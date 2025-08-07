【お盆の手土産に、ひとくちのやさしさを】暑さにやられた日々の中で、ほっと和める優しい味。団らんにも嬉しい、むろやの夏のごちそうが届きました。

よつばしフーズ株式会社

いよいよ夏本番。お盆の気配がもうすぐそこまで迫っています。

強い陽ざしに少しだけ疲れを感じる日も、やさしい味わいのいなり寿司が、ふっと心と体をほぐしてくれるかもしれません。

甘く炊いたお揚げに、ほどよいゆずの風味がふわっと香るゆず酢飯。ひとくち食べるたびに、どこか懐かしく、ほっとする。暑い季節だからこそ、そんないなり寿司を食べてほしい。

今回は、8月の食卓にぴったりのいなり寿司をご紹介します。

お盆の食卓に、そっと彩りを添える 二種のいなり

やさしい甘さのおあげが、心にふっとやわらかな余白をくれる「一口いなり」。

梅の酸味に、わさびの香りをほんのりと添えた「わさびと梅のいなり」。

小ぶりながらも丁寧に仕立てた、いなり寿司を二種詰め合わせました。

暑さに疲れたからだにもすっとなじむ、軽やかで上品な味わいは、世代を問わず、食卓にやさしく寄り添います。お盆の帰省でひさびさに囲む、家族の食卓。言葉にしなくても伝わるぬくもりや、時間の流れにそっと気づくような瞬間に、静かに添えたくなる、そんなこの季節にぴったりないなりです。

8月9日（金）～16日（金）の期間限定でご用意いたします。ただいま、ご予約受付中です。この機会にぜひお楽しみください。

懐かしさと、ほんの少しのあたらしさを包み込んだ、この季節ならではの一品。どうぞ、ごゆっくりとお召し上がりください。

写真：一口いなりとわさび梅の二種セット

甘辛ジューシー×シャキシャキ食感 むろやの夏巻き

この夏、むろやから巻き寿司が初登場。

暑さで食欲が落ちがちな日にも、手軽にぱくっと食べられるような、“いま食べたい”をぎゅっと詰め込んだ、二種類のキンパをご用意しました。

「牛肉キンパ」は、甘辛く炒めた牛肉に、たまご焼きとカニカマを合わせた、コクとうまみのしっかり感じられる一本。食べごたえも十分で、お弁当にも、おやつにもぴったりの一品です。

「野菜キンパ」には、にんじんやごぼう、たくあんなど、しゃきしゃきとした歯ごたえが楽しい野菜をたっぷりと巻き込みました。素材の風味を活かしたやさしい味わいは、後味もすっきり。冷たいお茶と一緒に、涼やかにお召し上がりいただけます。

8月限定（8/1～8/31）での販売です。暑さにぐったりしてしまう日も、ほっとひと息つける味がそっと寄り添ってくれますように。

夏だけのおいしさを、この機会にぜひお楽しみください。

くじを引くその瞬間も、むろやの夏。

写真：牛肉キンパ写真：野菜キンパ

この夏、むろやでちょっとした運試しをしませんか？

8月1日（木）～24日（土）のあいだ、税込1,080円以上のお買い上げで「いなみくじ」を1枚プレゼントいたします。くじの中には、次回のお買い物で使える割引クーポンが入っており、最大500円引きが当たるチャンスもご用意しています。お寿司を選ぶ楽しみのあとに、もうひとつのお楽しみがついてくる、夏限定の企画です。

いつになっても、くじをそっと開くあの瞬間に、思わず顔がほころんでしまいます。そんな小さなワクワクを、むろやで味わっていただけたらうれしいです。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

よつばしフーズ株式会社 代表取締役社長 黒川晴美プロフィール

福岡県宗像市出身。大学で関西に出てきてから、卒業後アパレル業界に就職する。30歳を機に独立を考え、未経験だった飲食業界に踏み込む。2011年3月、北堀江に「よつばしかふぇ」をオープン。2013年によつばしフーズ株式会社として法人改組する。2014年には自社農園「よつばしファーム富田林」を開園し、翌年には石垣島に2園目を開園する。2017年「ポテトラボ」、2019年「一口いなりむろや」など事業を拡大し、2018年から新事業として旅行企画の販売や、民泊施設の運営にも着手。女性がもっと活躍できる会社、他よりも働きやすい環境、その理想を現実とするためにさらなる会社拡大を目指す。

