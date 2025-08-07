『毎日こつこつ俺タワー』イベント「（前略）とかくに夏の夜は住みにくい。」開催！ウォーターポンププライヤー（特種）【アイス】登場＆ピックアップ
SEモバイル・アンド・オンライン株式会社はスマートフォン向けアプリ、魔塔建築RPG『毎日こつこつ俺タワー』におきまして、2025年8月7日メンテナンス終了後よりイベント「アイスをかじりながら、こう考えた。コーンにすれば角が立つ。カップにスプーンをさせば流される。キャンディーを通せば窮屈だ。とかくに夏の夜は住みにくい。」を開催します。
また、期間限定の新建姫「SSRウォーターポンププライヤー（特種）【アイス】」の追加＆ピックアップキャンペーンを実施します。
◆「アイスをかじりながら、こう考えた。コーンにすれば角が立つ。カップにスプーンをさせば流される。キャンディーを通せば窮屈だ。とかくに夏の夜は住みにくい。」開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326984&id=bodyimage1】
イベント概要
日時：2025年8月7日メンテナンス終了後から
2025年8月21日13:59まで
暑い夏はアイスで乗り切ろう！な、ほのぼのエピソードです。
◆期間限定の新キャラクター登場！
SSR ウォーターポンププライヤー（特種）【アイス】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326984&id=bodyimage2】
キャンペーン概要
SSRウォーターポンププライヤー（特種）【アイス】 ピックアップガチャ
日時：2025年8月7日メンテナンス終了後から
2025年8月21日13:59まで
期間限定「SSRウォーターポンププライヤー（特種）【アイス】」が金ガチャに登場！
ウォーターポンププライヤーは改造が大好きなトラブルメーカーの女の子です！
●ウォーターポンププライヤー（特種）【アイス】
CV：本泉莉奈
機能：冷たいアイスをたくさん食べて暑い夏を乗り切る。
性格：魔塔にたくさんいるトラブルメーカーの一人。
暑すぎてすぐに服を脱ぎだすので苦肉の策で涼しそうな格好にしてあげた。
毎日こつこつ俺タワー
▼Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.semo.olasma
▼IOS版
https://itunes.apple.com/jp/app/id1171064884
▼DMM版
https://games.dmm.com/detail/olesma
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326984&id=bodyimage3】
※ 本プレスリリースの内容は、発行時点の情報であり、仕様や価格等について、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。
（C） 2020 EXNOA LLC
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326984&id=bodyimage4】
配信元企業：SEモバイル・アンド・オンライン株式会社
