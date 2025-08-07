家庭のエアコン設定温度ランキング2025を発表！最多は「28℃」、次いで「26℃」「27℃」

株式会社ファーストイノベーション

株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、運営メディア「SES Plus」にて「家庭でのエアコン設定温度」に関するSNSアンケート調査を実施し、集計結果をランキング形式で公開いたしました。

本調査は、2025年7月下旬に実施され、全国の20代～60代以上まで、計543名からの回答が集まりました。回答者の性別は女性が約62%、男性が約35%で、30代・40代が特に多くを占めました。

調査結果では、最も多くの支持を集めた設定温度は「28℃」で、全体の約26%を占めました。続いて「26℃」、「27℃」、「25℃」、「24℃以下」と続く結果となり、いわゆる「快適さ」と「節電・環境配慮」のバランスを重視する家庭が多いことが浮き彫りとなりました。

調査対象者：SNSユーザー（Twitter経由で参加）

調査期間：2025年7月28日～8月1日

調査方法：Twitterで募集し、Googleフォームにて回答を収集

有効回答数：543件

男女比：女性：336名（約61.9%）、男性：189名（約34.8%）、回答しない・無記名：18名（約3.3%）

回答者年齢：20代～60代以上まで

エアコン設定温度ランキング TOP5

第1位：28℃（約140件）

公共施設などでも推奨される「28℃」がトップ。電気代の節約や身体への負担軽減、また冷えすぎを避ける目的から、家庭でも支持が高く、「サーキュレーターと併用してちょうど良い」「冷え性なのでこのくらいがベスト」といった声が多数寄せられました。

第2位：26℃（約105件）

「暑すぎず寒すぎず、ちょうどいい」という声が多く、30代～40代の男女から広く支持されました。「赤ちゃんがいるのでこの温度にしている」「湿度とのバランスで26℃が快適」といった家庭環境を反映したコメントが目立ちます。

第3位：27℃（約100件）

「節電と快適のバランスをとった中間温度」として選ばれるケースが多く、「28℃では暑く感じるが、25℃では冷えすぎる」という理由で選ばれた温度帯です。「犬や子どもに合わせて」「エアコンに負荷をかけすぎないため」といった意見も見られました。

第4位：25℃（約80件）

「暑さに弱い」「快適に眠りたい」など、特に20～30代女性や暑がりの男性に人気の設定温度。「快適性を最重視」「これ以上だと眠れない」という声もあり、快適性を追求する層が根強く存在しています。

第5位：24℃以下（約70件）

「とにかく暑すぎて効かない」「家族全体を冷やすにはこの設定が必要」という意見が目立ちました。特に一軒家やエアコン1台で複数部屋を冷やしている家庭、また北海道以外の地方で猛暑に悩む方からの回答が中心でした。

その他の傾向

「使っていない／冷房なし」派も約30名以上

「電気代の節約」「北海道など涼しい地域在住」「冷房が苦手」といった理由から、あえてエアコンを使わない選択をしている方も一定数いました。

“自動設定”や“除湿”を活用する人も

明確な温度にこだわらず、「自動運転」や「ドライ（除湿）」機能を利用することで、効率的な運転を目指す声も複数ありました。

性別・年代別の傾向

20～30代女性：25～27℃の「快適重視」設定が多数。赤ちゃんやペットのいる家庭では「冷えすぎない26℃」の支持が高く、生活スタイルに合わせた調整が見られます。

30～50代男性：「28℃」を選択する割合が多く、「節電」「推奨温度」「エコ意識」を重視する傾向。体感や効率を考慮したコメントが多く見られました。



60代以上の男女：「27℃～29℃以上」「冷房を使わない」といった慎重な使い方が目立ち、身体への影響や節電を重視した姿勢が読み取れます。

猛暑が続く中、家庭内での冷房設定にも多様な価値観が見られました。生活スタイルや家族構成、居住地域によって最適な温度は異なりますが、『体調管理』と『節電・環境配慮』のバランスを考えた使い方が今後のスタンダードになりそうです。

「SES Plus」について

SES Plus（Social Examine Service Plus）は、SNSを活用してユーザーのリアルな声を可視化するアンケート型WEBメディアです。時代のトレンドや人々の意識を、定量・定性の両側面から分析・発信しています。

詳細を見る :https://x.com/ses_plus

