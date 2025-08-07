株式会社レプスのCulture Deckを公開しました

株式会社レプス

株式会社レプス（本社：京都市中京区、代表取締役：堀 公亮、設立：2017年2月、以下レプス）は、わたしたちが大切にしている想いや価値観をまとめたCulture Deckを公開いたしました。

Culture Deck について

レプスは「Lead to Purposeful Stage ー人生を、より意味あるステージへ。」というミッションのもと、不動産型クラウドファンディングシステム「不特法クラウド」の提供、ならびに同領域と親和性の高い事業をはじめとする種々の事業を展開しています。

レプスは国内外に営業拠点があり、多様なバックグラウンドを持つメンバーが集結しています。この度、わたしたちが大切にしている文化や振る舞いを言語化し、チームが国や言語の垣根を越え、一丸となってミッション・ビジョンの達成に向けて日々の仕事に取り組めるよう、Culture Deckを制作いたしました。

レプスに興味を持っていただいた求職者の方にも、Culture Deckを通じてレプスらしい価値観や働き方について知っていただければと思います。

Culture Deck（日本語）：https://speakerdeck.com/lepusinc/lepus-culture-deck-ri-ben-yu

Culture Deck（英語）：https://speakerdeck.com/lepusinc/lepus-culture-deck-english

採用情報（タイ）

弊社の子会社である株式会社レプス・タイランド（拠点：タイ バンコク、設立：2019年10月、以下レプス・タイランド）は、お客様の資産情報を預かる「不特法クラウド」の運用経験に裏付けられた高いクラウド技術とセキュリティ知識で好評をいただいております。特に Amazon Web Services (AWS) での運用保守・セキュリティ・コスト最適化・構築支援を強みとしております。さらなる事業の拡大に向け、レプス・タイランドでは積極的な採用活動を行っております。

募集中の職種は、下記の求人一覧ページよりご確認ください。（英語・タイ語）

運営会社について

求人ページを見る（英語・タイ語） :https://jobbkk.com/jobs/profileurgent/235758

株式会社レプスは、不動産特定共同事業法（不特法）により可能になった不動産の小口化、オンラインでの出資募集に特化したクラウドファンディングシステム『不特法クラウド』を提供しています。

社名：株式会社レプス

本社：〒604-0825 京都市中京区御所八幡町231 SHICATA QUATORZE BLDG 8F

代表者：代表取締役 堀 公亮

設立：2017年2月

事業概要：WEB制作、WEBシステム開発、WEB/SNSマーケティング、WEB/SNSコンサルティング、WEBサービス運営、ドローン/VR撮影

URL：https://lep.jp/