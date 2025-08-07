ルミネ史上最大規模「ニュウマン高輪」9月12日(金)本格開業！追加出店ショップ情報＆オープニングイベント情報を初公開／グローバル最大規模の「Hermes in Colors」の出店が決定

株式会社ルミネ

株式会社ルミネ（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:表輝幸）は、2025年9月12日(金）にルミネ史上最大規模の「ニュウマン高輪」を本格開業いたします。South・North(サウス・ノース）エリア1～5Fに154店舗、LUFTBAUM(ルフトバウム）エリア28・29Fに11店舗、合計165店舗がオープンします。さらに期間限定SPECIAL POP-UPショップが12店舗と 合計177店舗が開業期2か月間でオープン。この時期に合わせ、ニュウマン高輪では『百結祭(ひゃくゆいさい)』と題した新たな祭りをはじめ、多様なイベントを開催いたします。

▶特設サイトURL https://www.newoman.jp/takanawa-opening/

■Topics１. 「Hermes in Colors」が世界最大面積でルミネ初出店決定！

Hermes in Colors South 2F

■Topics２. ニュウマン高輪 本格開業を記念したオープニングイベントの詳細を初公開！

●開業時期を彩る期間限定 SPECIAL POP-UPショップ 出店ラインナップを解禁！

・心豊かな体験や優れた機能性はもちろん、地球や社会に明るい変化を広げる、期間限定SPECIAL POP-UPが、ニュウマン高輪開業期に多数出店いたします。

-「GLOBAL LINK presented by LUMINE」

ルミネがグローバルと日本の価値観を融合させ、新たな体験を提供するPOP-UPを初開催！シンガポール発 子ども向けの新しい学習体験プログラムや、バリを拠点に活躍するアーティストによるライブペインティングなど現地のカルチャーを感じられるスペシャルイベントを多数開催いたします。

●様々な人の想いを結び紡いでゆく、次世代への物語― 『百結祭(ひゃくゆいさい)』を開催！

・ニュウマン高輪の本格開業を祝し、9月12日(金)より、100年先まで大切に紡いでいきたい、想いや伝統、文化や人とのつながりを未来へ結ぶ『百結祭』を開催。日本のファッション業界を牽引する丸山敬太氏が監修し、日本が代々受け継いできた独自の美意識と表現で空間を彩ります。『百結祭』のコンセプトのもと、期間中は多彩なイベントをご用意。

-「百結市(ひゃくゆいいち)」

地元や日本全国の味覚や文化とつながる、『百結祭』を食で彩るイベント

-「猩猩宴(しょうじょうえん) 2025 in 高輪」

サケ文化を基軸に日本のクラフトマンシップを体感するイベント

-「HERALBONY(ヘラルボニー)POP-UP」

カンヌライオンズ「Glass: The Lion for Change」部門でゴールドを受賞したHERALBONYが、“アートをまとう”体験ができる期間限定POP-UPを開催

●開業時期を彩る期間限定 SPECIAL POP-UPショップ 出店ラインナップを解禁！

ニュウマン高輪の本格開業に合わせ、SPECIAL POP-UPショップが多数オープンします。心豊かな体験や洗練されたデザイン、優れた機能性はもちろん、その裏には社会や地球に寄り添う想いが込められています。今、ここでしか味わえない、心地よく社会と繋がる特別な体験をぜひお楽しみください。

※開業時期には計12店舗が出店を予定しており、下記は一部ショップの紹介です。

GLOBAL LINK presented by LUMINE 〈ファッション〉

9月12日(金)～10月13日(月・祝) / North 1F

”セカイと恋するPOP-UP” ルミネが世界で恋したものたちをお届けするPOP-UPを初開催！第一弾は、シンガポール、インドネシア、タイのトレンドを厳選してご紹介。また、現地のカルチャーを感じられるスペシャルイベントを通して、素敵なものや新しい体験に出会うトキメキやドキドキをお届けします。

★子どものスーパーパワーを引き出すシンガポール発の新しい学習体験プログラムや、バリを拠点に活躍するアーティストKANOKO TAKAYAさんによるライブペインティングなど多数ご用意。

イベント詳細・ご予約はこちらから

【URL：https://www.newoman.jp/global-link/】

●様々な人の想いを結び紡いでゆく、次世代への物語 ― 『百結祭』を開催！

「百結祭」は、100年先の未来をより心豊かにするため、私たちだけではなく様々なジャンルの人たちの挑戦を応援し、その想い・熱量を結び紡いでいく、「次世代への物語」をテーマにしたニュウマン高輪開業時限定のスペシャルコンテンツとしてご用意しました。

これからまちの新たな歴史を紡いでいく第一歩を踏み出すにあたり、私たちが大事にしていきたい日本の文化・精神性の継承・発展、それに携わる人の情熱を、祭りの要素と組み合わせて表現します。地域住民の皆さま、来街者、まちで働く方々、全ての人に楽しく心地よく体験していただくことで、高輪からより豊かな未来が生まれるきっかけとなり、次の世代に継承される物語を共に創っていきます。

街とつながる、昼も夜も美味しく楽しむ 『百結市』

時代を超えて100年先まで伝えたい、高輪そして日本の味や文化をセレクト。地域の方は高輪の街をもっと好きになり、この街を訪れた方には記憶に残る出会いお楽しみいただきます。また、会場には祭りを一緒に作り上げる皆様の想いを記した提灯が展開され、会場を温かな光で照らします。

【開催日時】2025年9月13日(土)～15日(月・祝)

各日 11:00～20:00

【開催場所】高輪リンクライン、泉岳寺辻広場

【一部出店ショップ紹介】 ※全ショップラインナップは特設サイトにて順次ご案内いたします。

▶特設サイトURL https://www.newoman.jp/takanawa-opening/hyakuyuisai

■【先行情報】 「J-WAVE HOLIDAY SPECIAL」放送決定！ ― ニュウマン高輪の本質にとことん迫る9時間生放送

J-WAVEがお届けする特別番組とニュウマン高輪がコラボレーション。『J-WAVE HOLIDAY SPECIAL NEWoMan presents TAKANAWA SCRIPTS』と題し、100年先の未来を描く未完成のまちに開業するニュウマン高輪の多様な体験を、ナビゲーターそれぞれの視点で語り尽くす、9時間生放送のスペシャルプログラムをお送りします。まるでドキュメンタリー映画のようなオムニバスストーリーの中では、2026年春のニュウマン高輪グランドオープン後の体験も一部ご紹介予定。また、放送当日はアーティストによる、まち全体を巻き込んだスペシャルライブも同時開催予定です。番組内容・イベント詳細については、後日改めてご案内いたします。

【番組概要】

J-WAVE HOLIDAY SPECIAL NEWoMan presents TAKANAWA SCRIPTS

・放送局：J-WAVE 81.3FM

・放送日時：2025年9月15日(月・祝) 9:00～17:55 ※変更となる場合がございます。

・メインナビゲーター：ノイハウス萌菜

開業日・営業時間のお知らせ

■開業日時：9月12日（金）11:00 一斉オープン

■オープニングセレモニー

・開催日時：9月12日（金）10:40～11:00

・場所：Gateway Park

・実施内容：デザイナー・丸山敬太氏が監修する、ニュウマン高輪の本格開業を記念し制作されたインスタレーションを中心に、このまちを共に彩り作り上げてきた皆様と一緒に祝います。

※ご来場は公共交通機関のご利用をおすすめいたします。

※入場までにお時間をいただく場合がございます。混雑状況に応じて、入場制限を行う可能性がございます。時間に余裕を持ってお越しください。

※安全確保のため、係員の誘導にご協力をお願いいたします。

■9月13日(土)以降 通常営業時間

※ショップにより営業時間が異なります。詳細情報は順次公開いたします。

〔South・North 基準営業時間〕

11:00～20:00

〔LUFTBAUM 28F・29F エリア開放時間〕

8:00～24:00

基本情報

＜2025年9月12日開業＞

・NEWoMan TAKANAWA South・North (ニュウマン高輪 サウス・ノース）

延床面積：約44,000平方メートル 店舗数：154店舗

・NEWoMan TAKANAWA LUFTBAUM (ニュウマン高輪 ルフトバウム）

延床面積：約8,000平方メートル 店舗数：11店舗

＜2026年春開業＞

・NEWoMan TAKANAWA MIMURE（ニュウマン高輪 ミムレ）

延床面積：約8,000平方メートル 店舗数：約20店舗

・名称：ニュウマン高輪（約60,000平方メートル 、約200店舗）

・所在地：THE LINKPILLAR 1 SOUTH（ザ リンクピラー ワン サウス）

1～5F／港区高輪 2丁目21-2

THE LINKPILLAR 1 NORTH（ザ リンクピラー ワン ノース）

1～5F・28～29F／港区高輪2丁目21-1

THE LINKPILLAR 2（ザ リンクピラー ツー）2～3F／港区高輪 2丁目22-1

・開業特設サイト：https://www.newoman.jp/takanawa-opening/

・Instagram：@newoman_takanawa