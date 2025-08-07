【SHIRO】LIMITED FRAGRANCE ブラックチェリー

株式会社シロ芳醇なフルーツの香りをまとって、いつもより少し大人な自分になれる香り。

もぎたての果実からあふれるみずみずしい果汁を閉じ込めたような、「ブラックチェリー」が今年も数量限定で登場します。

昨年もご好評いただいた「ブラックチェリー」は、甘酸っぱいフルーツと優雅な花々が溶け合う、可愛らしさと大人っぽさをあわせ持ったフルーティーフローラルの香りです。特別なお出かけのときや、いつもよりちょっと背伸びしたい気分のとき、「ブラックチェリー」をまとえば、きっと理想の自分に一歩近づけるはず。

カシスやピーチ、ストロベリーなどの果実がはじけるトップノートから、ローズやジャスミンがエレガントに香り立つミドルノートへ。ラストはやわらかなムスクが全体を包み込み、甘く穏やかな余韻を残します。ラインナップは、全身に香りをまとえる「オードパルファン」に加え、今年は新たに、みずみずしい使い心地で指先までケアできる「ハンド美容液」、暑い季節のまとめ髪にも最適な「ヘアバーム」をご用意しました。

さっとまとうだけで、可愛らしさと大人っぽさの両方を叶えてくれる香りは、日常使いはもちろん、特別なシーンにもぴったり。「ブラックチェリー」とともに、ときめきに満ちた毎日をお過ごしください。

PRODUCT LINEUP

ブラックチェリー オードパルファン 40mL/4,180円（税込）

ブラックチェリーの香りを存分に楽しめるオードパルファンです。みずみずしくも芳醇な香りは、可愛らしさの中に、品のある大人っぽい印象を与えます。いつもよりちょっとおしゃれな気分を味わいたいときや、気分を高めたいとき、ブラックチェリーの香りをひと吹きすれば、ジューシーなフルーツと優雅なフローラルが華やいだ気分を演出してくれます。つける部位によって香り立ちが変化するので、その日の気分やシチュエーションに合わせてお楽しみください。

［HOW TO］肌から15cmほど離し、適量をスプレーしてください。

［香りの持続時間］約5～6時間

ブラックチェリー ハンド美容液 55g/3,300円（税込）

水分をたっぷりと補給し、潤いを与えるホホバオイル*1やがごめ昆布*2、ガーナシアバター*3配合のハンド美容液。ウォータリーなテクスチャーですっと肌になじみ、家事や手洗いによる手肌の乾燥や荒れを集中的にケアします。容器には、最後まで余すことなくご使用いただけるチューブタイプを採用しました。持ち運びしやすいサイズなので、外出先でのハンドケアやリフレッシュタイムにもお使いいただけます。

［HOW TO］手や指などの乾燥が気になる部分に適量をなじませ、マッサージするようにご使用ください。

POINT

手肌の保湿はもちろん、身体の乾燥が気になる部分にもお使いいただけます。持ち運びに便利なサイズなので、大切な人へのギフトにもおすすめです。

ブラックチェリー ヘアバーム 40g/3,410 円（税込）

ガーナシアバター*3を配合した、しっとりまとまるツヤ髪に仕上げてくれるヘアバーム。やわらかいバームをすくって手のひらになじませると、体温でとろけてなめらかなオイルに変化します。濡れたようなツヤ感をつくったり、暑いときのまとめ髪に使ったりと、ヘアセットに大活躍。おやすみ前に、洗い流さないヘアトリートメントとしてもお使いいただけます。また、ヘアセットで手に残ったバームは、そのまま手肌やひじなど、乾燥が気になる部分の保湿ケアにご使用ください。オードパルファンよりほんのりと香るので、さりげなくブラックチェリーの香りを楽しみたい方にもおすすめです。

［HOW TO］少量を手に取り、手のひらでのばしてからご使用ください。

POINT

ヘアトリートメントとヘアセット、乾燥が気になる部分の保湿ケアまでできる優れもの。洗面台にひとつあると心強い、忙しい朝にも活躍してくれるアイテムです。

*1 ホホバ種子油/保湿成分、*2 ガゴメエキス/保湿成分、*3 シア脂/保湿成分

FRAGRANCE NOTES & CHART

SHIROが提案するチャート図では、香りの特徴だけでなく、それぞれがもたらす印象から、お気に入りの1本を見つけていただけます。サークル状にしているのは、その香りをまとうことで生まれる“個性”を想像しやすくするためです。

「ブラックチェリー」はSHIRO FRAGRANCEの「ホワイトリリー」よりもフローラルで、「アールグレイ」よりもフレッシュに香ります。フルーティーな爽やかさもあるので、「サボン」がお好きな方にもおすすめです。

また、SHIRO PERFUMEでは「CHERISH MY LOVE」や「POMEGRANATE」をまとったときのような、フルーティーで上品かつ、華やかな印象を与えてくれます。

PRODUCT VISUAL

製品のメインビジュアルは、店頭やSNSなどで、製品のコンセプトや魅力を伝える大切な表現のひとつです。

今回は、絵の具で作成したビジュアルに、メイクアップ製品の企画過程でつくられた試作品を組み合わせて、芳醇なブラックチェリーの香りを表現しました。正式な製品化には至らなくとも、試行錯誤を繰り返した試作品を無駄にせず使うことで、この香りにぴったりのメインビジュアルが出来上がりました。SHIROらしい工夫によって生まれたカラフルなメインビジュアルを、どうぞ製品と一緒にお楽しみください。

RELATED PRODUCT

ギフトポーチ

サイズ：W175mm×H230mm

220円（税込）

8月21日（木）より、オードパルファンやハンド美容液などのギフトを贈るときにぴったりの「ギフトポーチ」が、SHIROのギフトラッピングに仲間入りします。お客様により手軽にギフトを贈り合っていただきたいという想いから誕生したポーチです。摩擦に強いナイロン生地を使用しており、耐久性にも優れているので、ラッピングとしての役目を終えたあとも繰り返しお使いいただけます。そのままポーチとして持ち運べるのはもちろん、歯ブラシや櫛など、小物を入れるバッグインバッグとしても活躍するので、ぜひお気に入りの使い方を見つけてみてください。

SHIROについて

「自分たちが毎日使いたいものをつくる」というシンプルな想いからスタートしたコスメティックブランド。自社内に開発から販売まですべての機能を持ち、創業当初からエシカルな信念に基づくものづくりを続けている。厳しい自然が育んだ素材を国内外から見つけ出し、そのちからを最大限に引き出すスキンケア、メイクアップ、フレグランスアイテムを提案。日本全国に直営店舗を展開するほか、ロンドンや台湾、韓国に実店舗を構え、米国では自社EC、中国では越境ECでの販売を行う。製品に使う素材同様、厳選した食材を届ける食のセレクト[SHIRO LIFE]、素材のおいしさを料理で伝えるカフェ[SHIRO CAFE]、SHIRO が提案する美しさを最大限体感できるサロン[SHIRO BEAUTY]などの業態も展開。

2021年6月から、SHIROの創業地である北海道砂川市にて、工場の移転新設と市全体の活性化を目指すまちづくり「みんなのすながわプロジェクト」を推進。2023年4月に新工場と付帯施設を含む「みんなの工場」をオープン。

2024年4月、従来の方法とは異なる、森林環境に配慮した“森の都合に合わせた設計建築”を進め、一棟貸しの宿泊施設「MAISON SHIRO（メゾンシロ）」を北海道長沼町にオープン。ブランド誕生から15周年を迎えた2024年には、ものづくりとお店づくりの2つにおいて、すべての資源の価値を見つめ直す「SHIRO 15年目の宣言」を表明し、地球の未来のために廃棄物ゼロを目指すことに取り組む。また、「SHIRO リユースプロジェクト」が始動。社会の新しい標準を創出するため、使用済みガラス容器と衣類を回収する。

2025年4月、韓国・聖水でフィールドワークを行い、歴史的背景をリスペクトしながら、既存の資源に少しのクリエイティブを加えたお店づくりを実現。

会社概要

企業名： 株式会社シロ

所在地： 〒107-0061 東京都港区北青山 3-6-7 青山パラシオタワー 8F

設立： 1989年10月23日

代表取締役： 福永 敬弘 （ふくなが たかひろ）

事業内容： 自社ブランド「SHIRO」の企画、開発、製造、販売、店舗運営（「SHIRO / 化粧品、雑貨」「SHIRO LIFE / 食物販」「SHIRO CAFE / 飲食」「SHIRO BEAUTY / サロン」）、SHIRO オフィシャルサイト / オンラインストアの運営、通販事業運営、直営ホテルの運営（「MAISON SHIRO」「砂川パークホテル」）、北欧インテリア雑貨の輸入、販売代理（「biotope」）

公式オンラインストア：https://shiro-shiro.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/shiro_japan?igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==