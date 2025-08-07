ORICOがThunderbolt5対応・80Gbps接続の外付けSSDケース「X50」を2.4万円に割引開始

深圳市奥睿科电子商务有限公司

今回の割引で約2.4万円で値下がりするORICOの「X50」はIntel JHL9480チップ採用のThunderbolt5接続のSSDケース。着脱可能なThunderbolt5ケーブルなどで接続でき、読み取り速度は最速6GB/sにも上ります。そして、アルミ筐体や熱伝導グリスを用いることで、ファンレスでも優れた放熱性能を誇ります。

ORICO 80Gbps M.2 NVMe SSD 外付けケース，Thunderbolt 5対応チップ搭載

商品URL:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH61T5D2

発売記念の専用コード： ORICOX50 (2TB版でもこの割引コードが使えます)

販売価格：39999円 → 23999円(10000クーポン + 15%割引コード)

使用期間：2025-8-6 01:00JST～2025-8-18 23:59JST

最大80Gbpsの高速転送

Intel製Thunderbolt 5対応コントローラーを搭載し、最大80Gbpsの帯域幅に対応。6GBのファイルもわずか1秒で転送可能。安定・高速なデータ転送で、ビジネスやクリエイティブ作業の効率を大幅に向上。

超高速ストレージ拡張

最大6000MB/sの読取速度と80Gbpsの帯域幅に対応（※PCIe 4.0 x4 NVMe 1.4以降のSSD推奨）。ドライバ不要で接続可能。データ処理、クリエイティブ作業、プログラミングなど幅広い用途に最適。

Thunderbolt 5互換チップ搭載

本製品はIntel JHL9480チップを採用し、Thunderbolt 5技術との互換性に優れたストレージソリューションを実現。高い安定性と高速性を兼ね備え、4K/8K映像編集やゲーム、業務用途にも理想的です。

静音冷却・高放熱性能

アルミ合金製筐体とフィン構造に加え、放熱パッドと熱伝導グリスを採用。動作中でも高い放熱性能と静音性を両立し、高負荷時でも温度を効果的に管理（45℃以下）。

幅広いデバイスと高い互換性

Thunderbolt 5/4/3およびUSB4インターフェースと互換性あり。macOS、Windows、Linuxなどの主要OSに対応し、MacBookやMac mini、各種ノートPCやタブレットとの接続も簡単に行えます。

対応デバイスは以下の通り： MacBook Pro (M4 Pro/M4 Max)、Mac mini (M4 Pro)、Mac Studio (M4 Max/M3 Ultra)、Razer Blade 16ラップトップなど。

まとめ

ORICO X50は、Thunderbolt 5の最大80Gbps転送と6000MB/sの読み取り速度を実現した最強のSSDケースです。静音冷却と広範な互換性を備え、クリエイターからゲーマーまで幅広く支持されています。

