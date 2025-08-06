恋愛特化の認知科学コーチングサービス「cokuhaku（コクハク）」正式リリース

株式会社リベルテ

恋活パーソナルトレーニングcokuhakuリリース

株式会社リベルテ（本社：千葉県千葉市、代表：池場大地）は、2025年8月より、恋愛支援特化型のパーソナルコーチングサービス「cokuhaku（コクハク）」の提供を開始しました。

「1人で抱え込んで疲れてしまう」「本当の自分を見せられない」そんな内面の悩みにアプローチ。恋愛経験の有無を問わず、自分らしい恋愛を楽しみたいと願うすべての人に寄り添います。

なぜ今、恋愛支援にコーチングが必要なのか？

現代の恋愛は、出会いの手段が多様化する一方で「素を出せない」「同じ失敗を繰り返す」「恋愛が怖い」といった悩みが深刻化しています。SNSやマッチングアプリの普及により、表面的なやりとりは増えたものの、「本音でつながる関係」を築く力が不足している人が多く見られます。

こうした中で、従来の恋愛指南やテクニック論では解決できない“根本的なパターン”にアプローチする必要性が高まっています。

cokuhakuは、認知科学に基づいた深層対話と実践的アクションを融合し、恋愛における“自分の取り扱い方”から変えていく、まったく新しいパーソナルトレーニングです。

サービス概要「ただの相談」で終わらせない、根本からの変容を支えるプログラムです。

cokuhakuでは、まず自分自身の「恋愛パターン」や「無意識の前提」に気づくことから始まります。

本サービスでは、専門コーチとの1on1セッションを通じて、以下のようなプロセスを段階的に進めていきます。

1.恋愛カウンセリング

過去の恋愛経験、無意識の思い込みなどを丁寧に言語化し、行動や感情のクセを可視化します。「なぜそう感じるのか」「なぜうまくいかないのか」を明確にすることで、納得感のある気づきが得られます。

2. 自己理解とミライ設計

自分の価値観や望む関係性を言語化し、心から望む“恋愛のかたち”を一緒に設計します。誰かに合わせるのではなく、自分らしくいられる恋愛とは何かを見つけていくフェーズです。

3. 実行支援とフィードバック

日常の中で小さな行動から変化を起こし、継続的なフィードバックとともに「自然体で恋愛できる自分」をつくっていきます。必要に応じてコーチとの振り返りを行いながら、行動パターンの再構築を図ります。

ープラン紹介ー

Lite（3カ月）：恋愛パターン気づきワーク／ミリョク診断

Standard（6カ月）：ミライ設計／ミライ決断／アクションプランニング／アクションチェック

Premium（9カ月）：伴走 ※カスタムセッション ※振り返りセッション

詳細を見る :https://liberte-life.jp/cokuhaku/

cokuhakuの３つの魅力ポイント対人支援経験1,000名以上のコーチが伴走いたします。- 人と本気で向き合い、人生を変えてきた“本物”のトップコーチが在籍- 「変わりたい」気持ちだけじゃ変わらない人間の原理原則に基づく認知科学コーチングだからこそ、根本から変われる- 100人いれば100通りの『変わり方』がある脳科学×オーダーメイドで、あなた専用のルートを一緒に創る唯一無二の伴走対象は、恋愛に悩むすべての人へ

cokuhakuは、以下のような悩みを抱える方におすすめです。

- 素の自分を見せることが恥ずかしい人- 「ちゃんとした自分」でいようと頑張りすぎる人- 「今度こそ」と思っても、気づけば同じパターンになってしまう人- 一人で抱え込みすぎている人- 誰にも頼らず頑張りすぎて、気づけば疲弊している人

思考の土台を見直すことで“自分らしさ”を取り戻し、

肩の力を抜いて“ありのまま”の自分で人とつながる恋愛をサポートします。

■サービス概要

サービス名：cokuhaku（コクハク）(https://liberte-life.jp/cokuhaku/)

提供形式：完全オンライン（1on1セッション／Slack／LINE相談等）

お問い合わせ：HPお問い合わせ(https://liberte-life.jp/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/)

■株式会社リベルテ会社概要

会社名：株式会社リベルテ

代表取締役：池場大地

所在地：〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-20-20（株）ニッセイ国土開発ビル301

公式HP：https://liberte-life.jp/

事業内容：コーチング・コンサルティング・SNSマーケティング・SNS運用代行・広告運用代行・動画制作・ホームページ制作等