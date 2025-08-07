大阪万博でNHKエンタープライズが手がけるロボコンの新競技『XROBOCON』を支えるデジタルツイン技術にUnityを採用

ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社

ゲームやインタラクティブな体験の構築と成長のための世界をリードするプラットフォームであるユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：上里田 勝、以下、当社）は、2023年8月26日(土)・27日(日)に大阪・関西万博会場で開催される次世代ロボット競技会「XROBOCON」に”Powerd by Unity”として技術協賛いたします。本大会では、100人近いメンバーが参加し現実の物理ロボットとデジタルツインを融合させた競技を行います。すべての参加チームが、Unity製の3Dシミュレーション環境「バーチャルフィールド」上で、AIの制御アルゴリズム構築や戦略立案を行い、本番では現実のフィールドでロボットを操作するAIに指示を行いながら現実と連動するバーチャルフィールド上のコインを相手より多く獲得することで勝敗を競います。

Unityは、ROS(Robot Operating System)との連携のしやすさ、デジタルツインでの活用の実績に加えて、Unity Asset Transformer(旧Pixyz)を使ったロボットのCADデータのインポートの容易さを理由に本大会の基盤技術として採用されました。全ての参加チームがUnityをバーチャルフィールド上でのロボットとAIのシミュレーションに活用しています。

当社は本大会出場チームがUnityを使える体制を支援しており、その一環として、Unity Asset Transformerやアセット管理システムUnity Asset Managerの使い方に関する講座も出場チームを対象に実施しました。

本大会主催のNHKエンタープライズ プロデューサー 吉田 拓史氏は以下のように述べています。「今回の競技は、『AIエージェント』がロボットをコントロールするという点が技術的なチャレンジングポイントとなっています。いかにデジタルツインと現実のロボットを連携してシミュレーションを行うかが鍵となります。今回バーチャルフィールドの制作としてUnityを公式に推奨させていただきましたが、Unity自体の使いやすさは、全チームに使っていただく上で非常に重要なメリットでした。またUnity Asset TransformerでロボットをCADデータから簡単にインポートできる点も、今後かなり重宝される機能になってくると思います。」

Unityは、今後も幅広い業界において、リアルタイム3D技術やデジタルツインを活用したソリューションの提供を通じて、イノベーションの創出と人材育成に貢献してまいります。

大会概要

名称

XROBOCON 第１回大会 in 大阪・関西万博

日時

DAY1：2025年8月26日（火）：14:00~17:00

DAY2：2025年8月27日（水）：14:00~17:00

会場

大阪・関西万博 EXPOホール「シャインハット」

主催

株式会社ＮＨＫエンタープライズ

XROBOCONの詳細は公式サイト(https://www.xrobocon.tech/)をご覧ください。

ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社について

Unity [NYSE: U] は、モバイル、PC、コンソールから空間コンピューティングまで、複数のプラットフォームでゲームやインタラクティブな体験を創造、販売、成長させるための一連のツールを提供しています。ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社はUnityの日本法人です。詳細については、unity3d.jp(http://unity3d.jp)をご覧ください。

