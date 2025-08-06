ÍýÁÛ¤Î¿¦¾ì¤Ë¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼¤«ÉÔ°Â¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£°ÂÄê´ë¶È¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÌÂ»Ò¤Ë¤ª¤¯¤ë»ØÆî½ñ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤ëÌ¤Íè¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÂ¾¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¼¤á¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£½¢³è¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¦¡¦¡¦Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÇº¤ß¤Ë½ª»ßÉä¡ª¶¯¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¤Êý¡¦Æ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¡×¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢º£Æü¤â¥â¥ä¥â¥äÆ¯¤¤¤Æ¤ë¡Ù¤¬8·î6Æü¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¤«¤éÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¡ÌÚ·òÂÀ¡§Ãø¡Ø¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¡×¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢º£Æü¤â¥â¥ä¥â¥äÆ¯¤¤¤Æ¤ë¡Ù ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡§´©
Í¥½¨¤æ¤¨¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤«¤éÃ¦½Ð¡ª
¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡È¥Ö¥ì¤Ê¤¤¶¯¤ß¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ëËÜ
¡¡¤¤¤¤³Ø¹»¤ËÆþ¤ê¡¢¤¤¤¤²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¡£¤Þ¤ï¤ê¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦――Í¥½¨¤À¤«¤é¤³¤½¸½¾õ°Ý»ý¤¬Àµ²ò¤Ë»×¤¨¤Æ¡¢¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©»Å»ö¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤ò¼êÊü¤¹¤Î¤ÏÉÝ¤¤¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡È²¦Æ»¡É¥ëー¥È¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¦¡¦¡¦¤½¤ó¤ÊÈ¬ÊýºÉ¤¬¤ê¤Ê¡È¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥¥ã¥ê¥¢ÌÂ»Ò¡É¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î»Ø¿Ë¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜ½ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡£Á£É¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤Ç¡¢ÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤¬ÂåÂØ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦º£¡¢¾õ¶·ÂÇÇË¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Ö¥ì¤Ê¤¤¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖÍ£°ìÌµÆóÀ¡×¤òÉð´ï¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ëÀ¸¤Êý¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë3¤Ä¤Î»ñËÜ¡Ê¶âÍ»»ñËÜ¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¡¢¼Ò²ñ»ñËÜ¡Ë¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Âè4¤Î»ñËÜ¤È¤·¤Æ¡ÖÍ£°ìÌµÆóÀ¡×¤ò¸«¤Ä¤±¡¢È¯´ø¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦·ø¼Â¤Ê¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ë¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤ÎÆ»¶Ú¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Î¾¡ÌÚ·òÂÀ»á¤Ï¡¢¶ä¹Ô°÷¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¢µ¯¶È²È¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤È¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹Ôºø¸í¤·¤¿Ëö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¶¯¤ß¤ò¼´¤Ë¤·¤¿Æ¯¤Êý¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÌÂ¤¤¡¢³ëÆ£¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÃø¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤¿¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë1ºý¡£¤â¤¦¶¥Áè¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤¬¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¢£ÌÜ¼¡
¥×¥í¥íー¥°
¥¬¥¤¥À¥ó¥¹
Âè1¾Ï ¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¡¡¤Ê¤¼¡¢Í¥½¨¤Ê¿Í¤¬ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©
Âè2¾Ï ¡ÖÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¡×¤òÌÂ»Ò¤Ë¤µ¤»¤ë5¤Ä¤Îæ«¡¡Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¥ìー¥ë¡×¤ÎÀµÂÎ
Âè3¾Ï 3¤Ä¤Î»ñËÜ¤È¡ÖÍ£°ìÌµÆóÀ¡×¡¡¿ÍÀ¸¤Î¼çÆ³¸¢¤ò¼è¤êÌá¤¹Âè4¤Î»ñËÜ
Âè4¾Ï ¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Ö¥ì¤Ê¤¤¶¯¤ß¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡¡¡ÖÍ£°ìÌµÆóÀ¡×¤ò°é¤Æ¤ë10¤Î»ëÅÀ
¤ª¤ï¤ê¤Ë
´¬ËöÆÃÅµ¡¡¡ÖÍ£°ìÌµÆóÀ¡×¤¬²¿¤«¤òÃÎ¤ë¡¿¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥¬¥¤¥É
¢£Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§¾¡ÌÚ ·òÂÀ¡Ê¤«¤Ä¤¡¦¤±¤ó¤¿¡Ë
1986Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¡£»°É©ÅìµþUFJ¶ä¹Ô¤ËÆþ¹Ô¸å¡¢PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó´ÆººË¡¿Í¥Èー¥Þ¥Ä¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£2019Ç¯¤ËAnd Technologies¤òÁÏ¶È¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤ÏÆ±¼Ò¤ò¤ß¤é¤¤¥ïー¥¯¥¹¡Ê¸½ Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¾å¾ì¡Ë¤ØÇäµÑ¡£ÇäµÑ¸å¤Ï¡¢¼¹¹ÔÌò°÷¤È¤·¤Æ¥êー¥É³ÍÆÀDX»ö¶ÈÉô¤òÅý³ç¤·¡¢2Ç¯´Ö¤ÎÇ¤´ü¤òËþÎ»¤·¤ÆÂàÇ¤¡£
¸½ºß¤Ï¡¢¼Ò°÷¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥½¥í¥×¥ì¥Êー¤È¤·¤Æ²ñ¼Ò·Ð±Ä¤òÂ³¤±¤ëËµ¤é¡¢Ãø½Ò¶È¤ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¶È¤Ê¤ÉÂ¿ÎÎ°è¤Ç³èÆ°¡£Àµ¼Ò°÷¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¢µ¯¶È¡¢»ö¶ÈÇäµÑ¡¢Ìò°÷½¢Ç¤¤È¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤ÈÆ¯¤Êý¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿Î©¾ì¤«¤é¡¢¡ÖÍ£°ìÌµÆóÀ¤ò¼´¤È¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢ÀïÎ¬¡×¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥È¾ÃÈñ¤Î·ÐºÑ³Ø¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡¢´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¼ÂÀÓ¤Ë¡Ø¿ÍÀ¸¤¬À°¤¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°ÂçÁ´¡Ù¡Êµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
¢£¡Ø¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¡×¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢º£Æü¤â¥â¥ä¥â¥äÆ¯¤¤¤Æ¤ë¡Ù
Ãø¼Ô¡§¾¡ÌÚ·òÂÀ
Äê²Á¡§1,793±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025·î8·î6Æü
È¯¹Ô¡§¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò
È½·¿¡§»ÍÏ»ÊÂÀ½¡¦256¥Úー¥¸
