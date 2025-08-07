人気ポケカインフルエンサー「わいTV」プロデュース、初の東京店舗が秋葉原に8月16日からグランドオープン決定。プレオープンとグランドオープン期間は限定イベントを開催。

株式会社woorth

多領域で事業展開を行う、株式会社ウォース（代表取締役: 中野泰輔、本社: 東京都千代田区、以下「当社」）は、2025年8月16日より、秋葉原にてトレーディングカード専門の販売・買取を行う「カードショップわいTV秋葉原」をグランドオープンいたします。本店舗は、ポケモンカードに関するコンテンツを主に発信する「わいTV（現在チャンネル登録者約7.4万人）」がプロデュースし、当社と提携して運営を行います。

カードショップわいTV秋葉原オープン記念3大キャンペーン

Xフォローと購入で無料オリパ!!!

来店時に、わいTV（@WaiTV_info(https://x.com/WaiTV_info)）とカードショップわいTV秋葉原（＠WaiTV_akiba(https://x.com/WaiTV_akiba)）のXアカウントをフォロー＋1,000円以上のお会計で総額300,000円分のカードが封入されている無料オリパをゲット！

最大1万円! 全品買取金額UP!

買取時に、最大金額1万円までの買取金額UPの特典を受けられます。素体もPSAも買取可能なので、これを機にカードを買取にお持ち込みをお待ちしています！

OPEN記念! 超還元! 赤字オリパ!

カードショップわいTV秋葉原のオープンを記念して、店頭販売価格換算で100%を超える超還元赤字オリパの販売を行います。PSA確定オリパから定額オリパまで準備しているので、みなさんのお越しをお待ちしております！たくさんの方にお買い求めいただくために、オリパによって1人や1会計あたりの口数購入制限を設けさせていただく点を、あらかじめご了承ください。

※グランドオープンより一足早く、プレオープンを8月15日に予定しています。オープン記念キャンペーンはプレオープン＋グランドオープンから3日間の4日間開催します。

オープン時の「やなさん来店イベント」について

グランドオープンから3日間（8月16~18日）は、わいTVのやなさんが店舗に来店し、オープン記念の限定イベントを開催予定です！該当期間中に店頭で3,000円以上の商品を購入すると、やなさんと「ツーショット撮影」or「直筆サイン」をゲットできます！

※プレオープンの8月15日に、やなさんの来店はありません。やなさんが休憩中などの理由で、すぐに対応できない可能性があります。また当日は大変混雑することが予測されます。混雑時には整理券入場による対応を行う可能性がありますので、最新情報は店舗の公式X（@WaiTV_akiba(https://x.com/WaiTV_akiba)）をご確認ください。その他のイベント情報は、当日の店舗状況などに応じて急遽変更する可能性があります。予めご了承ください。

当日はたくさんの店舗スタッフと共に、みなさんのお越しを心よりお待ちしております！

カードショップわいTV秋葉原について

・店舗名:カードショップわいTV秋葉原

・住所: 〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目9-2 千住ビル5 3F

・営業時間: 13:00～21:00

・買取受付: 13:00～20:00

・休業日: 年末年始を予定

・取り扱いアイテム: トレーディングカード（ポケモンカードゲーム、他タイトルも順次検討）

・公式X: https://x.com/WaiTV_akiba

株式会社ウォースについて

・会社名: 株式会社woorth（ウォース）

・設立: 2021年10月

・住所: 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-6-4

・代表者: 中野泰輔

・公式X: https://x.com/woorth_io

・公式サイト: https://woorth.io(https://woorth.io)

・お問い合わせ先: hello@woorth.io