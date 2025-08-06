「PV EXPO［秋］第21回 国際太陽光発電展」出展のお知らせ(ニュースリリース)

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの株式会社デザインアーク（本社：大阪市西区、社長：三原 康展）は、2025年9月17日から19日まで幕張メッセにて開催される太陽光発電に関する製品・技術の展示会「PV EXPO［秋］第21回 国際太陽光発電展」(※)に出展します。

※ 主催：RX Japan株式会社

大和ハウスグループは、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、まちづくりにおいて再生可能エネルギーを活用した取り組みを推進しています。その中で当社は、自社施設だけでなくお客さまの施設でも太陽光発電設備の搭載を進めています。

その一環として当社では、太陽光発電設備が搭載可能なソーラーカーポート「DA SOLARCARPORT」シリーズを販売しており、現在は「DA SOLAR ROOF」（PV 搭載自転車置場）、「DA SOLAR FENCE」、「DA SOLAR 庇」といった設置場所に応じて効率的に発電できる建材商品を開発しています。

そしてこの度、脱炭素化への取り組みを推進する当社製品を普及させるため、出展社数・来場者数が国内最多である太陽光発電の展示会「PV EXPO［秋］第21回 国際太陽光発電展」に出展することとしました。

開期中は当社製品の実物を展示し、導入時の運用方法や設置効果を実感していただけますので、ぜひとも当社ブースにお立ち寄りください。

【出展ブースイメージ】

■会期

2025年9月17日（水）～19日（金） 10：00～17：00

■会場

幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬）

■当社ブース展示エリア

PV EXPO会場内（6ホール） 小間位置【E18-60】

■主な出展商材

「DA SOLAR CARPORT PB」（2025年1月発売）

◆施工性と耐久性を考慮したスチール（柱）とアルミ（梁）のハイブリッド構造

◆建物の屋根設計やデザインに制約をかけずに設置可能

◆飛び火認定※（認定番号：DR-2151）を取得

◆「道路移動等円滑化基準」の定める乗降スペースを確保したユニバーサルデザイン

※ 建築基準法における防火地域・準防火地域内の建築物の屋根について、火の粉による延焼を防ぐための大臣認定のこと。

「DA SOLAR ROOF」（PV 搭載自転車置場）（2026年発売予定）

◆両面受光パネル搭載のシンプルなルーフ

◆駐輪場だけでなく通路シェルター等、幅広い用途に対応

上記以外にも、敷地内の空間を有効活用しながら敷地面積の発電量をアップさせる「DA SOLAR FENCE」や庇メーカーのパイオニアであるアルフィン株式会社様とタイアップした「DA SOLAR 庇」なども参考出展します。