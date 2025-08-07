WEBメディア『アプデ』に新カテゴリー「特集・インタビュー」が誕生！挑戦する人々のリアルな物語を届けます

挑戦する人の声を、あなたの一歩に──新カテゴリー「特集・インタビュー」が伝える想い

UPSTART株式会社

情報の力で人生を変えるWEBメディア『アプデ（https://u-p-date.com/）』は、2025年8月より新たに「特集・インタビュー」カテゴリーをサイト内に開設いたしました（運営：UPSTART株式会社／代表取締役：川本裕太）。



アプデではこれまで、「転職」「プログラミングスクール」「自動車」「引越し」「モバイル・ネット回線」「投資・資産運用」といった生活に密着したジャンルで、ユーザーの人生をアップデートするための情報を発信してきました。

アプデのカテゴリ一覧

今回新設した「特集・インタビュー」では、業種・職種・立場を問わず、自らの想いを持って行動する挑戦者たちにフォーカスし、その歩みや信念、裏側のストーリーをお届けします。

取り上げる対象は、以下のように多岐にわたります。

- 新たなサービスを立ち上げた起業家やフリーランス- 地域に根ざしながら挑戦を続ける人々や、お店・団体の取り組み- アート、音楽、ものづくりなど創作活動に挑むクリエイター- キャリアや人生に向き合い、自分なりの道を切り拓こうとする方

本カテゴリーを通じて、「誰かの挑戦」が読者自身の一歩を後押しするような、そんなきっかけとなる記事を届けていきます。

第1弾は、大阪・天満で話題の和スイーツ店「一口の幸せ」──“初めての飲食事業”に挑んだ2人の歩み

古き良き街並みが残る大阪・天満宮のふもとに、心までほどけるようなスイーツを届けるお店があります。



その名も「一口の幸せ」。

看板商品の「大福アイス」や、大人の味わいとして人気を集める「極みあられ」など、“映え”と“本物の味”を両立したメニューが話題です。

左から店主の勇さん、運営責任者の川野さん

店主・勇さんが語る、「一口で人を幸せにしたい」というシンプルで力強い想い。

そしてその想いをかたちにするために込めた素材選び、店舗空間、SNSとの向き合い方、地域との関わり。

甘いひとくちの裏側にある、熱い挑戦と物語をお届けします。

▼記事はこちら

【特集】大阪・天満に誕生した和スイーツの新星｜「一口の幸せ」が届ける“ひとくち”で笑顔になれる体験(https://u-p-date.com/interview/hitokuchinoshiawase/)

特集・インタビュー記事の掲載をご希望の方へ

一口の幸せのメニュー

アプデでは、起業家やクリエイター、地域の担い手など、「想いを持って挑戦する人々」の声を届けることを目的に、特集・インタビュー記事を継続的に発信していきます。

- 自社サービスや店舗を取材・紹介してほしい方- ご自身の活動やキャリアストーリーを広く知ってもらいたい方- 未来の顧客・ファンに向けて、想いを言語化したい方

このようなニーズをお持ちの方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

内容を確認のうえ、担当より折り返しご連絡させていただきます。

▼お問い合わせフォーム

https://u-p-date.com/contact/

担当：アプデ編集部

アプデとは

アプデ

現代社会には学歴、就活、年収など多くのコンプレックスが存在し、それに悩む方々も少なくありません。

代表の川本もその一人でした。

こうしたコンプレックスを抱える方々をサポートしたいという強い想いから、メディアサイト『アプデ』を立ち上げました。

アプデは、専門家の監修のもと、思考や知識をアップデートし、人生をより良い方向へ導くための情報を発信しています。

アプデ：https://u-p-date.com/

◼︎運営会社

会社名： UPSTART株式会社

所在地： 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8b

設立： 2023年12月

代表取締役： 川本 裕太

事業内容： Webメディアの企画・運営、SEO支援、インタビュー・記事制作