名画の中でくつろぐバスタイムを--モネ《睡蓮》着想の二層バスソルト「Bath of The Art 」2025年9月中旬発売

Maison Marlin（メゾンマーリン）は、印象派の巨匠クロード・モネの代表作《睡蓮》から着想を得た二層構造のバスソルト 「Bath of The Art - バスオブジアート -」 を2025年9月中旬より発売します。公式オンラインストア(https://maisonmarlin.theshop.jp/)にて予約受付中。鮮やかなグリーンとブルーの二層構造が特徴のバスソルトです。使用を重ねるごとに、ボトルの中で徐々に色が混ざり合い、深いグリーンへ変わる様子は、まるで印象派の絵画が描かれる瞬間を追体験するようなアートで特別なひととき。名画の余韻を贈るギフトとしても、特別なひとときを演出します。

誕生の背景

忙しい現代を生きる人へ“自分を大切にする時間”を提案

子育て中に「湯船に浸かる時間は、こんなに特別な時間だった」と気付いた創業者が、「日常から少し離れ、芸術作品の中に浸かるような入浴体験」を追求したことが開発の原点です。大切な人や、日々をがんばる自分へのささやかなギフトとして喜んでいただけたらと思い開発しました。

開発ストーリーはこちら(https://maisonmarlin.theshop.jp/p/00001)

製品特徴

１. ブルーとグリーンの二層構造のバスソルト

2色のバスソルトが使用を重ねるごとに、ボトルの中で徐々に色が混ざり合い、深いグリーンに変化していきます

２. ミネラル豊富なオーストラリア産海塩

一般的に入浴剤に使用されることの多い塩化ナトリウムではなく、マグネシウム・カリウムなど海由来ミネラルを含む海塩を採用。温浴効果を体感していただけます。

３. 保湿・整肌成分を配合

シリカ、アルガンオイル、ヒアルロン酸Na、セラミドなどを配合し、海塩特有の入浴後の肌のつっぱりを防ぎます。

４. 印象派の巨匠・モネが描いた睡蓮の世界を思わせる、静寂と光に満ちた香りのグラデーション

青りんごとグレープフルーツの透明感ある香りから始まり、ローズとスイレンがそっと花開くように香り立ちます。ムスクとカシミアウッドのやわらかな余韻が全体を包み込み、心を静かにほどくようなひとときを演出。

５. 8つのフリー処方

防腐剤、殺菌剤、鉱物油、エタノール（アルコール）、石油系界面活性剤、合成ポリマー、シリコン、紫外線吸収剤 不使用

商品概要

１.睡蓮の作者「クロード・モネ」２.2層のバスソルト３.自然界に豊富に存在するミネラル成分「シリカ」イメージ

商品名 Bath of The Art‐モネ・睡蓮‐

価格 3,850円（税込）

内容量 400 g（約8～10回分／1回40～50 g）

発売日 2025年9月15日（予定）

全成分 海塩、香料、シリカ、メタケイ酸Na、水、アルガニアスピノサ核油、マカデミア種子油、ホホバ種子油、ツバキ種子油、、、詳細は商品ページ参照(https://maisonmarlin.theshop.jp/items/108529276)

イメージ動画 https://www.instagram.com/reel/DM9x3jzxyBM/

クロード・モネ

Image courtesy of the Art Institute of Chicago

印象派の巨匠。生涯を通し“光”と“移ろい”を描き続けました。晩年、情熱を注いだのが、自らの庭に造った睡蓮の池。水面に映る空、風にゆれる葉、陽に透ける花びら――そこにモネは、自然と時間が織りなす永遠を見たのです。

《睡蓮》は、同じ場所を何十枚も描いた連作絵画ですが一枚として同じものはありません。朝焼け、雨上がりの後、沈みゆく陽の光…。彼は筆で時間を止め、水面に宿る一瞬のきらめきを封じ込めました。

創業者コメント

「Bath of The Art は、私自身が“現実を少しだけ離れる余白の時間”を必要としていたときに生まれました。毎日のバスタイムが、忙しい皆さまの心と体をほどくような時間になれば幸いです。」

- Maison Marlin 代表

Maison Marlin（メゾン マーリン）

事業内容 バス＆ボディケア製品の企画・販売

所在地 大阪府大阪市

設立 2025年

URL https://maisonmarlin.theshop.jp/

Instagram https://www.instagram.com/maisonmarlin/

