント、「P3NFEST Bug Bounty 2025 Summer」を、2025年8月20日～9月30日に開催することをお知らせいたします。

参加企業各社より、自社製品を対象とし、大学生以上25歳以下の皆様だけが参加出来るバグバウンティプログラムを、イベント期間中（2025年8月20日～2025年9月30日）ご提供頂きます。参加登録頂いた大学生以上25歳以下の皆様は、プログラム提供企業が指定する製品に対して脆弱性診断を行うことができ、脆弱性を発見した場合、企業より賞金を受け取ることができます。また、上位入賞者に対しては、景品の贈呈を予定しています。

＜概要＞

- イベントページ：https://issuehunt.jp/p3nfest/2025/summer/bugbounty- 開催日時：2025年8月20日～9月30日- 参加登録：イベントページより参加登録をお願いいたします- 参加資格：高等専門学校、専門学校、大学、大学院、外国籍の留学生で、在学中もしくは休学中の学生（2025年8月20日時点で学生）、もしくは社会人で25歳以下（2025年8月20日時点で25歳以下）の皆様。※学生の年齢制限はございません。

日本経済新聞社様に提供いただくバグバウンティプログラム

- 確かな情報から”解”を生み出すプロフェッショナル向け生成AIサービス「NIKKEI KAI」

NIKKEI KAIは対話形式で気軽に相談できる、AIアドバイザーです。信頼できる情報ソースを用いて収集・要約・アウトプット作成をします。

- 非財務情報を中心に企業が自主的に開示する様々な情報を一元的に収集・管理するプラットフォーム「日経情報開示プラットフォーム」

日経情報開示プラットフォーム(DPF)は日本経済新聞社と企業の長期的な関係強化を目的とし、インセンティブとシステムの改善により非財務情報を継続的に拡充するプラットフォームです。この取り組みにより、企業との協力関係の強化を目指します。

日本経済新聞社様からの応援コメント

株式会社日本経済新聞社

CDIO室 セキュリティエンジニア 藤田 尚宏氏

日本経済新聞社は、「考え、伝える。より自由で豊かな世界のために。」というパーパスのもと、質の高い報道とサービスの提供を目指しています。 今回は、プロフェッショナル向け生成AIサービス「NIKKEI KAI」と、企業の非財務情報を一元管理する「日経情報開示プラットフォーム（DPF）」を対象としたバグハンティングです。

生成AIや大規模検索技術といった最先端の領域に触れながら、実際のサービス環境でのハンティングをぜひ楽しんでください。皆さんの発見がサービスの安全性向上につながることを期待しています。 これまでの参加者の中には、セキュリティ関連職へのキャリアにつながった方もおり、今回の挑戦が皆さんのキャリアの第一歩になることを願っています。

ぜひ、楽しみながら学び、報奨金の獲得を目指して頑張ってください ！

バグバウンティプログラム提供企業様

（敬称略）

「P3NFEST」主催企業 IssueHunt株式会社について

- 株式会社日本経済新聞社- 株式会社ヌーラボ- 株式会社サイバーエージェント- コインチェック株式会社- 株式会社GMW- ENECHANGE株式会社- 株式会社ソラコム- 株式会社シンクロ・フード- 株式会社Helpfeel- 株式会社Finatextホールディングス

IssueHunt株式会社は、ミッション「つくろう。市場を、前例を。」、ビジョンである「つながる世界の、ベースラインになる。」を実現するために、バグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt」や、アプリケーションセキュリティポスチャー管理（ASPM）ツール「Baseline」等の提供を行っています。

