【8 月 9 日はナガイレーベン・白衣の日】医療従事者に感謝を込めて制定記念イベントを開催！

ナガイレーベン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：澤登一郎）は、創業110周年を機に、8月9日を「白衣の日」として登録し、間もなく、制定後初めてその日を迎えることを改めてお伝えいたします 。

この日は「白衣（はくい）」の語呂合わせから来ており、白衣を着るすべての人に感謝を伝える日としての願いを込めたものです。

【 医療従事者に感謝を 】

私たちは、けがや病気をした時だけでなく、健康で過ごせる日々があるのも、献身的に貢献している医療従事者の方々のおかげだということを忘れてはなりません。白衣は医療従事者のシンボルであり、白衣を見ると彼らのことを思い浮かべる人も多いでしょう。

当社は長年にわたり医療用白衣を創り続けてきた専門メーカーです。今年、創業110年を迎えるにあたり、医療従事者の象徴である白衣の記念日を制定することにしました。この「白衣の日」が、健康な日々の中においても医療従事者への深い感謝の気持ちを思い起こすきっかけとなることを心から願っています。

【 子供たちに夢を 】

子どもたちにとって、白衣は憧れのウェアのひとつです。それは、白衣をまとう医療従事者の仕事が人の命を救う尊いものであることを知っているからにほかなりません。この「白衣の日」に子どもたちが将来の夢を思い描き、次世代の医療を担う人材を目指してくれることを切に望んでいます。

【 今年の制定記念イベント 】

ナガイレーベンホームページURL：https://www.nagaileben.co.jp/

イベント開始予定：2025年8月9日