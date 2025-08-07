無料ではじめられる STORES モバイルオーダー「テーブルオーダー」機能を追加

STORES 株式会社

STORES 株式会社（以下、STORES）は、無料ではじめられる STORES モバイルオーダーにおいて、新機能「テーブルオーダー（店内注文）」の提供を開始しました。新機能により、店内飲食されるお客様は、各テーブルなどに設置されたQRコードを読み取ることで、注文から決済までを自身のスマートフォン上で完結できます。また、スタッフによる注文受付やレジ対応の負担を軽減し、混雑時の機会損失を抑えながら、効率的で安定した店舗運営を支援します。



■ 提供の背景

飲食業界では、深刻な人手不足や人件費の高騰により、限られたリソースでの安定的な店舗運営が求められています。一方で、接客品質の維持・向上も同時に求められる場面が多くなっています。

こうした中で「テーブルオーダー（店内注文）」機能は、注文受付やレジ業務の負担を削減し、スタッフが声がけや追加メニュー提案といった付加価値の高い接客に集中できる環境を整えます。また、お客様にとっても、自身のタイミングで注文・決済を完了できるため、ストレスのないスムーズな顧客体験を提供します。

■ 「STORES モバイルオーダー」の主な特徴

テーブルオーダー（店内注文）とテイクアウト注文の両方を、ひとつのシステムでまとめて受付可能です。

１. 導入コストゼロ、始めやすい料金体系

初期費用・月額費用は一切不要。事業規模を問わず、すべての店舗でご利用いただける料金プランです。発生するのはご利用に応じた決済手数料（3.6%＋10円）のみ。

２. レジ業務を削減し、ピーク時の混雑を緩和

お客様は注文時にクレジットカードやPayPayで決済が可能。レジ対応が不要になり、混雑緩和とスタッフの業務負荷軽減を同時に実現します。

※退店時決済型テーブルオーダー機能のリリースも今後予定しています。

３. 売上・在庫を一元管理、店内の状況を瞬時に把握

STORES レジ連携で、POSレジとモバイルオーダーの売上・在庫を一元管理。店舗全体の売上をスムーズに把握・分析でき、商品の在庫切れによる販売トラブルも未然に防ぎます。

■ テーブルオーダーのご利用について

■ 1店舗でもOK！「キッチンディスプレイ端末 無償提供キャンペーン」実施中

- 提供開始日：2025年8年7日- 対象ユーザー：STORES モバイルオーダー をご契約いただいた方- 料金プラン：- - 初期費用・月額費用：無料- - 決済手数料：3.6%+10円- ご利用に必要なもの：- - STORES ネットショップ と STORES レジ のアカウント（無料プラン）が必要です- - お問い合わせ：https://stores.fun/mobileorder

これまで、2店舗以上の飲食店・食品小売事業者様限定で無償提供していたキッチンディスプレイ端末（注文確認用タブレット）を、テーブルオーダー機能のリリース記念に伴い、1店舗運営の事業者様にも端末を無償提供を拡大しました。初期導入の初期コストを下げ、より多くの店舗が手軽にモバイルオーダーを導入・活用できるようサポートします。

◆ キャンペーンの詳細・お申し込みはこちら：

※お申し込み後、担当者より3営業日以内を目安にご連絡いたします

※キャンペーン適用条件・応募規約を必ずご確認ください

■ STORES モバイルオーダー 概要

STORES モバイルオーダー は、初期費用・月額費用の負担なくアプリ不要でWEBからテイクアウト注文や店内注文を受け付けられるサービスです。来店客の利便性向上による新規顧客やリピーターの獲得や、オペレーションの効率化による店舗運営の業務負担の軽減が見込めます。

■ STORES について

STORES 株式会社は、「Just for Fun」のミッションのもと、こだわりや情熱に駆動される経済を目指しています。小売、飲食、サービス業を中心とする中小事業者の店舗運営を支える幅広いプロダクトを提供しています。顧客データを基盤とした「STORES」のプロダクトを通じて、事業者の持続的な売上成長をサポートし、個性豊かで多様な商いがあふれる社会を実現します。詳しくは https://www.st.inc をご覧ください。

