¡ÚFCÅìµþ¡ÛÀ¾Æ²µ×½ÓÁª¼ê ¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢À¾Æ²µ×½ÓÁª¼ê¤¬¡¢¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢À¾Æ²Áª¼ê¤Ï·ÀÌó¤Ë¤è¤ê´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´ÖÃæ¤ËFCÅìµþ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÀ¾Æ² µ×½Ó(¤Ë¤·¤É¤¦ ¤Ò¤µ¤È¤·)Áª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¢¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§MF
¢¢À¸Ç¯·îÆü¡§2001Ç¯3·î27Æü
¢¢½Ð¿È¡§ÀéÍÕ¸©
¢¢¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§180cm/76kg
¢¢·ÐÎò
2023- FCÅìµþ
¨¦2023.8-2024.1¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¢¨°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ
¨¦2024.1-2024.8 ¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¢¨´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ
¨¦2024.8-2025.1 FC´ôÉì¢¨´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ
¢¢½Ð¾ìµÏ¿(2025Ç¯8·î7Æü»þÅÀ)
¢¢À¾Æ²Áª¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
FCÅìµþ¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Áー¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤º²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â²¹¤«¤¤À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×