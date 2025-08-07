アシックスが東京2025デフリンピック日本選手団をオフィシャルパートナーとしてサポート

アシックスジャパン株式会社

株式会社アシックスは、このたび、東京2025デフリンピック日本選手団のオフィシャルパートナーとして、2025年11月に東京で開催される「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025」（主催：国際ろう者スポーツ委員会（ICSD：International Committee of Sports for the Deaf））に出場する日本選手団をサポートすることになりました。

これにより、当社は、日本選手団およびスタッフなどに対し、シューズやアパレル、アクセサリー類を提供します。

東京2025デフリンピック日本選手団が着用する公式ユニフォームのデザインは、パリ 2024 オリンピック・パラリンピック TEAM JAPAN オフィシャルスポーツウェアのポディウムジャケットで採用したカラーやグラデーションを再現しており、袖には「TEAM JAPAN」のワードマークを使用しています。

デフリンピックとは国際的な「きこえない、きこえにくい人のためのオリンピック」であり、4年ごとに開催されるデフアスリートを対象とした国際総合スポーツ競技大会です。本大会はデフリンピック100周年の記念すべき節目で、日本では初めての開催となります。

今回のパートナーシップは、きこえない・きこえにくい人のスポーツの普及・振興に向けた取り組みや、国民の心身の健全な発展に寄与するという姿勢が、当社のめざすビジョンと一致していることから実現したものです。

当社は、「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025」のトータルサポートメンバーでもあり、本大会の準備、運営など全体をサポートすることを目的にデフリンピック準備運営本部に対してもスポーツウェアなどを提供します。

また、パラスポーツの振興に力を入れており、公益財団法人 日本パラスポーツ協会、日本パラリンピック委員会、一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟、 一般社団法人 日本デフ陸上競技協会のオフィシャルトップパートナーとして活動するなど、さまざまな取り組みを行っています。

今後も、世界中のすべての人々の心身の健康向上に寄与するプロダクト、サービス、環境の提供をめざし、健康で持続可能な共生社会の実現に貢献していきます。

〇株式会社アシックス 代表取締役会長CEO 廣田康人のコメント

東京2025デフリンピック日本選手団をサポートできることを大変光栄に思います。アシックスは、創業哲学「健全な身体に健全な精神があれかし（Anima Sana In Corpore Sano）」を中心に据え、「誰もが一生涯、運動・スポーツを通じて心も体も満たされるライフスタイルを創造する」ことをめざす姿として掲げており、今回のサポートもその一環です。

デフリンピックの大舞台で、自らの可能性を信じ挑戦し続ける選手たちの姿は、私たちに大きな感動と勇気を与えてくれます。同じカラーのユニフォームを身につけて、その力が存分に発揮されるよう心から応援しています。

アシックスは、今後も、「日本代表をひとつに」という思いで、オリンピック日本代表選手団、パラリンピック日本代表選手団、デフリンピック日本選手団、すべての選手をサポートしていきます。

〇第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025 概要

大会期間：2025年11月15日～11月26日（12日間）

参加国：70～80か国・地域

参加者数：各国選手団等約6,000人

大会会場：駒沢オリンピック公園総合運動場、東京体育館ほか

公式サイト：https://www.deaflympics2025.com/

・アシックスが公益財団法人 日本オリンピック委員会、公益財団法人日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会とスポーツ用品のカテゴリーでTEAM JAPANパートナーシップ契約を締結（2025年5月29日付プレスリリース）

https://corp.asics.com/jp/press/article/2025-05-29

・第 25 回夏季デフリンピック競技大会 東京2025 のトータルサポートメンバー契約を締結

（2025年1月24日付プレスリリース）

https://corp.asics.com/jp/press/article/2025-1-24

・日本デフ陸上競技協会とオフィシャルトップパートナー契約を締結 日本陸上競技界の3団体が同じウエアを着用し、日本陸上界をひとつに（2024年5月26日付プレスリリース）

https://corp.asics.com/jp/press/article/2024-05-26