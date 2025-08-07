世界的な酒類コンペティション「インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ（ISC）2025」において 「本格芋焼酎　からり芋　２５度」2年連続ゴールド受賞

サッポロビール（株）が販売する「本格芋焼酎　からり芋　２５度」が、「インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ（ISC）2025」の焼酎部門において昨年に続き２年連続となるゴールドを受賞しました。そのほか




世界最大級の酒類コンペティション「インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティション（IWSC）2025」の焼酎部門において、最高位である金賞を受賞しました。また銀賞には「甲乙混和焼酎 こくいも赤 25度」「本格麦焼酎 黒和ら麦 25度」が受賞し、金賞1アイテム、銀賞2アイテム、銅賞2アイテムと計5アイテムが受賞しました。またワイン部門では「グランポレール」ブランドから銀賞2アイテム、銅賞6アイテムと計8アイテムが受賞しました。



今回金賞を受賞した「本格芋焼酎 からり芋 25度」は、鹿児島県の老舗蔵元である「小正醸造（株）」と協働開発することで、鹿児島の契約農家がつくった旬の芋で仕込む原料の良さが生きた、やわらかな口当たりとキレのよい後口が特長の焼酎です。



【金賞受賞「本格芋焼酎 からり芋 25度」審査員テイスティングコメント】


ライチとバラの繊細な香りを感じ、蒸したサツマイモとシイタケのようなバランスの良い味わいへと続き、ピーナッツのほのかな香りが味わいを豊かにする。深みのある風味が長い余韻とともに続き、軽いクリームソーダの甘みと華やかで上品な香りが感じられる。



【インターナショナル・ワイン&スピリッツ・コンペティション（IWSC）概要】


1969年からイギリスで開催されている歴史のある酒類専門の品質・味覚を競うコンペティションです。世界三大酒類コンペティションのひとつとして国際的にも大変権威のある酒類品評会で、毎年その受賞結果が注目されています。



【受賞アイテム一覧】


＜金賞＞


焼酎：「本格芋焼酎 からり芋 25度」



＜銀賞＞


焼酎：「甲乙混和焼酎 こくいも赤 25度」、「本格麦焼酎 黒和ら麦 25度」


ワイン：「グランポレール 余市ケルナー2023」、「グランポレール 余市 ミュラートゥルガウ2023」



＜銅賞＞


焼酎：「甲乙混和焼酎　こくいも25度」、「本格麦焼酎　和ら麦　25度」


ワイン：「グランポレール メリタージュ 2022」、「グランポレール 北斗シャルドネ2023」、「グランポレール 北斗シャルドネ2024」、「グランポレール 長野シャルドネ2023」、「グランポレール　安曇野池田ソーヴィニヨン・ブラン＜薫るヴェール＞2024」、「グランポレール　安曇野池田シャルドネ　ブラン・ド・ブラン＜トラディショナル・メソッド＞2020」



※受賞ワインの中には発売未定、あるいはすでに出荷が終了しているアイテムがございます。



■参考


