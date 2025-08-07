『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』　TELASAオリジナル配信スタート！

アイドルからファンに猛アピール!?夢のような企画が実現！

FRUITS ZIPPER＆私立恵比寿中学が大のアイドル好き、カラタチ・前田からの

《推し増し》をかけて猛アピール！

恥もプライドも捨てて…２組が渾身のパフォーマンス！

FRUITS ZIPPERのメンバーが対決企画を通じて７人のランキングを作成し、それぞれの得意＆苦手分野、さらにはグループ内での立ち位置、そしてメンバーたちの《NEW KAWAII》を見つけていく『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』――８月7日の放送では、私立恵比寿中学の真山りか、安本彩花、中山莉子、そしてカラタチの大山和也を迎え、『カラタチ前田さん 私を推し増ししてよ！』を敢行します！

さらに、地上波放送直後から配信スタートするTELASAオリジナルコンテンツでは、地上波本編では挑戦できなかったメンバーが『カラタチ前田さん 私を推し増ししてよ！』にチャレンジします！

アイドルからファンに猛アピール!?FRUITS ZIPPER＆私立恵比寿中学は大のアイドル好き、カラタチ・前田に“推し増し”してもらうことはできるのか？

大のアイドル好きである大山の相方・前田壮太に“推し増し”してもらうべく、FRUITS ZIPPERメンバーと私立恵比寿中学の３人が、アイドルとファンがオンライン上で会話できるイベントでアピールし合う、今回の企画――従来のオンラインイベントは、限られた時間の中でファンがアイドルに熱い思いを伝えるイベントですが、今回はFRUITS ZIPPERと私立恵比寿中学たち“アイドル側”が、自分たちのファンではない前田に積極的に話しかけ、“推し増し”してもらえるようアピールする、夢のような企画となっています！

グループ同士のチームバトルとなる『カラタチ前田さん 私を推し増ししてよ！』。緊張と注目のトップバッターとして登場するのは、FRUITS ZIPPERの月足天音。渾身のアピールに、前田からはまさかの反応が…！一方、私立恵比寿中学の安本は自身のSNSでもよく披露しているというあのネタを投下し…!?

現在別のアイドルを推しており、“推し増し”に関しては「既婚者に“愛人作れ”と言っているようなもの」と後ろ向きな姿勢を見せていた前田。果たして今をときめくアイドル、FRUITS ZIPPERと私立恵比寿中学からの猛アピールを受け、“推し増し”を決意してしまうのか…？

TELASAオリジナルコンテンツでは地上波では挑戦できなかったメンバーがチャレンジ！アイドル好き前田のお眼鏡にかなうのはどのメンバーなのか？

そして放送終了後からスタートするTELASAオリジナルコンテンツでは、地上波本編で企画にチャレンジできなかったFRUITS ZIPPERメンバーが前田へのアピールに挑戦！ 他のメンバーたちが玉砕覚悟でアピールしていたのを目の前で見ていただけに、「お腹痛くなってきた…」と緊張気味なFRUITS ZIPPERメンバーたち。いったいどんなパフォーマンスを見せてくれるのか？

地上波本編とはまた違ったテイストのアピール合戦は必見！ ラストには前田がFRUITS ZIPPERのパフォーマンスを採点し、ランキングを作成します。アイドル好き・前田のお眼鏡にかなうのは、どのメンバーなのか？

ぜひ地上波本編とTELASAオリジナル、合わせてお楽しみください！

『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？「カラタチ前田さん 私を推し増ししてよ！」』

TELASA特別版配信日時 ：

2025年8月7日（木）深夜03：03～配信開始（地上波放送終了直後）

*配信開始時間は変更の可能性がございます

配信URL ： https://www.telasa.jp/series/15604(https://www.telasa.jp/series/15604)

出演者 ：

FRUITS ZIPPER （月足天音、鎮西寿々歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中まな、松本かれん、早瀬ノエル）

私立恵比寿中学 （真山りか、安本彩花、中山莉子）

井口浩之（ウエストランド）

カラタチ （大山和也、前田壮太）

詳細を見る :https://www.telasa.jp

