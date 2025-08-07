しばらくお休みしていた人気商品が復活！ 「強炭酸水KUOS（クオス）お試し6本セット」が8月5日より販売再開！ 厳選された2タイプのセットで、お好みに合わせて選べる楽しさも
株式会社OTOGINO（本社：大分県日田市）が展開する人気の強炭酸水ブランド「KUOS（クオス）」より、お得に飲み比べできる「KUOSお試し6本セット」が、2025年8月5日より販売を再開いたしました。長らく販売を休止していた本商品は、多くのお客様のご要望を受け、内容を一新して再登場いたします。
今回のお試しセットは、KUOSの定番である無糖・カロリーゼロ・強炭酸の魅力を、より多くの方に気軽に体験していただけるよう、全8種類のフレーバーの中から厳選した2タイプのセットをご用意しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326975&id=bodyimage1】
■セット内容
Aセット：ノンフレーバー＋フルーツフレーバー
爽快な刺激とともに、フルーティーな香りが楽しめるラインナップ。リフレッシュしたい時におすすめのセット。
Bセット：ノンフレーバー＋アルコールフレーバー
ビールやハイボールなどをイメージしたユニークなアルコールフレーバー入り。
もちろんノンアルコール・カロリーゼロなので、健康を気遣う大人にもぴったり。
《販売サイト》
楽天市場店→ https://item.rakuten.co.jp/otogino/kuosflavor0105/
Yahoo!ショッピング店→ https://store.shopping.yahoo.co.jp/maborosiya/kuosflavor0105-ramune.html
《販売価格》 1,000円（税込）
■KUOSの特長
・炭酸の強さにこだわった爽快な飲みごたえの強炭酸設計
・無糖・カロリーゼロで身体にやさしい
・製造は大分県日田市の工場で一貫管理、安心・安全な品質
「味を試してからまとめ買いしたい」
「自分に合うフレーバーを見つけたい」という方にぴったりのお試しセット。
初めてKUOSを飲まれる方はもちろん、リピーターの方の再確認にも最適です。
この機会に、KUOSの爽快な刺激と多彩なフレーバーの魅力を、ぜひご体感ください。
■オフィシャルサイト
https://www.kuos.jp/
【Instagram】
https://www.instagram.com/kuos_official/
【FB】
https://www.facebook.com/kuosjp
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社 OTOGINO
担当者 総合企画営業本部 ブランド推進室 上田（ウエダ）
所在地 〒877-0078 大分県日田市北友田2丁目2123番地1
電話番号 0973-26-0509 / FAX番号 0973-28-7799
Mail public@otogino.co.jp
【株式会社OTOGINOについて】
屋号 株式会社OTOGINO（オトギノ）
代表取締役 鬼武公洋
本社住所 〒877-0078 大分県日田市北友田2丁目2123番地1
TEL 0973-26-0444 / FAX 0973-26-0445
ホームページ http://otogino.co.jp
Facebookページ https://www.facebook.com/OTOGINO
配信元企業：株式会社OTOGINO
