吸湿性建築材料市場：世界調査報告書、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025年～2035年）
サーベイ・レポーツLLCは、2025年8月に『吸湿性建築材料市場：素材タイプ別（シリカゲル、活性粘土、ゼオライト、天然繊維（木材、セルロース、コルク）、合成繊維（ナイロン、ポリエステル））、用途別（屋内環境における湿度管理、図書館・博物館における湿度調整、包装および保管、食品・医薬品産業、電子機器・自動車産業）、形状別（乾燥剤バッグ・カートリッジ、乾燥剤パケット、乾燥剤パネル・シート、乾燥剤ビーズ、乾燥剤パウダー）、エンドユーザー別（建設、医薬品、ヘルスケア、食品・飲料、工業）』という市場調査報告書を発表したと公表した。この報告書は、2025年から2035年にかけての吸湿性建築材料市場の予測評価を提供しており、市場の成長要因、市場機会、課題、および脅威といった主要な市場動向を強調している。
吸湿性建築材料市場の概要
吸湿性建築材料とは、目に見える結露を伴うことなく、周囲の環境から水分を吸収および放出できる材料である。これらの材料は、屋内の湿度を自然に調整し、熱的快適性および室内空気の質を向上させる。一般的な例としては、木材、石膏、粘土、石灰プラスター、および一部の天然繊維が挙げられる。水分を緩衝することで、カビの発生、材料の劣化、構造的損傷のリスクを低減する。吸湿性材料は、受動的な気候制御特性を有することから、持続可能かつ省エネルギーな建築物において広く利用されている。水分管理能力に優れるため、機械的な換気装置や除湿システムへの依存を減らしつつ、健康的な室内環境を実現するのに最適である。
サーベイレポーツの専門家による吸湿性建築材料市場の調査分析によれば、2025年における市場規模は13億米ドルであった。さらに、2035年末までに市場収益は21億米ドルに達すると予測されている。2025年から2035年の予測期間において、市場は年平均成長率（CAGR）約 6.8% で拡大すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038083
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326983&id=bodyimage1】
サーベイレポーツのアナリストによる定性的な吸湿性建築材料市場分析によれば、この市場規模は以下の要因によって拡大する見込みである――エネルギー効率の高いグリーンビルディングのインフラ整備の進展、建設業界の拡大、エネルギー効率・持続可能性・健康志向を重視した建築物への需要の高まり、急速な都市化およびインフラの拡充（特に新興市場において）。
吸湿性建築材料市場における主要企業には、Vicat, Knauf Insulation, Owens Corning, Holcim, Saint-Gobain, Italcementi, HeidelbergCement, Buzzi Unicem, BASF, CertainTeed, CRH, Cemex, LafargeHolcim, Johns Manville。
また、当社の吸湿性建築材料市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの主要地域およびそれぞれの国に関する詳細な分析も含まれている。さらに、日本の顧客のニーズに応じた詳細な分析内容も盛り込まれている。
目次
● 吸湿性建築材料市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 世界の吸湿性建築材料市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における2035年までの需要および機会分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：素材タイプ別、用途別、形状別、最終用途産業別、地域別
吸湿性建築材料市場の概要
吸湿性建築材料とは、目に見える結露を伴うことなく、周囲の環境から水分を吸収および放出できる材料である。これらの材料は、屋内の湿度を自然に調整し、熱的快適性および室内空気の質を向上させる。一般的な例としては、木材、石膏、粘土、石灰プラスター、および一部の天然繊維が挙げられる。水分を緩衝することで、カビの発生、材料の劣化、構造的損傷のリスクを低減する。吸湿性材料は、受動的な気候制御特性を有することから、持続可能かつ省エネルギーな建築物において広く利用されている。水分管理能力に優れるため、機械的な換気装置や除湿システムへの依存を減らしつつ、健康的な室内環境を実現するのに最適である。
サーベイレポーツの専門家による吸湿性建築材料市場の調査分析によれば、2025年における市場規模は13億米ドルであった。さらに、2035年末までに市場収益は21億米ドルに達すると予測されている。2025年から2035年の予測期間において、市場は年平均成長率（CAGR）約 6.8% で拡大すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038083
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326983&id=bodyimage1】
サーベイレポーツのアナリストによる定性的な吸湿性建築材料市場分析によれば、この市場規模は以下の要因によって拡大する見込みである――エネルギー効率の高いグリーンビルディングのインフラ整備の進展、建設業界の拡大、エネルギー効率・持続可能性・健康志向を重視した建築物への需要の高まり、急速な都市化およびインフラの拡充（特に新興市場において）。
吸湿性建築材料市場における主要企業には、Vicat, Knauf Insulation, Owens Corning, Holcim, Saint-Gobain, Italcementi, HeidelbergCement, Buzzi Unicem, BASF, CertainTeed, CRH, Cemex, LafargeHolcim, Johns Manville。
また、当社の吸湿性建築材料市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの主要地域およびそれぞれの国に関する詳細な分析も含まれている。さらに、日本の顧客のニーズに応じた詳細な分析内容も盛り込まれている。
目次
● 吸湿性建築材料市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 世界の吸湿性建築材料市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における2035年までの需要および機会分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：素材タイプ別、用途別、形状別、最終用途産業別、地域別