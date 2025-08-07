「鬼滅の刃」ファン必見！限定デザイングッズが手に入る！くら寿司×アニメ「鬼滅の刃」コラボキャンペーン

「鬼滅の刃」ファン必見！くら寿司限定デザイングッズが手に入る！ 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』公開記念 くら寿司×アニメ「鬼滅の刃」コラボキャンペーン ～8月8日（金）から全国のくら寿司で実施(※1)～

回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役社長：田中邦彦、所在地：大阪府堺市）は、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念し、8月8日（金）から期間限定でアニメ「鬼滅の刃」とのコラボキャンペーンを全国のくら寿司で実施します（※1）。





アニメ「鬼滅の刃」は、2016年から「週刊少年ジャンプ」に連載されていた同名漫画作品を原作としたアニメで、原作となるコミックスの発行部数は2億2000万部を突破しています。くら寿司では2020年から毎年「鬼滅の刃」とのコラボキャンペーンを実施しており、今回は、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念したものです。

本キャンペーンでは、アニメに登場するキャラクターである“竈門炭治郎（かまどたんじろう）”、“冨岡義勇（とみおかぎゆう）” をイメージしたお寿司やデザートのコラボメニューが期間限定で登場します。

また、第1弾＜8月8日（金）～＞、第2弾＜8月22日（金）～＞の計2回にわたり、税込2,500円（※2）のお会計ごとに、クリアファイルやラバーコースターなど貴重なオリジナルグッズをプレゼントします（※3）。

そして、店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れると、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！®」で当たりが出ると、くら寿司限定のufotable描き下ろしミニキャライラストを使用した“ラバーチャーム”や、敵である鬼のキャラクターも描かれた“缶バッジ”、全種類集めたくなる“消しゴム”など、特別な景品がもらえます。

期間限定メニューが登場し、くら寿司でしか手に入らないオリジナルグッズがゲットできるこの機会に、ぜひくら寿司へお越しください。

（※1）「くら寿司 大阪・関西万博店」では実施いたしません。

（※2）お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでのご注文は対象外）

（※3）数量限定のため、無くなり次第終了となります。

くら寿司×アニメ「鬼滅の刃」コラボメニュー

※一部店舗では価格が異なります。※予定数量に達し次第、販売終了となります。

炭治郎のえび天マヨソース 230円

販売期間：8月8日（金）～8月31日（日）

※お持ち帰り不可

竈門炭治郎の日輪刀をイメージした「えび天」に、炭治郎が着ている羽織の模様・緑と黒のカラーを表現した「グリーンマヨ」「甘だれ」をトッピング。酸味と甘みのバランスが良いクリーミーなソースが、えび天と相性抜群です。炭治郎が描かれた敷シート付きです。

義勇の水の呼吸レモンスカッシュ 480円 販売期間：8月8日（金）～8月31日（日） ※お持ち帰り不可

青いレモンスカッシュと、白いレモンシャーベットとホイップで、冨岡義勇の技「水の呼吸」を再現。レモンシャーベットとレモンスカッシュの爽やかな味わいにホイップの甘さが溶け込みます。ストローに付属のストローチャームは、組み立てて飾ることもできます。

くら寿司×アニメ「鬼滅の刃」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

税込2,500円のお会計ごとに、オリジナルグッズをプレゼント！

※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでのご注文は対象外）

【第1弾】クリアファイル

・実施期間：8月8日（金）～無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着30万名様限定

【第2弾】ラバーコースター

実施期間：8月22日（金）～無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着30万名様限定





「ビッくらポン！®」で当たる！くら寿司×アニメ「鬼滅の刃」オリジナルグッズ

「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！®」をお楽しみいただけます。

・実施期間：8月8日（金）～8月31日（日）※無くなり次第終了

【ラバーチャーム】 ＜全8種＞





【缶バッジ】 ＜全15種＞





【消しゴム】 ＜全8種＞





アニメ「鬼滅の刃」とは

集英社ジャンプ コミックス1巻～23巻で累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作。アニメーション制作はufotable。

家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、《鬼殺隊》へ入隊することから始まる本作は、2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送を開始、2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開、2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」 無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』を放送・配信、2023年2月より『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』を開催、4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』を放送・配信した。

2024年2月からは前作を超える145以上の国と地域で『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』を開催、5月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』を放送・配信。

そして、2025年7月18日に『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が全国公開。

人と鬼の切ない物語、鬼気迫る剣戟、魅力的なキャラクター、そして時折描かれるコミカルなシーンが全世界で人気を博している。

※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正式表記

公式サイト： https://kimetsu.com/

7.18(金)全国ロードショー

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』(https://kimetsu.com/anime/mugenjyohen_movie/)

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable