【国内累計2000社導入】広告分析ツール「DPro」、未来の購買層に届く「Pinterest広告」のクリエイティブ分析機能を強化し提供再開！

株式会社KASHIKA（本社：東京都大田区、代表取締役：小澤 健太）が提供する、導入実績2000社超の動画広告分析ツール「動画広告分析Pro（以下、DPro）」は、新たに「Pinterest広告」のクリエイティブ分析機能の提供を再開したことをお知らせします。これにより、データに基づいたPinterest広告の戦略立案からクリエイティブ制作、効果測定までを一気通貫で可能にし、企業の広告パフォーマンス最大化に貢献します。

「DPro」サービスサイト：https://dpro-lp.kashika-20mile.com/lp-02/■開発の背景：なぜ今、Pinterest広告なのか？"未来の購買層"へのアプローチで広告担当者が抱える新たな課題

昨今のデジタル広告市場において、ユーザーの「発見」から「行動」までの距離が近いプラットフォームの重要性が増しています。中でもPinterestは、ユーザーが新しいアイデアや商品を積極的に探す「発見のプラットフォーム」として独自の地位を確立。月間アクティブユーザー数は全世界で5億人を超え、日本国内でも870万人が利用しています。

ユーザーは「次に買うもの」や「これからやりたいこと」のインスピレーションを求めてPinterestを利用するため、他のSNSと比較して購買意欲の高い層へ早期にアプローチできるという大きな可能性があります。

しかし、多くの広告担当者やマーケターからは、以下のような声が聞かれました。

- 「Pinterest広告を始めたいが、効果的な出稿方法がわからない」- 「どのようなクリエイティブ（画像・動画）がユーザーに響くのか、成功パターンが見えない」- 「他のSNS広告と比べて分析ノウハウが少なく、属人的な運用になりがち」- 「競合他社がどのようなPinterest広告戦略をとっているのか把握できない」

このような課題は、Pinterest広告が持つポテンシャルを最大限に引き出す上での大きな障壁となっていました。 私たちKASHIKAは、この課題を解決し、すべての企業がデータという羅針盤を手にPinterest広告という大海原へ航海できるよう、DProの機能強化・提供再開を決定いたしました。

DProの詳細はこちら :https://dpro-lp.kashika-20mile.com/■新サービス「DPro Pinterest広告分析機能」の概要

この度の機能提供再開により、DProは従来の12媒体（YouTube, TikTok, Facebook, Instagramなど）に加え、Pinterest広告の分析に対応。これにより、広告担当者は以下のことが可能になります。

- 競合他社のPinterest広告出稿状況の網羅的な分析- エンゲージメントの高い「勝てるクリエイティブ」のパターン発見- 他SNS媒体とPinterest広告のパフォーマンス横断比較- AIによるPinterest広告向けクリエイティブ（台本・素材）の自動生成

感覚や手探りで行われがちだったPinterest広告の運用を、データに基づいた戦略的なものへと変革します。

■サービスの主な特長

1. 競合の"売れる"Pinterest広告を丸裸に。データに基づくクリエイティブ戦略立案

「どのようなクリエイティブが良いかわからない」という課題に対し、DProは明確な答えを提示します。競合他社がどのピン（画像・動画）やボードで、どのような広告を出稿しているかを詳細に分析。インプレッションやエンゲージメントが高い広告をランキング形式で可視化することで、成功しているクリエイティブの傾向を瞬時に把握。データに基づいた訴求軸の発見や、効果的なビジュアル戦略の立案が可能になります。

2. AIがPinterest広告の台本・素材を自動生成。クリエイティブ制作工数を大幅削減

「クリエイティブ制作のリソースがない」という悩みもDProが解決します。DProに搭載されたAI機能が、分析データから導き出した成功パターンを基に、Pinterest広告に最適化された動画の台本や、訴求力の高い類似画像を自動で生成。これまで多大な時間を要していたクリエイティブ制作の工数を劇的に削減し、高速なPDCAサイクルを実現します。

8月リリースの新機能「Pro AI」で動画・静止画の素材生成が可能に

3. 全13媒体の横断分析で、最適な広告ポートフォリオ構築を可能に

「どの媒体に予算を割くべきか判断できない」という広告運用全体の課題にも対応。DProのプラットフォーム上で、TikTokやInstagramなど主要SNS広告とPinterest広告のパフォーマンスを同一の指標で比較・分析できます。これにより、各媒体の特性を理解し、自社の商品やサービスに最も適したチャネル選定と、データに基づいた最適な予算配分が可能になります。

■活用イメージ（業界別の具体例）- EC・D2C（ファッション、コスメ、インテリア業界） ユーザーがアイデアを探す段階で、自社ブランドの世界観を効果的にアピール。競合の人気ピンやビジュアル訴求を分析し、ユーザーの「欲しい」という気持ちを刺激するクリエイティブを効率的に制作。購買意欲の高いユーザーを直接自社サイトへ誘導します。- 住宅・不動産業界 「理想の暮らし」や「家づくりのアイデア」を探す潜在顧客へ早期にリーチ。競合他社の美しい施工事例やルームツアー動画広告の成功パターンを分析し、自社の強みを際立たせる広告戦略を立案。質の高いリード獲得に繋げます。- 食品・飲料メーカー レシピや食材の活用アイデアを探すユーザーに対し、シズル感のある動画広告やタイアップ事例を分析・参考にすることで、効果的な広告を配信。「作ってみたい」「食べてみたい」という欲求を喚起し、ブランド認知向上と購買促進を実現します。■料金プラン

Pinterest広告分析機能は、DProの既存プラン内で追加料金なくご利用いただけます。

スモールチームプラン: 60,000円/月（税込66,000円）

マーケティングプラン: 90,000円/月（税込99,000円）

エンタープライズプラン: 150,000円/月（税込165,000円）

※詳細はお問い合わせください。

■キャンペーン情報：7日間の無料トライアル実施中

今回のPinterest広告分析機能の提供再開を記念し、DProの全機能を7日間無料でお試しいただけるトライアルキャンペーンを実施しております。データドリブンな広告クリエイティブ分析の力を、ぜひこの機会にご体感ください。

▼無料トライアルのお申し込みはこちら

https://dpro-lp.kashika-20mile.com/

株式会社KASHIKAについて

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社KASHIKA（株式会社カシカ）

代表者 ：代表取締役 小澤 健太（おざわ けんた）

所在地 ：東京都大田区山王2-5-6 Sanno Bridge B1-00

事業内容：AI駆動型マーケティング・セールスツールの開発、SNSマーケティング支援

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社KASHIKA

Email: 2nd-buzz-support@kashika-20mile.com