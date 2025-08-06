ABBとCosmic、AIを活用したロボットでロサンゼルス地域の住宅再建に取り組む

ABB株式会社- ABBとCosmic Buildingsが、火災で被害を受けたロサンゼルス地域にAIを活用したロボットと新しい建設技術を導入- ロボットを利用した移動式マイクロファクトリーで、迅速かつ安全に、廃材を最小限に抑えて住宅を建設- AIを駆使した自動化により、従来の工法と比較して建設期間を70%、コストを30%削減

ABBロボティクスは、独自の移動式ロボットマイクロファクトリーを活用する、建設技術のリーディングカンパニーであるCosmic Buildings社との提携により、2025年に南カリフォルニアを襲った山火事で壊滅的な被害を受けた地域の、より迅速で安全かつコスト効率の高い再建を支援しています。山火事で数千エーカーが焼失し、住宅やインフラ、自然生息地に被害が及ぶ中、この先駆的な取り組みは、カリフォルニア州パシフィック・パリセーズにマイクロファクトリーを配置し、現場でモジュール構造物を建設することで低コストな住宅建設の未来を提示します。

ABBロボティクスプレジデントのマーク・セグーラは、次のように述べています。「CosmicとABBロボティクスは、建設および災害復興の常識を一新するものです。当社のロボットとデジタルツイン技術をCosmicのAIを活用した移動式のマイクロファクトリーに統合することで、遠隔地や被災地に最適な、高精度なリアルタイムでの自動化を実現します。労働力不足とコスト上昇に直面する中、この取り組みはより速く、より安全で、よりスマートな建設を実現することで、自動化が住宅建設を変革する方法を示しています」

このイノベーションの中心は、ABBのIRB6710ロボットとRobotStudio(R)デジタルツインソフトウェアを、CosmicのロボットワークステーションセルおよびAI駆動のビルディングインフォメーションモデル (BIM) と統合したことです。これは、設計、許認可、調達、ロボットによる製造、組み立てを扱うエンドツーエンドのプラットフォームです。現場内のマイクロファクトリーに設置されたこれらのシステムは、ミリメートル単位の精度でオーダーメイドの構造壁パネルを製造し、建築現場での組み立てに合わせ、適切なタイミングで供給します。パリセーズとイートンで発生し、16,000棟を超える建物を破壊した大規模な山火事に対処するために開発されたCosmicの移動型工場は、高耐久性、高速性、低コストを兼ね備えた住宅ソリューションの転換点となり、2027年までに100戸の住宅建設を目標としています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BnYXQwC9QFs ]

Cosmicは、ABBのRobotStudio(R)をAI BIMに統合し、実際に建設を実施する前にデジタル環境で建設プロセス全体をシミュレーションおよび最適化することを可能にしました。現場に到着すると、CosmicのAIおよびコンピュータビジョンシステムがロボットと連携して、リアルタイムで意思決定を行い、問題を検出し、一貫した品質を確保します。Cosmicの住宅は、不燃材、太陽光発電およびバッテリーバックアップシステム、そして雑排水の再生利用と再生可能水生成による独立した水供給システムを備えています。建築された各住宅は、カリフォルニア州の森林火災に関する法令に準拠し、エネルギー効率に関する基準を満たしています。認可から最終的な建設までのターンキー体験を提供することで、Cosmicは災害復旧の分野における可能性を再定義しています。

世界の建設ロボット市場は、2030年までに年平均成長率（CAGR）20％※で成長すると予測されています。Cosmicの移動式マイクロファクトリーは、従来の方法と比べて建設時間を最大70％短縮し、総建設コストを約30％削減します。住宅は1平方フィートあたり550～700ドルで、わずか12週間で完成可能します。これはロサンゼルスで一般的な800～1,000ドル超の範囲と比べて大幅に低コストです。また、このプロセスは廃材を最小限に抑え、建設品質を向上させるため、保険金不足や再建コストの高騰に直面する住宅所有者の負担を軽減します。

Cosmic Buildingsの創設者兼CEOであるサシャ・ヨキッチ氏は次のように述べています「私たちは単に住宅を建設しているわけではありません。業界の常識そのものを再定義しています。当社の移動式マイクロファクトリーは、災害復旧に十分な作業速度、コストを大幅に削減する効率性、品質を犠牲にしないスマートさを備えています。ロボットによる自動化とAIの推論、現場での運用を統合することで、Cosmicは従来の工法に比べて3倍の建設速度を実現し、最短3ヶ月でプロジェクトを完了することができます」

ロサンゼルスでの取り組みは、ABBロボティクスが推進する、自動化による建設業界変革のグローバルな動きの一環です。ABBは、パートナー企業に高度なツールと専門知識を提供することで、労働力や技能の不足、過剰な廃材、持続可能な資源の利用、手頃な価格の住宅需要の高まりなど、建設業界が直面する最も差し迫った課題に取り組んでいます。

Cosmic Buildingsの事例などの実世界でのアプリケーションを通して、ABBは建築物の設計および施工の方法を再定義し、建設の弾力性、環境への意識、そして最も必要な場所おけるアクセス性を高めています。建築分野におけるロボティクスの詳細については、new.abb.com/products/robotics/industries/construction(https://new.abb.com/products/robotics/industries/construction)をご覧ください。

*McKinseyandGlobalMarketInsightsによるResearchGateに基づく内部分析

ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「EngineeredtoOutrun」と呼びます。140年以上の歴史を有し、世界中に110,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所(ABBN)およびナスダック・ストックホルム(ABB)に上場しています。www.abb.com

ABBロボティクス＆ディスクリート・オートメーションは、世界有数のロボティクスおよびマシンオートメーションサプライヤとして、価値創造型ソフトウェアによって設計、構築されたロボット、AMR、マシンオートメーションソリューションを網羅した包括的かつ統合的なポートフォリオを有する唯一の企業です。私たちは、自動車からエレクトロニクス、ロジスティクスまで、あらゆる規模、あらゆる分野の企業が、より弾力的で柔軟かつ効率的になるための支援を行っています。ABBロボティクス＆ディスクリート・オートメーションは、よりリーンでクリーンなオペレーションで、未来のコネクテッド＆コラボレーティブな工場への移行を目指すお客さまをサポートします。このビジネスエリアでは、約53カ国、100以上の拠点で約11,000人の従業員が働いています。go.abb/robotics

Cosmic Buildingsは、住宅の設計と建設の方法を再定義するパブリック・ベネフィット・コーポレーション兼建設技術企業です。独自のAI駆動型エンドツーエンドソフトウェアプラットフォームとロボットを利用した移動式マイクロファクトリーを組み合わせることで、Cosmicはカスタムメイドの耐火性でネットゼロ排出住宅を、従来の方法に比べ3倍速く、30%低いコストで提供しています。Cosmicの最初のマイクロファクトリーは現在ロサンゼルスで稼働しており、山火事で家を失った35世帯以上の再建を支援しています。1:10イニシアチブの一環として、Cosmicは販売した住宅10戸につき1戸を、災害から復興中の家族に寄付しています。移動可能で自律的、かつコスト効率に優れた工場により、Cosmicは全国規模で事業を展開し、全国各地のコミュニティに、災害に強くサステナブルな住宅を供給しています。