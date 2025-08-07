トライアンフから「TRIUMPH NATIONAL RALLY (TNR) 2025」のお申し込み受付開始のお知らせ
トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社(代表取締役社長：大貫 陽介、東京都港区)は、富士見高原スキー場（富士見高原リゾート）にて10月4日（土）に開催予定のイベント「TRIUMPH NATIONAL RALLY (TNR) 2025」のお申し込み受付を、8月7日（木）より開始することをお伝えいたします。
参加料無料のフリー入場チケットのほか、今年は「TRIUMPH NATIONAL RALLY 2025」オリジナルTシャツがついた特典付きチケットが登場！数に限りがございますので、お早めにお申し込みください。
ツーリングに最適なシーズンに、沢山のトライアンフファン、そして未来のトライアンフオーナーの皆さまに「TRIUMPH NATIONAL RALLY 2025」でお会いできることを楽しみにしています！
参加ご希望の方は、下記事前お申し込みサイトよりお申し込みください。
【事前お申込みサイト】
https://tnr2025.peatix.com(https://tnr2025.peatix.com)
【参加料金】
参加料：
１.特典付きチケット 9月23日（火・祝）受付終了
料金：\4,000（税抜）
特典として「TRIUMPH NATIONAL RALLY 2025」オリジナルTシャツがついたチケットです。数に限りがございますので、お早めにお申し込みくださいませ。
※Tシャツはイベント会場受付にて、受付時にお渡しいたします。何らかの理由により当日イベント会場受付に来られない場合は、お客様の送料ご負担にてご登録頂いた住所へ後日発送いたします。
２.フリー入場チケット
料金：無料
※事前エントリーのない場合は、会場入り口で当日エントリー料1,000円（税抜）が必要です。
【キャンプサイト使用料】
1台（お一人様）1,000円（税抜）
※お一人様2名分までのご購入が可能です。
※会場入り口にてお申込み時に配信されたメール画面かプリントアウトをお見せいただきます。メールはイベント時まで保存してください。
【キャンプ場詳細】
花の里（富士見高原リゾート内）
https://hanano-sato.jp/camping.html
チェックイン：10月4日（土）10時～15時
チェックアウト：10月5日（日）11時まで
【キャンプサイト定員】
先着70名 ※事前申込のみ、当日のお申し込み受付はいたしません。
【キャンプサイト注意事項】
当日は会場受付にてPeatixのキャンプサイト宿泊申込へお申し込みされた旨をスタッフまでお伝え下さい。スタッフが確認後キャンプサイトまで誘導します。
お一人様のスペースは約4ｍｘ4ｍです。
4ｍｘ4ｍ 以内に設営をしていただき、前後左右の他のサイトへ迷惑が掛からない様にご自身のバイクを駐車してください。
※現地は斜度のあるキャンプ場となりますので、車両の安全な設置が出来るように各自ご配慮ください。
※斜面への安全な駐車が確保できない場合は、キャンプ場下部にあります平地部分にお停めください。
【事前お申込みサイト】
https://tnr2025.peatix.com
【TRIUMPH NATIONAL RALLY 2025詳細】
TRIUMPH NATIONAL RALLY（TNR）は、TRIUMPHファンの皆様方との絆を更に深めるためのファンミーティングです。
この日は全てのTRIUMPHファンが一同に会し、それぞれのTRIUMPHについて語り合い、写真を撮り、ご自慢のカスタムをお披露目し、自由に皆さまのTRIUMPH愛を共有していただくイベントです。
また当日は、参加していただく皆さんに喜んでいただけるコンテンツを様々ご用意します（詳細は後日発表）。
オンロードとオフロード、クラッシックからアドベンチャーまで、ジャンルや時代を問わずTRIUMPHが好きな方やご興味のある方、全ての皆様と共に、TRIUMPH NATIONAL RALLY 2025で盛り上がりましょう！
【開催日時】
2025年10月4日（土）
受付開始：09時00分
スタート：09時30分
クローズ：16時00分
※時間は予定時刻となります
※キャンプのチェックインは10時～15時までとなります
【開催場所】
場所：富士見高原スキー場（富士見高原リゾート）
〒399-0101 長野県諏訪郡富士見町境広原１２０６７
URL：https://fujimikogen-resort.jp/
【現地ルートマップ】
【参加対象】
トライアンフを愛する全ての皆様、ならびに他社バイクの方もご参加いただけます。
※他社バイクオーナー様は運営の誘導する場所に駐車をお願いすることがあります。
【予定コンテンツ】
・参加型コンテンツ
昨年に続き、ご来場者の皆さまと楽しめる参加型のコンテンツを実施予定です。
・試乗会
毎年大好評の試乗会を今年も実施予定。最新モデルを始めとしたトライアンフのラィディングをご体感ください。
・各出展ブース
多数のブランドによる販売ブースの出展等を予定しています。
その他にも参加していただく皆さんに喜んでいただけるコンテンツを多数実施予定です。詳細は後日発表いたしますのでお楽しみに！
【イベント内容についての注意事項】
本イベントはワンデーイベントですが会場にキャンプ場を併設しており、今回イベント終了後にキャンプでのご宿泊が可能です。
イベントの性質上ペットや車両の安全確保の為、本イベント内でのペット同伴はご遠慮ください。
イベントとキャンプはトライアンフがご用意するエントリーフォームからのお申し込みとなりますが、イベント会場近隣のホテル等へのご宿泊は、希望されるお客様ご自身にてご予約をお願いします（その際に荒天や社会情勢等により、止む終えない理由により中止が決まった際のキャンセル料等は、いかなる理由でもお客様ご自身の負担となる事を予めご了承ください）。
終了時刻は変更する場合があります。
雨天決行ですが、荒天時は中止となる場合があります。
開催の有無については前日12:00の天候により判断し、ご登録いただいているメールアドレスに配信します。
開催中止の場合、キャンプサイト費用の返金をいたします。費用の50％よりPeatix使用手数料、返金振込手数料を差し引いた金額を後日お客様へ返金します。
【保険に関して】
当日会場での万が一に備えて、トライアンフジャパンとしてレクリエーション保険に加入しています。
補償内容：死亡後遺障害5,000千円、入院5,000円、通院2,500円
※車両の損傷や賠償責任等の補償はありませんので、ご自身で保険のご用意をお願いします。
【重要事項：キャンプサイトお申込み後のキャンセルについて】
ご自身の都合によるキャンセルの場合
2 週間前まで ・・・ お支払い金額よりPeatix使用手数料、返金振込手数料を差し引いた金額を返金
1 週間前まで ・・・ お支払金額の50%よりPeatix使用手数料、返金振込手数料を差し引いた金額を返金
6 日前から ・・・ 返金出来ません
お客様お問合せ先
トライアンフコール：TEL 03-6809-5233
トライアンフ WEBSITE：http://www.triumphmotorcycles.jp/