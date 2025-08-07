kuros¡Ç ¥ë¥ß¥Í»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¤ËPOP-UP SHOP½ÐÅ¹
¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥½¥ïー¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Àô½ã°ì¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¹õ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¡kuros¡Ç(¥¯¥í¥¹)¤¬¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¤Ë2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡ËPOPUP¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡Ö£Ë£É£Ô£Ô£Å´Ý¤ÎÆâÅ¹¡×¤ËÂ³¤¯Å¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¡¢¹õ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯É½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
kuros¡Ç¤È¤Ï
2021Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡Ökuros'¡×¤Ï¡¢¹õ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ- Addictedto KURO-¤ò¥Æー¥Þ¤Ë
¹õ¤Î»ý¤ÄÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤ØÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¿´¤È¤«¤é¤À¤¬´î¤Ö¤â¤Î¡¢°¦Ãå»ý¤Ã¤ÆÄ¹¤¯»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡¢ºî¤ê¼ê¤Î¾ðÇ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¡¢ÑÛ¤È¤·¤ÆÈþ¤·¤¯ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¹õ¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¹õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥Ñ¥ïー¤òÈë¤á¤¿¤â¤Î
Kitchen&Dining / Fashion / Living/ Food&Drink ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÁ´ÈÌ¤Ç¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
kuros¡Ç ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡¡TOPICS
¿·¾¦ÉÊÂ¿¿ôÅÐ¾ì
◼¿ÈÂÎ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Å´Ê¬¤ò¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤«¤é¡£
ÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤Î¹õ¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢Å´¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´Íý¤äÅòÊ¨¤«¤·¤ò¤¹¤ëºÝ¤ËÅ´Ê¬¤¬ÍÏ¤±½Ð¤¹¤¿¤áÅ´Ê¬Êäµë¤Ë¤â¤Ê¤ëÅ´´ï¡£
ÆîÉôÅ´´ï¤ä±í»°¾ò¤Ê¤É¡¢»ºÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¿¦¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤¬½É¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥Äー¥ë¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
◼¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹»þ´Ö¤Î¼Á¤ò¤¢¤²¤ë¹õ¡£
´°Çä¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤â¤Á¤Ã¤È¡¦¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿¿¨¤ê¿´ÃÏ¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ö¤â¤Á¤È¤í¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡×¤âºÆÈÎÍ½Äê¡£
¡È¤â¤Á¤È¤í¡É¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÈ©¤¶¤ï¤ê¡£
ÆÃ¼ì¤ÊÊÔ¤ßÃÏ¤¬³ð¤¨¤ë¡¢²È¤Ç¤â³°¤Ç¤â¿´ÃÏ¤è¤¤°ìËç¤Ç¤¹¡£
◼¹õ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Èþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¡£
Æü¾ï¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢kuros¡Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¦ー¥ë¥«¥Ã¥È¥½ー¤ä¥Ü¥È¥à¥¹¡£
¤´¤Þ¤«¤·¤Î¤¤«¤Ê¤¤¹õ¤Ï¡¢ÁÇºà¤ÎËÜ¼Á¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤äË¥À½¡¦¹õ¿§¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾å¼Á¤ÊÆüËÜÀ½¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤ËÎ®¤µ¤ì¤ºÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ð¥Ã¥°¡£
½ÐÄ¥¤ÎÂ¿¤¤Êý¤Ø¡¢¡È¥Ð¥Ã¥°¤ÎÄ®¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊ¼¸Ë¸©Ë²¬¤Çºî¤é¤ì¤¿Î¹¹Ô¥Ð¥Ã¥°¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤ËÁõÃå²ÄÇ½¤Ç¡¢2～3ÇñÊ¬¤Î²ÙÊª¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ëÂç¤¤á¥µ¥¤¥º¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤â¿·¤¿
¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤´Í×Ë¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢ÂÔË¾¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ÆâÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Å¹Æâ¤ÎÆâÁõ¤Ï¡¢£Ë£É£Ô£Ô£ÅÅ¹ÊÞ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¹õ¡×¤¬±Ç¤¨¤ëÀß·×¤Ë¡£
¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯½º´ï¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤µ¤ÈÅÁÅý¤ÎÄ´ÏÂ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿
¶õ´Ö¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¥¢¥¤¥Æ¥à´Þ¤á¡¢kuros¡Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î½¼¼Â¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÌó177Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î¹¤¤Å¹Æâ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤´Í÷¤¤
¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
OPEN¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤´°§»¢¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÉÃº¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
◼Ãº¤Î¤´°§»¢¡£
Ãº¤Ï¡Ö½»¤ß¡×¤ËÄÌ¤¸¡¢¡Ö°Â½»¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â
¤Î¡£
¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¡Ä
ÎÉ¤¤¤´±ï¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢¤µ¤µ¤ä
¤«¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤·¤ÆÃº
¤ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÃÖ¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Ç¤´
ÍÑ°Õ¡£
\3,000(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¡¢ÀèÃå
100Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ³µÍ×
¾ì½ê¡¡¡¡¡§¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡¡North1F¡¡
´ü´Ö¡¡¡¡¡§2025Ç¯10·î24Æü(¶â)OPENÍ½Äê～2026Ç¯5·îËö¤Þ¤Ç(½ªÎ»ÆüÌ¤Äê)
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00
ÌÌÀÑ¡¡¡¡¡§177.19Ê¿Êý¥áー¥È¥ë (53.69ÄÚ)
½êºßÃÏ¡¡¡§108-0074
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ2ÃúÌÜ21ÈÖ1¹æ
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://kuros.style/
¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/kuros_tokyo/¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡