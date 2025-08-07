バナナ・リパブリック、ブランドルーツである旅や冒険心とともに「日常」を旅するウィークエンドスタイルを提案

ギャップジャパン株式会社

1978年にアメリカ・カリフォルニア州で創業し、世界中を旅するふたりの創業者が旅とサファリをテーマに始めたブランド、バナナ・リパブリック。

バナナ・リパブリックは、ブランドのルーツである旅や冒険心を背景に、“Inspiring The Modern Explorer -「日常」を旅するひと。” をテーマに、旅をするように日常を生きるクリエイティビティ溢れる3名のクリエイターを起用し、彼らがインスピレーションを感じるロケーションとマッチした夏のウィークエンドスタイルを提案しています。本コンテンツとタイムレスな最新コレクションは、全国のバナナ・リパブリックストアと公式オンラインストア( bananarepublic.gap.co.jp )で 2025年８月7日(木)よりローンチします。

本コンテンツに登場するのは、ファッションエディターの白澤貴子さん、動画クリエイターのSHIBA and KOJIさん、デジタルクリエイターとして活躍する須田アンナさんの3名です。

バナナ・リパブリックの最新コレクションは、ベーシックながら華やかさを感じるディテールの効いた洗練されたデザインと上質で快適なファブリックでシチュエーションや個性を引き立てる汎用性の高さが魅力です。夏の陽気が続く晩夏から初秋までの装いをモダンに心地よくアップデートされたワードローブをお届けします。

BANANA REPUBLIC 公式オンラインサイト

-Inspiring The Modern Explorer 「日常」を旅するひと。-

https://bananarepublic.gap.co.jp/br/women/inspiring-the-modern-explorer-3049812

公式Instagramアカウント：@bananarepublic_jp

白澤貴子 / ファッションエディター

―できる限り、気持ちのいいものに囲まれていたいー

日常の中にオンとオフが混在していることが、わたしにとってはむしろ心地いい。週末はふらりと、美術館や公園へ。お気に入りの本屋の近くを通るとつい、時間を忘れて没頭してしまう。

誰かに会うわけでもないのだけれど、自分らしい服装で出かけたい。インスピレーションって、特別な日に訪れるものじゃなくて、不意に、という感じでありふれた日常の中にひそんでいるもの。日々の暮らしで働く五感がすべてインスピレーションに繋がるので、できるだけ美しいものに囲まれていたい。

ストレッチコットンツイルミディドレス 24,000円ボートネックアシンメトリーヘムトップス13,000円、ワイドレッグトラウザー24,000円、ピアス12,000円

SHIBA and KOJI / 動画クリエイター

―創造性と冒険心を分かち合うこと。それは僕たちの真ん中にずっとあるー

伊豆は、四季の移ろいが本当に豊かな場所。その自然の姿と、自分たちの心の状態がリンクすることも

あって、「何かに追われているかも」って感じるときにふと空を見上げて、雲の自由なかたちからヒントをもらうこともあるんです。そういうふとした気づきが、自分たちの今を教えてくれる気がする。

バナリパが大切にしている「創造性と冒険心を分かち合う」という哲学。それは僕たちの真ん中にもず

っとあるもので、これから年を重ねても、ずっと大切にしていきたいと思っています。

シルクリゾートシャツ26,000円、ルーズチノパンツ17,000円 テリースウェットトップス12,000円、ツイードスーツパンツ30,000円コットンツイルシャツジャケット13,000円、Tシャツ6,000円、スリムストレッチチノパンツ14,500円 リブストライプリゾートシャツ13,000円、トラベラージーンズ16,500円

須田アンナ / デジタルクリエイター

―24 時間、365日。インスピレーションのヒントは、どこにだってあふれているー

「クリエイティブ」というのは、旅することと似ているかもしれない。まだ知らない遠くのどこかのことも、SNSを通してリアルに感じられる時代。その映像に映った美しい景⾊や知らない言葉たちが、自分の表現にゆるやかにつながっていく。24時間、365日、クリエイティブのヒントは、どこにだってあふれている。だからどんな時だって、その感覚をまっすぐにキャッチできる自分でありたいと思っている。

ユーティリティシャツドレス 22,000円、ピアス12,000円カシミヤショートスリーブセーター 22,000円、ロープタイミディスカート16,000円、ピアス12,000円

※商品はすべて税込み価格です

Banana Republic(バナナ・リパブリック)について

バナナ・リパブリックは、 1978年にサンフランシスコで創業したグローバルブランド。上質な素材使いを特徴とした上品で汎用性のあるワードローブを提供しています。考え抜かれたデザインで、本格的なものづくりに拘ったコレクションは、何度でも新しい感覚で着られ、どんなスタイルにもあうラインナップが揃っています。洋服、コスチュームジュエリー、シューズ、ハンドバッグを展開するバナナ・リパブリックのコレクションは、世界各地で展開する直営店ならびにフランチャイズ店、およびオンラインストア( https://bananarepublic.gap.co.jp/ )で購入いただけます。