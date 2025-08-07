『【現場計測はもっと手軽に】スマホでスキャン、クラウドで即共有。事例に学ぶスマート3D計測の活用術』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/mdis3-20250902/M1D



■ 人手不足や属人化により、現場計測の効率化が必要

建設・設備・内装といった現場では、煩雑な「計測」業務が欠かせません。しかし近年、慢性的な人手不足やベテラン作業者への依存により、その効率化と標準化が喫緊の課題となっています。中でも、搬入経路の確認や機器レイアウトの検討といった事前準備は、専門的な知識を必要としない一方で、現場全体の進行や品質を大きく左右する極めて重要な工程です。

こうした業務を、誰もが簡便かつ迅速に実行できるツールの存在が、現場の生産性と組織全体のパフォーマンス向上に直結します。





■ 計測ミスによる手戻りやコスト増の問題「必要な箇所の計測を忘れてしまい、再度現場に行くことになった」「図面と実際の現場にずれがあり、機器の搬入計画に支障が出た」「納品予定の機材仕様が変更となり、再度計測が必要になった」というトラブルは、現場における“あるある”です。特に経験の浅い担当者にとっては、実際の作業の流れや設置・搬入時の状況を正確にイメージすることが難しく、計測ミスや抜け漏れが発生しやすくなります。さらに、万が一計測ミスが生じた場合には、施工内容の手戻りや資材の再手配が必要となり、工程の乱れやコストの増加といった深刻な影響を招く可能性もあります。■ スマホでスキャン、クラウドで即共有。現場事例に学ぶスマート3D計測本セミナーでは、「スマホ×クラウド」を活用した新しい3D計測ソリューション『Rulerless（ルーラレス）』を用いて、現場計測を劇的に効率化する方法を、実際の適用事例とともに詳しく解説します。『Rulerless（ルーラレス）』は、iPhoneのLiDARを活用して、3D空間を手軽にモデル化できる革新的な計測ソリューションです。iPhoneで動画を撮るようにスキャンするだけで、数cm誤差レベルの3Dモデルを自動生成。タップ操作で直感的に長さを測定でき、セキュアなクラウドで社内外とも共有可能です。このため、一度現地でスキャンして3Dモデルを生成すれば、複数の関係者が現場に行かずとも、レイアウト検討や搬入経路の確認、課題の可視化を効率的に行えます。また『Rulerless（ルーラレス）』は、3Dモデルの必要な箇所だけを抽出したり、3D-CAD形式での出力も可能なため、設計検討はもちろん、クライアントとの合意形成やプレゼン資料作成など、幅広く活用できます。■ こんな人におすすめ・現場調査や施工前の計測業務に課題を感じている方・測り忘れや再訪問による無駄を削減したい現場管理者・属人化した計測業務を標準化・効率化したい施工管理担当者・3D計測機器を検討したが「精度は高いがオーバースペック」と感じている方■主催・共催三菱電機デジタルイノベーション株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

