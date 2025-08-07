¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Âè24²ó¾ðÊó²Ê³Øµ»½Ñ¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊFIT2025¡Ë¡ØÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¾ðÊó²Ê³Ø¤Îº×Åµ¡ÙËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¤Ç³«ºÅ¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅÅ»Ò¾ðÊóÄÌ¿®³Ø²ñ¤ª¤è¤Ó°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢ËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¡Ê»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶è¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÂè24²ó¾ðÊó²Ê³Øµ»½Ñ¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊFIT2025¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ï¸½ÃÏ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÊ»ÍÑ¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡FIT¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¾ðÊóÄÌ¿®Ê¬Ìî¤È¾ðÊó½èÍýÊ¬Ìî¤¬Ï¢·È¤·¡¢¾ðÊó²Ê³Øµ»½Ñ¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¹¤¯È¯¿®¡¦¶¦Í¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î³Ø½Ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¶µ°é¡¦¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î³«ºÅ¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¸¦µæÀ®²ÌÈ¯É½¤Ë²Ã¤¨¡¢¶µ°é¤ä»º¶È±þÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢³ØÀ¸È¯É½¡¢¹â¹»À¸¸þ¤±¤Î´ë²è¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»º³Ø´±¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤»²²Ã¼Ô¤Ë¤è¤ëµÄÏÀ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡²ñ´üÃæ¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é1,500Ì¾～2,000Ì¾ÄøÅÙ¤Î¸¦µæ¼Ô¡¦³ØÀ¸¡¦¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Î»²²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ðÊó²Ê³Øµ»½ÑÊ¬Ìî¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÀ¹Âç¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡¦Ì¾¾Î¡§Âè24²ó¾ðÊó²Ê³Øµ»½Ñ¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊFIT2025¡Ë
¡¦²ñ´ü¡§2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë～9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦²ñ¾ì¡§ËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¡ÊËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÁ°ÅÄ7¾ò15ÃúÌÜ4ÈÖ1¹æ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨¸½ÃÏ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊ»ÍÑ¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ
¡¦¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅÅ»Ò¾ðÊóÄÌ¿®³Ø²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¾ðÊó¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥½¥µ¥¤¥¨¥Æ¥£¡ÊISS¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×¡ÊHCG¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ¡ÊFIT2025´´»ö³Ø²ñ¡Ë
¡¦¶¦ºÑ¡§ËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø
¡¦¸å±ç¡§Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¾ðÊó¶µ°é¸¦µæ²ñ¡¢ËÌ³¤Æ»¹âÅù³Ø¹»¶µ°é¸¦µæ²ñ
¡¦ HP ¡§ https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2025/index.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Æþ»î¹Êó²Ý
½»½ê¡§»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÁ°ÅÄ7¾ò15ÃúÌÜ4-1
TEL¡§011-688-2381
FAX¡§011-688-2392
¥áー¥ë¡§koho@hus.ac.jp
¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/