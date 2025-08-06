特別なエピソードがなくても大丈夫。戦い方次第で内定は勝ち取れる！ 『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』（藤井智也：著） 8月6日発売！

株式会社ダイヤモンド社

学歴なし、ガクチカなし、リーダー経験なし──。それでも20社以上から内定を得て、大手食品メーカーに就職した著者が、就活の本質を明かす1冊！ 『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』（藤井智也：著）が2025年8月6日にダイヤモンド社から発売されます。

藤井智也：著『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』ダイヤモンド社刊

■リアルで使える、就活の“戦い方”を伝授！

「履歴書に書けるような経験がない」「就活で語れる“武勇伝”が見つからない」──。そんな「脇役さん」タイプの学生でも、戦い方を変えれば内定は取れます。本書は、学歴も、ガクチカ（学生時代に力を入れたこと）も、やりたいこともない、「脇役さん」による「脇役さん」のための就活本です。

著者自身、中堅大学出身、特別な経験ゼロの学生だったものの、就活の構造を徹底的に研究することで、20社以上から内定を獲得。最終的に、超高倍率の食品メーカー「カゴメ株式会社」への入社を果たしました。その後、「就活に悩む学生に、前向きな情報を届けたい」との思いからカゴメを退職し、就活ブログを開設。8年間で2,000本以上の記事を執筆し、累計2,400万PVを超える“日本一の就活マニア” として、多くの学生を支えてきました。

本書には、著者の実体験に基づくリアルな戦略に加え、就活ブログで得た知見や企業の人事担当者の声もふんだんに収録。「ガクチカは日常から見つける」「お礼状で行動力を印象づける」など、誰でもすぐに実践できる、再現性の高いノウハウが満載です。

自信がなくても、特別な経験がなくても、大丈夫。就活に不安を感じるすべての「脇役さん」に届ける、就活攻略本の決定版です。

■目次（一部抜粋）

第1章 脇役さんこそ就活で評価される

・企業は「すごい就活生」ばかりを求めていない

・就活中の行動で面接官の印象に残るかが決まる

第2章 脇役さんの内定獲得ロードマップ

・内定までの全体像を把握しよう

・就活は長期戦！ 焦ると入社後に後悔する

第3章 脇役さんの「自己分析」

・就活の土台は「自分への推し活」でできている

・3大情報１.「強みと弱み」は日々の思い出から発掘しよう

第4章 脇役さんの「企業選び」

・企業理解１. 製品・サービスに興味を持てたら第一関門クリア！

・仕事理解１. 職種選びで就活の成功が決まる

第5章 脇役さんの「エントリーシート」

・「活躍しそう」と思われるエントリーシートとは？

・受かるエントリーシートには4つの共通点がある

第6章 脇役さんの「適性検査・グループディスカッション」

・適性検査の対策は一冊のテキストに絞ろう

・脇役さんこそ「書記」を狙おう

第7章 脇役さんの「面接」

・面接で落ちる就活生の7つの特徴

・面接終わりに手書きのお礼状を送ろう

第8章 脇役さんの「内定後」

・入社後に後悔する人が内定後に見逃していること

・最後は自分が納得できる企業に入社しよう

■『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書

著者：藤井智也

定価：1,870円（税込）

発売日：2025年8月6日

発行：ダイヤモンド社

判型：四六判・並製・2C・376頁

https://www.amazon.co.jp/dp/4478121796/

■著者プロフィール：

藤井智也（ふじい・ともや）

株式会社L100代表取締役。1993年生まれ、愛知県出身。名城大学卒業。累計2400万PVを突破した就活ブログ「就活攻略論」および、ホワイト企業に特化した求人サイト「ホワイト企業ナビ」の運営者。ネット上では「就活マン」として活動している。大学在学中、誇れる学歴や資格がなくても「就活なら東大生に勝てるかもしれない」と考え、独自の就活戦略を研究。その結果、倍率300倍超のカゴメ株式会社を含む22社から内定（内々定含む）を獲得する。カゴメから独立後、「就活攻略論」を本格的に立ち上げ、これまで執筆した記事は2000本以上にのぼる。現在はブログ運営に加え、求人サイトを通じて人事担当者からのリアルな声を吸い上げながら、より実践的で再現性の高い就活メソッドの研究・発信を続けている。