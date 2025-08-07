µ¢¾Ê¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¡ª°¦ÃÎ¸©»º¤ÎÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¡Ö¸¼ÊÆÊ´¤Î¥Ïー¥É¥Ð¥¦¥à¡×¿·ÅÐ¾ì
¸¼ÊÆÊ´¤Î¥Ïー¥É¥Ð¥¦¥à¡ÊÈ¢Æþ¤ê¡Ë
Ì¾¸Å²°¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥¢¥½¥·¥¢¥Û¥Æ¥ë¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¡¦Áí»ÙÇÛ¿Í¡¡¿ùËÜ ÆÆ»Ë¡Ë15³¬¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥·ー¥Ê¥êー¡×¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¾¦ÉÊ¡Ö¸¼ÊÆÊ´¤Î¥Ïー¥É¥Ð¥¦¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°Â¦¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ïー¥É¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ÊÆÊ´¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ê¤É¤¬ËÉÙ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸¼ÊÆÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡£
°¦ÃÎ¸©»º¤ÎÁÇºà¤òÊ£¿ô»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªËß¤Îµ¢¾Ê¤ä¤´ÀÜÂÔ¤Î¼êÅÚ»º¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú°¦ÃÎ¸©»º¤ÎÁÇºà¡Û
¡¦¸¼ÊÆÊ´¡§°¦ÃÎ¸©»º¤Î¤ªÊÆ¥ß¥Í¥¢¥µ¥Ò¤ò¹©¾ì¤Ç¼«²ÈÀ½Ê´
¡¦³÷·´»º¡ÖÂÀÇò¸ÕËãÌý¡×¡§¤´¤Þ¤òÀù¤é¤º¤ËÀ¸¤Î¤Þ¤ÞÄã²¹¤Ç°µºñ¤¹¤ëÀ½Ë¡¤Çºî¤é¤ì¤¿¹á¤ê¤ÎÌµ¤¤¸ÕËãÌý
¡¦ÊËÆî»ºËÜ¤ß¤ê¤ó¡Ö¶å½ÅÝ¯¡×¡§¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯À½Ë¡¤Ç¾úÂ¤¤µ¤ì¤¿»°²Ï¤ß¤ê¤ó
¡¦ÃÎÂ¿·´ÈþÉÍ»º¡ÖÈþÉÍ¤Î±ö¡×¡§Ç»½Ì±ö¿å¡¦¤«¤ó¤¹¤¤¤òÀ½±ö¹©Ë¼¤ÎÍÒ¤Ç¼ÑµÍ¤á¤¿Å·Á³±ö
¡Ú¸¼ÊÆÊ´¤Î¥Ïー¥É¥Ð¥¦¥à¡Û
¡¦Å¹ÊÞ¡§Ì¾¸Å²°¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥¢¥½¥·¥¢¥Û¥Æ¥ë¡¡¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥·ー¥Ê¥êー¡×
¡¦ÎÁ¶â¡§°ìÈ¢¡¡12¸ÄÆþ¤ê4,500±ß¡¢6¸ÄÆþ¤ê2,300±ß
¢¨¸ÄÊñÁõ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÉÊÀ½Â¤¹©¾ì¤Ç¤Ï¾®Çþ¤ò´Þ¤àÀ½ÉÊ¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸¼ÊÆ¤ÎÀ½Ê´¤ÏÀ½Â¤¹©¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.associa.com/nma/restaurant/pastry-boutique/gift/10252593086882e92e4259c/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=nma_20250807_p
Ì¾¸Å²°¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥¢¥½¥·¥¢¥Û¥Æ¥ë
450-6002
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø1-1-4
URL¡§ https://www.associa.com/nma/
Tel¡§ 052-584-1111(ÂåÉ½) JRÌ¾¸Å²°±ØÄ¾·ë
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤Î¶â³Û¤Ï¾ÃÈñÀÇÅù¤ò´Þ¤àÁí³ÛÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£
¢¨¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥Ë¥åー¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
