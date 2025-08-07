¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀèÃå3Ì¾¸ÂÄê¡Û¤Ï¤ê¤¤å¤¦¤ÎÆü ÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¡ª ÅìÍÎ°å³Ø¤ÎÎÏ¤òÂÎ¸³¡ªNOA¥á¥Ç¥£¥«¥ëïªµäÀ°¹ü±¡ À¾¿·½É¤Ç¡È¿Ä¤«¤éÀ°¤¦¡É¤Ï¤ê¤¤å¤¦ÂÎ¸³¤ò
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û
NOA¥á¥Ç¥£¥«¥ëïªµäÀ°¹ü±¡À¾¿·½É¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤ê¤¤å¤¦¤ÎÆü¡Ê8·î9Æü¡Ë¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸ÂÄê¤Ç¡ÚÀèÃå3Ì¾ÍÍ¡Û¤Ë¸Â¤ê¡¢¤Ï¤ê¤¤å¤¦»Ü½Ñ¤òÈ¾³Û¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ï¤ê¤¤å¤¦¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢¡Ê¸ø¼Ò¡ËÆüËÜïªµä»Õ²ñ¤¬¡Èïª¡Ê¤Ï¤ê¡Ë¡á8¡¦µä¡Ê¤¤å¤¦¡Ë¡á9¡É¤Î¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÀ©Äê¤·¤¿µÇ°Æü¡£Á´¹ñ¤Îïªµä±¡¤ä´ØÏ¢ÃÄÂÎ¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤ÇËèÇ¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¡¦·¼È¯¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ´¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ï¤ê¤¤å¤¦¤ÎÆü¡×¼ç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÎã¡Û
¡ü ÌµÎÁÂÎ¸³»Ü½Ñ²ñ¡Ê¸ª¤³¤ê¡¦Îä¤¨¤Ê¤É¤Ø¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥Èïªµä¡Ë
¡ü ·ò¹¯ÁêÃÌ¡õÅìÍÎ°å³Ø¥ß¥Ë¹ÖºÂ¡ÊÊØÈë¤äÉÔÌ²¤Ê¤É¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¾Ò²ð¡Ë
¡ü ¿Æ»Ò¸þ¤±¤ªµäÂÎ¸³²ñ¡Ê²Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤ªµä¤ò»È¤Ã¤¿²ÈÄí¥±¥¢¡Ë
¡ü ïªµä³Ø¹»¤Î¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÌÏµ¼¼ø¶È¤ä¼Âµ»ÂÎ¸³¡Ë
¡ü SNS¡¦YouTubeÇÛ¿®¡ÊÂÎ¼Á¥Á¥§¥Ã¥¯¤äµ¨Àá¤ÎÍÜÀ¸¥é¥¤¥Ö¡Ë
¡ü ¸ÂÄê³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Êïªµä»Ü½Ñ³ä°ú¡¦¤ªµä¥°¥Ã¥ºÇÛÉÛ¤Ê¤É¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326901&id=bodyimage1¡Û
¡ÚNOA¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤Î¡È¤Ï¤ê¤¤å¤¦¡É¤È¤Ï¡©¡Û
NOA¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÅìÍÎ°å³Ø¤ÎÍýÏÀ¤ÈÎ×¾²·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¾É¾õ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿Í¡×¤ò¿Ç¤ë¤Ï¤ê¤¤å¤¦»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÆ±¤¸¡ÖÊØÈë¡×¡Ö¸ª¤³¤ê¡×¤Ç¤â¡¢¸¶°ø¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£Îä¤¨¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÍð¤ì¡¢À¸³è½¬´·¡¢ÂÎ¼Á¡Ä¡£¤½¤¦¤·¤¿°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°Û¤Ê¤ëÇØ·Ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ÎÉÔÄ´¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤òÃúÇ«¤Ë¸«¶Ë¤á¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤ê¤¤å¤¦¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥³¥ê¤ò¤Û¤°¤¹»Ü½Ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ä¥Ü¤ä·ÐÍí¤òÄÌ¤¸¤Æ·ìÎ®¤òÀ°¤¨¡¢ÆâÂ¡¤ä¼«Î§¿À·Ð¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¡¢ÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤éËÜÍè¤Î¥ê¥º¥à¤È²óÉüÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤¹―¤½¤ó¤Ê¡ÈÁ´¿È¤òÀ°¤¨¤ëÎÏ¡É¤òÈë¤á¤¿»Ü½Ñ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÅö±¡¤Ç¤Ï¡¢
¡ü ½÷ÀÆÃÍ¤ÎÉÔÄ´¡ÊPMS¡¦¹¹Ç¯´ü¡¦ÊØÈë¡¦Îä¤¨¤Ê¤É¡Ë
¡ü ¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ë¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¡ÊÉÔÌ²¡¦¿©ÍßÉÔ¿¶¡¦¤À¤ë¤µ¡Ë
¡ü ¸ª¤³¤ê¡¦¹øÄË¤Ê¤É¤ÎËýÀ¾É¾õ
¤Ê¤É¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÄ´¡×¤ËÇº¤àÊý¤ËÂ¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¼£¤¹¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢À°¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë»Ü½Ñ¡£
¤½¤ì¤¬¡¢NOA¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¤Ï¤ê¤¤å¤¦¡É¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª¡Û
¡ü ïªµä¤¬½é¤á¤Æ¤ÇÉÔ°Â¤À¤±¤É¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÀ°¤¨¤ë´¶³Ð¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤
¡ü Îä¤¨¤äÊØÈë¡¢ÉÔÌ²¡¢¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¡¢Ìô¤ËÍê¤é¤º¼«Á³¤Ë¥±¥¢¤·¤¿¤¤
¡ü ÄË¤ß»ß¤á¤ä¼¾ÉÛ¤Ç¤Ï²þÁ±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ËýÀÅª¤ÊÉÔÄ´¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤¿¤¤
¡ü ÅìÍÎ°å³Ø¤ÎÎÏ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¥Ä¥Ü»É·ã¤ÎÂ¨¸úÀ¤ä¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡ü ¿ÈÂÎ¤¬¤æ¤ë¤à´¶³Ð¤ä¡È¿Ä¤«¤é¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤
¡ü ¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÄ´¡×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÄÌ¤ÉÂ¤Î¥±¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¤¤
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
¡ü ¼Â»ÜÆü¡§¡¡2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ü ÆâÍÆ¡§¡¡¤Ï¤ê¤¤å¤¦»Ü½Ñ¡ÊÄÌ¾ï²Á³Ê¤ÎÈ¾³Û¡Ë
¡ü ÂÐ¾Ý¡§¡¡¤³¤Îµ»ö¤ò¸«¤¿ÀèÃå3Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë
¡ü ÎÁ¶â¡§¡¡ÄÌ¾ï²Á³Ê¤ÎÈ¾³Û¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡ü Í½ÌóÊýË¡¡§¡¡¸ø¼°LINE¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ
¡Ú¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
NOA¥á¥Ç¥£¥«¥ëïªµäÀ°¹ü±¡À¾¿·½É
¢©160-0023ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É8-19-2À¾¿·½ÉTK¥Ó¥ë4F
TEL¡§03-5937-2463
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡§00～20¡§00¡ÊÇ¯ÃæÌµµÙ¡Ë
WEB¡§https://noacare.jp/
Instagram¡§https://www.instagram.com/noa.medicalcare/
Tik Tok¡§https://www.tiktok.com/@noa.care
¡Ö¤¤¤Ä¤«»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ïªµä¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡ÈÀ°¤¦¤¤Ã¤«¤±¡É¤È¤·¤ÆÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤â¡¢¤É¤¦¤¾°Â¿´¤·¤Æ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§NOA style¥Ñー¥È¥Êー¥º¹çÆ±²ñ¼Ò
NOA¥á¥Ç¥£¥«¥ëïªµäÀ°¹ü±¡À¾¿·½É¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤ê¤¤å¤¦¤ÎÆü¡Ê8·î9Æü¡Ë¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸ÂÄê¤Ç¡ÚÀèÃå3Ì¾ÍÍ¡Û¤Ë¸Â¤ê¡¢¤Ï¤ê¤¤å¤¦»Ü½Ñ¤òÈ¾³Û¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ï¤ê¤¤å¤¦¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢¡Ê¸ø¼Ò¡ËÆüËÜïªµä»Õ²ñ¤¬¡Èïª¡Ê¤Ï¤ê¡Ë¡á8¡¦µä¡Ê¤¤å¤¦¡Ë¡á9¡É¤Î¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÀ©Äê¤·¤¿µÇ°Æü¡£Á´¹ñ¤Îïªµä±¡¤ä´ØÏ¢ÃÄÂÎ¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤ÇËèÇ¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¡¦·¼È¯¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ´¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ï¤ê¤¤å¤¦¤ÎÆü¡×¼ç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÎã¡Û
¡ü ÌµÎÁÂÎ¸³»Ü½Ñ²ñ¡Ê¸ª¤³¤ê¡¦Îä¤¨¤Ê¤É¤Ø¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥Èïªµä¡Ë
¡ü ·ò¹¯ÁêÃÌ¡õÅìÍÎ°å³Ø¥ß¥Ë¹ÖºÂ¡ÊÊØÈë¤äÉÔÌ²¤Ê¤É¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¾Ò²ð¡Ë
¡ü ¿Æ»Ò¸þ¤±¤ªµäÂÎ¸³²ñ¡Ê²Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤ªµä¤ò»È¤Ã¤¿²ÈÄí¥±¥¢¡Ë
¡ü ïªµä³Ø¹»¤Î¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÌÏµ¼¼ø¶È¤ä¼Âµ»ÂÎ¸³¡Ë
¡ü SNS¡¦YouTubeÇÛ¿®¡ÊÂÎ¼Á¥Á¥§¥Ã¥¯¤äµ¨Àá¤ÎÍÜÀ¸¥é¥¤¥Ö¡Ë
¡ü ¸ÂÄê³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Êïªµä»Ü½Ñ³ä°ú¡¦¤ªµä¥°¥Ã¥ºÇÛÉÛ¤Ê¤É¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326901&id=bodyimage1¡Û
¡ÚNOA¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤Î¡È¤Ï¤ê¤¤å¤¦¡É¤È¤Ï¡©¡Û
NOA¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÅìÍÎ°å³Ø¤ÎÍýÏÀ¤ÈÎ×¾²·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¾É¾õ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿Í¡×¤ò¿Ç¤ë¤Ï¤ê¤¤å¤¦»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÆ±¤¸¡ÖÊØÈë¡×¡Ö¸ª¤³¤ê¡×¤Ç¤â¡¢¸¶°ø¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£Îä¤¨¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÍð¤ì¡¢À¸³è½¬´·¡¢ÂÎ¼Á¡Ä¡£¤½¤¦¤·¤¿°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°Û¤Ê¤ëÇØ·Ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ÎÉÔÄ´¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤òÃúÇ«¤Ë¸«¶Ë¤á¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤ê¤¤å¤¦¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥³¥ê¤ò¤Û¤°¤¹»Ü½Ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ä¥Ü¤ä·ÐÍí¤òÄÌ¤¸¤Æ·ìÎ®¤òÀ°¤¨¡¢ÆâÂ¡¤ä¼«Î§¿À·Ð¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¡¢ÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤éËÜÍè¤Î¥ê¥º¥à¤È²óÉüÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤¹―¤½¤ó¤Ê¡ÈÁ´¿È¤òÀ°¤¨¤ëÎÏ¡É¤òÈë¤á¤¿»Ü½Ñ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÅö±¡¤Ç¤Ï¡¢
¡ü ½÷ÀÆÃÍ¤ÎÉÔÄ´¡ÊPMS¡¦¹¹Ç¯´ü¡¦ÊØÈë¡¦Îä¤¨¤Ê¤É¡Ë
¡ü ¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ë¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¡ÊÉÔÌ²¡¦¿©ÍßÉÔ¿¶¡¦¤À¤ë¤µ¡Ë
¡ü ¸ª¤³¤ê¡¦¹øÄË¤Ê¤É¤ÎËýÀ¾É¾õ
¤Ê¤É¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÄ´¡×¤ËÇº¤àÊý¤ËÂ¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¼£¤¹¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢À°¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë»Ü½Ñ¡£
¤½¤ì¤¬¡¢NOA¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¤Ï¤ê¤¤å¤¦¡É¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª¡Û
¡ü ïªµä¤¬½é¤á¤Æ¤ÇÉÔ°Â¤À¤±¤É¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÀ°¤¨¤ë´¶³Ð¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤
¡ü Îä¤¨¤äÊØÈë¡¢ÉÔÌ²¡¢¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¡¢Ìô¤ËÍê¤é¤º¼«Á³¤Ë¥±¥¢¤·¤¿¤¤
¡ü ÄË¤ß»ß¤á¤ä¼¾ÉÛ¤Ç¤Ï²þÁ±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ËýÀÅª¤ÊÉÔÄ´¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤¿¤¤
¡ü ÅìÍÎ°å³Ø¤ÎÎÏ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¥Ä¥Ü»É·ã¤ÎÂ¨¸úÀ¤ä¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡ü ¿ÈÂÎ¤¬¤æ¤ë¤à´¶³Ð¤ä¡È¿Ä¤«¤é¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤
¡ü ¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÄ´¡×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÄÌ¤ÉÂ¤Î¥±¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¤¤
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
¡ü ¼Â»ÜÆü¡§¡¡2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ü ÆâÍÆ¡§¡¡¤Ï¤ê¤¤å¤¦»Ü½Ñ¡ÊÄÌ¾ï²Á³Ê¤ÎÈ¾³Û¡Ë
¡ü ÂÐ¾Ý¡§¡¡¤³¤Îµ»ö¤ò¸«¤¿ÀèÃå3Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë
¡ü ÎÁ¶â¡§¡¡ÄÌ¾ï²Á³Ê¤ÎÈ¾³Û¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡ü Í½ÌóÊýË¡¡§¡¡¸ø¼°LINE¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ
¡Ú¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
NOA¥á¥Ç¥£¥«¥ëïªµäÀ°¹ü±¡À¾¿·½É
¢©160-0023ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É8-19-2À¾¿·½ÉTK¥Ó¥ë4F
TEL¡§03-5937-2463
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡§00～20¡§00¡ÊÇ¯ÃæÌµµÙ¡Ë
WEB¡§https://noacare.jp/
Instagram¡§https://www.instagram.com/noa.medicalcare/
Tik Tok¡§https://www.tiktok.com/@noa.care
¡Ö¤¤¤Ä¤«»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ïªµä¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡ÈÀ°¤¦¤¤Ã¤«¤±¡É¤È¤·¤ÆÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤â¡¢¤É¤¦¤¾°Â¿´¤·¤Æ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§NOA style¥Ñー¥È¥Êー¥º¹çÆ±²ñ¼Ò
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø