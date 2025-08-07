シャープな若々しい肌へ。男性用エイジングケア*乳液が新登場

クラランス株式会社

クラランス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 小山 順子）は、メンズ スキンケア シリーズCLARINS MEN（クラランス メン）より、エイジングケア* 乳液『フェルムテ フリュイド』を、2025年9月5日（金）より新発売いたします。

「フェルムテ フリュイド」は、毛穴の開きも気にならない*1 すっきりとしたハリのある肌に導く、フェイス＆ネック用メンズエイジングケア* 乳液。

うるおいを与え健やかな肌を保つ独自のクラランス メン コンプレックス*2 と、マトリックス リフト テクノロジーを搭載し、活力溢れるアクティヴな毎日をサポートします。

素早く浸透*3 するなめらかなテクスチャーと、シトラスのフレッシュな香りが広がります。

CLARINS MEN「フェルムテ フリュイド」50mL 10,120円（税込）

製品名称 フェルムテ フリュイド

容量 50mL

販売価格 10,120円（税込）

発売日 2025年9月5日（金）新発売

「フェルムテ フリュイド」には、肌に活力を与えるパワフルな植物成分、ギムネマ*4 とオーガニック バイソングラス*5 を組み合わせた、クラランス独自の「クラランス メン コンプレックス」を配合。

さらに、大気汚染などの外的刺激から肌を守る「アンティ ポリューション コンプレックス」もプラスし、2種の植物エキス、オーガニック ニガハッカ*6 とブラックカラギーナン*7 が、 環境ストレスに対応し、肌をしっかり保護します。

また、クラランス研究所がたどり着いた「マトリックス リフト テクノロジー」により、オーガニック シロバナルーピン*8 由来のペプチドとレモンタイムエキス*9 が肌を引き締めます。

肌の活力を引き出し、なめらかで引き締まったハリのある印象の肌へ導きます。

フェイスラインが引き締まった、輪郭が際立つ精悍な表情に。

自然由来成分を96％配合し、オーガニック栽培による6種の植物エキスを厳選して配合しています。

べたつかずさらっとした使い心地で、素早く浸透する超軽量テクスチャー。

肌になじみやすく、深い潤いを与えながら肌をひきしめ、なめらかに整えます。

みずみずしく快適な使い心地とともに、爽やかなシトラスの香りが広がります。

* 年齢に応じたお手入れ

*1 うるおいによる

*2 ギムネマエキス（保湿成分）、コウボウエキス（整肌成分）

*3 角層まで

*4 ギムネマエキス（保湿成分）

*5 コウボウエキス（整肌成分）

*6 ニガハッカエキス（保湿成分）

*7 フルセラリアルムブリカリスエキス（保湿成分）

*8 加水分解シロバナルーピンタンパク（整肌成分）

*9 チムスシトリオドルス花／葉エキス（整肌成分）

CLARINS MEN「フェルムテ フリュイド」

https://www.clarins.jp/new-newspage/

お問い合わせ先

クラランス カスタマーケア

050-3198-9361

www.clarins.com/