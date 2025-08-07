【テンプレート一切なし】完全オリジナルデザインのドローンショーで主催者様の思いを作り上げるドローンショーを御提案！！

株式会社協和産業

株式会社協和産業（本社：大阪市浪速区 代表取締役：林 万起子）は、ドローンショーの制作から実施までトータルで運営するPRドローンショーを展開しています。

PRドローンショーでは過去に制作したドローンショーのデザインやテンプレートは一切使用せず、主催者様、クライアント様がドローンショー導入に至った”思い”を形に”完全オリジナル”のドローンショーを御提案いたします。

背景・目的

日本国内において最先端のエンターテイメントであるドローンショーは、現在各地の花火大会や大型イベント、周年・記念行事様々な場所で導入されています。

我々はデザイン制作の中で、主催者様、クライアント様の”思い”やデザインにおいて重点に置きたいポイント等徹底的にヒアリングを行い、完全オリジナルデザインのドローンショーを毎回ご提案しております。

ドローンショーを導入されるにあたっての思いや伝えたいことなど、絵コンテから制作させていただきアニメーションに落とし込みプログラミングデータを都度確認いただく流れです。

弊社HPについて

HPも一新し過去開催のドローンショーや、詳細など随時アップしております。

是非弊社HPをご覧ください。

https://kyowa-japandroneshow.com/(https://kyowa-japandroneshow.com/)

株式会社協和産業PRドローンショーがドローンショーを担当するイベント 2025年8月

・2025年8月11日（月・祝） 和歌山県

令和7年第16回那智勝浦町花火大会(https://www.town.nachikatsuura.wakayama.jp/info/596)

・2025年8月11日（月・祝） 千葉県

オリエンタルラジオ・藤森慎吾氏がプロデュースするゴルフウェアブランド「irishman.」主催 複合型ゴルフフェス『NIGHT GOLF』 competition 2nd(https://irishman.jp/pages/night-golf-2025?srsltid=AfmBOorK42CHr7jEDI2E2lpl6eFHCyF9PvSt_eTqjikWyB3IAbPEis6y)

・2025年8月24日（日） 宮城県

楽天イーグルス VIVIDドローンショー(https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202500873331.html)

・2025年8月30日（土） 三重県

第４０回シマノ鈴鹿ロード(https://suzukaroad.shimano.com/)

担当者コメント

株式会社協和産業 PRドローンショー パイロット 田添皓一

弊社のドローンショーでは一切のテンプレートデザインを使用せず、完全オリジナルデザインのドローンショーを制作しています。一部テンプレート化されていると楽な部分もありますが、パイロットとしましても、離陸から着陸まで観覧いただいている方の歓声や反応を見ているとしっかりとクライアント様とデザイン面でも打ち合わせさせていただくことでより一層思いの伝わるドローンショーとなり、感動は忘れられないものになると思っています。

是非ドローンショーは弊社にお任せください。