¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ø·Ð±Ä¼Ô¤Î¤ªº¤¤ê¤´¤È¡¡³¤³°Å¸³«¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÇ¶â¡×¡Ù2025Ç¯8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë³«ºÅ·èÄê～²ñ·×¡¦ÀÇÌ³¡¦·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×
·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¡ÊÅìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¡¦ÀÅ²¬¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÎÓ¸ø°ì¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ø·Ð±Ä¼Ô¤Î¤ªº¤¤ê¤´¤È¡¡³¤³°Å¸³«¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÇ¶â¡×¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¹ñÆâ»Ô¾ì½Ì¾®¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤«¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤Ï½ÅÍ×¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·³¤³°¿Ê½Ð¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿Ê½Ð¹ñ¤ÇÁÛÄê³°¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Î¡Ö¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥«¥Í¡×¤¬¹ñ¶¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï·Ð±Ä²ÝÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÇÌ³¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¡×¤ÎÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¡¢¡Ö´ë¶È¤ÏÂÐ±þ¤Ë»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¡×¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÎÀÇÌ³¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¡×¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÀÇÌ³ÁêÃÌ»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÆü¡Û
2025/08/26¡Ê²Ð¡Ë¡¡13¡§00～14¡§30
¡Ú¹Ö¡¡»Õ¡Û
¥¢¥¿¥Ã¥¯¥¹ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¡¡ÀÇÍý»Î
±Ê»ý¡¡Í´»Ê
¡Ú¼õ¹ÖÎÁ¡Û
°ìÈÌ¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥á¥ë¥Þ¥¬²ñ°÷¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨¥á¥ë¥Þ¥¬²ñ°÷ÅÐÏ¿ÎÁ¤ÏÌµÎÁ
¡ÚÂÐ¡¡¾Ý¡Û
·Ð±Ä¼Ô¡¦·Ð±Ä´´Éô
¢¨Æ±¶È¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
ZOOM¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡Û
²¼µ¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2012
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¿¥Ã¥¯¥¹
¢£ÂåÉ½¼Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÎÓ¸ø°ì
¢£»ñËÜ¶â¡¡£³²¯£µ¡¤£¸£°£°Ëü±ß
¢£½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®£±－£±£°£µ
¢££Ô£Å£Ì¡¡£°£³－£³£µ£±£¸－£¶£³£¶£³
¢££Æ£Á£Ø¡¡£°£³－£³£µ£±£¸－£¶£³£¶£¶
¢££Õ£Ò£Ì¡¡https://www.attax.co.jp/
¢£¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡¡https://www.attax.co.jp/contact/
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡1.ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¡¡2.·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¿¥Ã¥¯¥¹
¢£Ã´Åö¼Ô¡¡·Ð±Ä¾ðÊó¼¼¡¡Ê¿Ìî
¢££Ô£Å£Ì¡¡£°£³－£³£µ£±£¸－£¶£³£¶£³
¢££Æ£Á£Ø¡¡£°£³－£³£µ£±£¸－£¶£³£¶£¶
¢£¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡¡https://www.attax.co.jp/contact/
